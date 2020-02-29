Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $49

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5% - до $48,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:10 мск. В последний раз цена нефти находилась ниже $49 за баррель в июле 2017 года.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Цена нефти Brent опустилась ниже $49

ТАССвчера в 11:12

Цена нефти впервые более чем за 2,5 года упала ниже $49

РБКвчера в 12:00

Цены на нефть марки WTI опускаются более чем на 5%

RT на русскомвчера в 10:27

Цена нефти Brent обновила минимум 2017 года

News.ruвчера в 11:16

Рынок нефти закрылся на выходные при цене чуть выше 50 долларов

Московский Комсомолецвчера в 23:04

Цена нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель

Известиявчера в 05:43

Мировые финансовые площадки лихорадит на фоне новостей о распространении коронавируса

Эхо Москвывчера в 05:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 08:24, Ашберн

Комментарии

Общество

Производитель сухого льда объяснил смерть жителей Москвы в бане

Московский Комсомолец 06:56
Армия и оружие

США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии

Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Наша версия 04:50
Общество

В Петербурге прошла акция памяти Бориса Немцова

Участники проследовали от станции метро «Горьковская» до Троицкой площади, сообщает сайт «Фонтанка».
Эхо Москвы 05:30
Кино

Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»

Cyber.sports.ru вчера в 14:55
Футбол

Альба попал в заявку «Барселоны» на класико

Спорт-Экспресс 07:20
Политика

Тимошенко заявила о сознательном уничтожении Украины

Газета.Ru вчера в 16:22
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
RT на русском 07:30
Здоровье

Минздрав скорректировал рекомендации по диагностике коронавируса

Эксперты Минздрава России скорректировали рекомендации для врачей по выявлению коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:43
Происшествия

Лионский вокзал в Париже эвакуируют из-за пожара

RT на русском вчера в 12:49
Баскетбол

Швед стал MVP 26-го тура Евролиги

RT на русском 08:12
Общество

В Екатеринбурге прошла акция памяти Бориса Немцова

Марш и митинг памяти Бориса Немцова в Екатеринбурге собрал 500 горожан.
Коммерсантъ Екатеринбург 06:21
Космос

Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Pravda.Ru вчера в 08:40
Музыка

Группа VAL представит Белоруссию на «Евровидении-2020»

Участником от Белоруссии на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» стала группа VAL.
Культуромания 00:58
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ вчера в 06:30
Политика

На границе Турции и Греции собрались тысячи сирийских беженцев

BFM.ru 07:22
Спорт

Большунов стал вторым в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
РИА Новости 07:48
Транспорт

Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

Люксембург с 29 февраля становится первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей.
ТАСС 06:39
Биатлон

Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы по биатлону

РИА Новости 05:42
Экономика

Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ

«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
REGNUM вчера в 21:49
Происшествия

Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Известия вчера в 14:42
Здоровье

Как снизить давление без лекарств? Простейшие способы от кардиолога

Немецкий кардиолог из Технического университета Мюнхена Мартин Холле назвал простые способы снизить давление без лекарств.
Аргументы и Факты вчера в 16:08
Армия и оружие

Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
РБК вчера в 02:37
Общество

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Известия 07:54
Единоборства

Кадыров оценил удар Емельяненко

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Instagram оценил спарринг с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко.
Lenta.ru 03:31
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Вести.Ru вчера в 11:12
Футбол

Пять матчей чемпионата Италии по футболу перенесли из-за коронавируса

Пять матчей чемпионата Италии по футболу перенесли в связи со вспышкой нового типа коронавируса.
Мой Брянск 07:51
Происшествия

Один человек погиб при крушении вертолёта в Астраханской области

RT на русском вчера в 12:25
Футбол

Поработавший в «Локомотиве» начальник «Зенита» сравнил Семака и Семина

Начальник «Зенита» Евгений Кошылев рассказал о впечатлениях от работы с главным тренером команды Сергеем Семаком и сравнил специалиста с Юрием Семиным из «Локомотива».
Матч ТВ 08:04
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» в матче РПЛ

Газета.Ru 08:15
Армия и оружие

Турция нанесла удар по заводам по производству химоружия в Сирии

Турецкая армия нанесла удар по заводам по производству химического оружия в Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, отмечает канал NTV.
Московский Комсомолец 05:09
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное