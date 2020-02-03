Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent упала ниже $55

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 2,8% - до $54,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:25 мск. В последний раз цена Brent находилась ниже $55 за баррель 3 января 2019 года.
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с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет
 Bloomberg.
Дождь13:31

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Цена на нефть марки Brent упала ниже $54 за баррель

Газета.Ru20:47

Цены на нефть упали в ходе торгов

Известия12:21

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $54

Московский Комсомолец21:19

Цена нефти Brent упала до минимума за последний год

Эхо Москвы21:04

Цена нефти Brent опустилась ниже $54

ТАСС20:23

Brent упала до минимума за 13 месяцев из-за коронавируса

Вестник Кавказа12:50

Обвал спроса в Китае привел к снижению цены на нефть Brent до минимума за 13 месяцев

Фонтанка.Ру12:44
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В Гонконге зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

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«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник

Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
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Турецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных

Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы нанесли удары по 54 объектам, в результате чего были «нейтрализованы» 76 сирийских военных.
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Официальный курс евро вырос к рублю

Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
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Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме

Кремль отреагировал на высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, который заявил, что считает присоединение Крыма к России «аннексией», проявив беспокойство относительно судьбы крымских татар, сообщает РИА Новости.
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В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing.
RT на русском 09:21
Политика

На Украине анонсировали новые иски против России

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых судебных исков против России в международные суды.
Газета.Ru 22:02
Происшествия

При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей

Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
РБК 21:02
Здоровье

Роспотребнадзор назвал способы предотвращения рака

Роспотребнадзор 4 февраля опубликовал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний.
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Общество

Российская модель вышла в свет в откровенном наряде

Российская модель Ирина Шейк посетила афтепати церемонии вручения кинопремии BAFTA, которое состоялось в Лондоне 3 февраля, в откровенном наряде.
Lenta.ru 08:14
Спорт

В WADA предложили провести слушание по делу РУСАДА публично

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) с предложением провести публичное слушание по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
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Происшествия

Соцработник похищала деньги у инвалидов и пенсионеров на Сахалине

В Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело в отношения сотрудницы центра медико-социальной реабилитации "Чайка", которая украла деньги у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 20:15
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Ученые впервые получили детальные снимки поверхности Солнца

Дни24 вчера в 01:21
Происшествия

Брошенных в Шереметьево детей отдали опекунам

Lenta.ru 01:17
Энергетика

«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
РИА Новости 14:20
Кино

Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм

Исторической драме "1917" американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:18
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Белоруссия начала ремонт нефтепровода «Дружба»

Газета.Ru 12:37
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Помпео позитивно оценил свое «турне» по странам бывшего СССР

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позитивно оценил сотрудничество страны с Соединенными Штатами.
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Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

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Милла Йовович родила третью дочку

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
РЕН ТВ вчера в 19:04
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Онкологи заявили о дефиците лекарств для лечения рака у детей

Российские онкологи заявили о дефиците необходимых и эффективных препаратов для лечения рака у детей, сообщает портал "Известия".
РЕН ТВ 16:12
Здоровье

Мишустин допустил депортацию из России иностранцев с коронавирусом

В России приняты все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин; он также сообщил, что находящиеся в РФ иностранцы, у которых выявили новую инфекцию, могут быть депортированы из страны.
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Зеленский поручил СБУ найти сторонников Гюлена на Украине

Сторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена на Украине, которого в Турции обвиняют в организации госпереворота в 2016 году, займется СБУ.
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В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 10:02
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Нарколог рассказал о вреде «бокала вина за ужином» для россиян

У европейцев выработались некоторые генетические изменения, которые повысили сопротивляемость их организмов к воздействию вина.
Волгоградская правда 21:20
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МегаФон раздаёт два смартфона Xiaomi по цене одного

Сегодня компания МегаФон запустила акцию — при покупке смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro можно получить в подарок Xiaomi Redmi 7A.
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Звезда Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать свое интересное положение.
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Генпрокуратура попросила снизить наказание Котову до одного года

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора Котову, осужденному на четыре года колонии.
Вечерняя Москва 11:06
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Любовь Успенская опровергла слова дочери об издевательствах

Известная певица Любовь Успенская в интервью изданию "СтарХит" ответила на громкие обвинения дочери Татьяны Плаксиной в издевательствах.
Аргументы недели 13:55
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