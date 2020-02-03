с чего всё началось

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 2,8% - до $54,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:25 мск. В последний раз цена Brent находилась ниже $55 за баррель 3 января 2019 года.

Финансы Официальный курс евро вырос к рублю Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.

Политика Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме Кремль отреагировал на высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, который заявил, что считает присоединение Крыма к России «аннексией», проявив беспокойство относительно судьбы крымских татар, сообщает РИА Новости.

Политика На Украине анонсировали новые иски против России Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых судебных исков против России в международные суды.

Общество Российская модель вышла в свет в откровенном наряде Российская модель Ирина Шейк посетила афтепати церемонии вручения кинопремии BAFTA, которое состоялось в Лондоне 3 февраля, в откровенном наряде.

Спорт В WADA предложили провести слушание по делу РУСАДА публично Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) с предложением провести публичное слушание по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Происшествия Соцработник похищала деньги у инвалидов и пенсионеров на Сахалине В Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело в отношения сотрудницы центра медико-социальной реабилитации "Чайка", которая украла деньги у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны.

Здоровье Мишустин допустил депортацию из России иностранцев с коронавирусом В России приняты все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин; он также сообщил, что находящиеся в РФ иностранцы, у которых выявили новую инфекцию, могут быть депортированы из страны.

Политика Зеленский поручил СБУ найти сторонников Гюлена на Украине Сторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена на Украине, которого в Турции обвиняют в организации госпереворота в 2016 году, займется СБУ.

Гаджеты МегаФон раздаёт два смартфона Xiaomi по цене одного Сегодня компания МегаФон запустила акцию — при покупке смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro можно получить в подарок Xiaomi Redmi 7A.