Энергетика
ТАССЦена нефти Brent упала ниже $55
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 2,8% - до $54,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:25 мск. В последний раз цена Brent находилась ниже $55 за баррель 3 января 2019 года.
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с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет Bloomberg.Дождь13:31
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Армия и оружие
Дмитрий Артюхов встретился с новым военкомом Ямала
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«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник
Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
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Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
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Спорт
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Происшествия
Соцработник похищала деньги у инвалидов и пенсионеров на Сахалине
В Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело в отношения сотрудницы центра медико-социальной реабилитации "Чайка", которая украла деньги у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны.
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Ученые впервые получили детальные снимки поверхности Солнца
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Белоруссия начала ремонт нефтепровода «Дружба»
Политика
Помпео позитивно оценил свое «турне» по странам бывшего СССР
Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позитивно оценил сотрудничество страны с Соединенными Штатами.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
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Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
Здоровье
Онкологи заявили о дефиците лекарств для лечения рака у детей
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Здоровье
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В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
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Звезда Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать свое интересное положение.
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Генпрокуратура попросила снизить наказание Котову до одного года
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