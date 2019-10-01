Энергетика
Московский КомсомолецСтоимость нефти Brent опустилась ниже $59 за баррель
Цена декабрьского фьючерса нефти марки Brent на торгах во вторник, 1 октября, потеряла 0,46% и снизилась до $58,98 за баррель.
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Экономика
Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 13:16
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Политика
Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru 29 сентября в 05:38
Наука
В мускулатуре человеческого эмбриона обнаружено наследие палеозоя
Американские эволюционные биологи обнаружили в мускулатуре человеческого эмбриона наследие палеозоя.
МедиаПоток 13:48
Наука
Зависимость от смартфона приводит к депрессии и одиночеству
До сегодняшнего дня было проведено множество экспериментов, результаты которых указывают на связь между зависимостью от гаджетов и симптомами депрессии.
OAnews 13:27
Общество
ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях
В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ вчера в 11:05
Политика
Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк
Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.
Коммерсантъ 05:06
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Футбол
«Локомотив» сыграет с «Атлетико» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» сыграет с мадридским «Атлетико» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
REGNUM 06:38
Энергетика
Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%
РИА Новости 11:13
Политика
МИД опубликовал стихотворение Лаврова
Министерство иностранных дел России опубликовало на своей странице в Facebook стихотворение главы ведомства Сергея Лаврова.
DP.RU 08:49
Музыка
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru вчера в 03:41
Происшествия
В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице
Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.
Газета.Ru 12:06
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Общество
Определена обладательница самых красивых ягодиц мира
В конкурсе красоты Miss BumBum 2019, на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, победила бразильская модель Playboy.
Lenta.ru 07:12
Происшествия
Убит на посту. Что известно о нападении на сотрудника СК России
Удары ножом в центре Москвы, срочная госпитализация и задержание по горячим следам — к полудню вторника Следственный комитет России официально сообщил о гибели своего сотрудника, на которого напали прямо у проходной ведомства в Техническом переулке.
РИА Новости 12:16
Политика
В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным
26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.
Известия 01:44
Спорт
Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене.
Ридус вчера в 15:59
Гаджеты
Samsung подвел первые итоги лизинговой программы смартфонов
Samsung подвел итоги лизинговой программы, запущенной год назад.
Ведомости 11:34
Происшествия
В Финляндии человек с мечом напал на колледж
В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Культура
Михаил Галустян станет ведущим телеканала СТС
Sostav.ru 11:55
Шоу-бизнес
Малышева объяснила сложность удаления опухоли Заворотнюк
Культуромания 08:37
Энергетика
Эквадор планирует выйти из ОПЕК
Эквадор планирует выйти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с января 2020 года, говорится в сообщении министерства энергетики и невозобновляемых природных ресурсов страны, опубликованном в соцсети Twitter.
РИА Новости 13:47
Авто
Объявлены цены на Toyota RAV4 нового поколения для России
Сегодня дилерские центры Toyota в РФ начали принимать заказы на вседорожник Toyota RAV4 пятой генерации, выпуск которого организован на заводе в Санкт-Петербурге.
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