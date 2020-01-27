Энергетика
Капитал страныСтоимость нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Стоимость фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE упала ниже отметки 60 долларов за баррель. Как передает РИА Новости, это произошло впервые с первого ноября. Падение цены, как отмечается, произошло на фоне опасений из-за вспышки коронавируса.
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Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
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Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
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Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
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Пока все мировое сообщество обсуждает заявление президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войны, незамеченным остается эскалация ситуации в Донбассе.
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Напомним, президент США представил во вторник план палестино-израильского урегулирования, который Трамп назвал "сделкой века".
Авто
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Пользователь Drive2 Lexx2604 сделал снимки обновлённого Kia Rio X-Line в камуфляже, который был замечен в Санкт-Петербурге.