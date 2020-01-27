Энергетика

Капитал страныКапитал страныСтоимость нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Стоимость фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE упала ниже отметки 60 долларов за баррель. Как передает РИА Новости, это произошло впервые с первого ноября. Падение цены, как отмечается, произошло на фоне опасений из-за вспышки коронавируса.
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Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
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Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
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Выплата зарплат по номеру телефона начнется через год

Появится выбор: продолжать получать зарплату через зарплатный банк или же воспользоваться Системой быстрых платежей (СБП), запущенной Банком России год назад.
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Генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса

Ранее китайские эксперты выдвинули гипотезу, что вирус, породивший эпидемию пневмонии в Ухани, мог возникнуть в результате обмена генами с другим вирусом.
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«Ростов» назвал состав на сборы в Катаре

Стал известен состав «Ростова» на второй учебно-тренировочный сбор в Катаре, сообщает пресс-служба российской команды.
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Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open

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Компания BQ планирует выпускать их под маркой Blackton. Точная дата запуска бренда недорогих телевизоров пока не называется.
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В Татарстане произошел пожар в гимназии

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Путин прокомментировал работу правительства Медведева

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Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян

Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
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Если «ленивый» короновирус или Эболу не смогли остановить, и мы видим, как случаи расползаются по Миру, то что мы сможем противопоставить новому, пока нам неизвестному вирусу гриппа, – добавил врач.
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Напомним, первый сезон «Содержанок» вышел весной 2019 года. Режиссером проекта выступил Константин Богомолов.
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