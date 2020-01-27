Энергетика
Капитал страныСтоимость нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Стоимость фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE упала ниже отметки 60 долларов за баррель. Как передает РИА Новости, это произошло впервые с первого ноября. Падение цены, как отмечается, произошло на фоне опасений из-за вспышки коронавируса.
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Политика
Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса
Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Политика
Польша приготовилась к вмешательству России в выборы
В Польше вовсю готовятся к вмешательству России в ближайшие выборы в стране — президентские.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Политика
Мишустин отправил в отставку замминистра здравоохранения Елену Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
Хоккей
«Амур» обыграл «Салават Юлаев» и прервал серию из 9 поражений подряд
«Амур» прервал свою серию поражений из 9 матчей подряд и идет на предпоследнем месте в таблице Восточной конференции КХЛ, «Салават Юлаев» занимает 6-е место.
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Армия и оружие
Bild: германские солдаты тренируются на автомобилях из-за нехватки БМП
Армия и оружие
Минобороны назвало Госдеп главным препятствием для мира в Сирии
Конашенков подчеркнул, что при этом госсекретарь США Майкл Помпео назвал террористов невинными мирными жителями.
Футбол
Братья Березуцкие вернутся в ЦСКА
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Экономика
Выплата зарплат по номеру телефона начнется через год
Появится выбор: продолжать получать зарплату через зарплатный банк или же воспользоваться Системой быстрых платежей (СБП), запущенной Банком России год назад.
Наука
Генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса
Ранее китайские эксперты выдвинули гипотезу, что вирус, породивший эпидемию пневмонии в Ухани, мог возникнуть в результате обмена генами с другим вирусом.
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Религия
Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.
Политика
Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
План Трампа Ранее агентство Associated Press передавало, что мирный план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, которые некоторые СМИ окрестили "сделкой века", предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.
Футбол
«Ростов» назвал состав на сборы в Катаре
Стал известен состав «Ростова» на второй учебно-тренировочный сбор в Катаре, сообщает пресс-служба российской команды.
Теннис
Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open
Гаджеты
В РФ появится новый бренд бюджетных телевизоров BQ
Компания BQ планирует выпускать их под маркой Blackton. Точная дата запуска бренда недорогих телевизоров пока не называется.
Политика
Путин прокомментировал работу правительства Медведева
«Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.
Политика
В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.
Гаджеты
Раскрыт дизайн и технические характеристики Samsung Galaxy Z Flip
В сети был раскрыт дизайн и технические характеристики Samsung Galaxy Z Flip.
Общество
Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян
Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Здоровье
Доктор Мясников: человечество провалило испытание коронавирусом
Если «ленивый» короновирус или Эболу не смогли остановить, и мы видим, как случаи расползаются по Миру, то что мы сможем противопоставить новому, пока нам неизвестному вирусу гриппа, – добавил врач.
Экономика
Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о беременности Ольги Бузовой
Только узнав о романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, фанаты телеведущей начали обсуждать возможную свадьбу и будущее новоиспеченной пары.
Культура
В Москве состоялась светская премьера «Содержанок-2»
Напомним, первый сезон «Содержанок» вышел весной 2019 года. Режиссером проекта выступил Константин Богомолов.