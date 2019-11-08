Энергетика

REGNUMREGNUMНефть Brent установила новый максимум торгов

Мировые цены на нефть продолжают расти, нефть Brent установила новый максимум торговой сессии, 8 ноября передает агентство Reuters.
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