Энергетика
REGNUMНефть Brent установила новый максимум торгов
Мировые цены на нефть продолжают расти, нефть Brent установила новый максимум торговой сессии, 8 ноября передает агентство Reuters.
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Происшествия
На Урале полиция не смогла посадить врача за помощь пациентке
В свердловской Новой Ляле прекратили уголовное преследование врача-гинеколога Олега Баскакова, которого обвиняли в хранении и сбыте нарковещества.
Авто
Электромобили обогнали машины на «механике»
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Общество
Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
Энергетика
В России на заправках подорожало дизельное топливо
В РФ отмечается подорожание дизельного топлива. Средний ценник на литр поднялся на 37 копеек за неделю.
Происшествия
Поиски останков убитой выпускницы СПбГУ завершены
Происшествия
В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы
В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Шоу-бизнес
Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
Здоровье
Число заболевших пневмонией тульских школьников беспокоит родителей
Родители учеников МБОУ ЦО № 44 имени Георгия Жукова сообщают о заболеваниях детей пневмонией, сообщают в «Тульских новостях».
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.
Политика
Путин объяснил снижение расходов на оборону и безопасность страны
Уменьшение расходов на оборону и безопасность страны связано с прохождением «пика модернизации», завил российский лидер Владимир Путин в понедельник, 11 ноября.
Футбол
Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом
Общество
Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска отправлен в отставку
Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников написал заявление об уходе.
Экономика
Европейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом
Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото.
Культура
Шэрон Стоун воссоздала культовую сцену из «Основного инстинкта»
Американская актриса Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из культового фильма "Основной инстинкт".
Экономика
Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд
Из отчетности "Рособоронэкспорта" не ясно, как распределяется накопленная дебиторская задолженность в 800 с лишним млрд руб. Но достаточно большую долю занимают еще не выплаченные деньги за отгруженную продукцию, включая неплатежи из-за санкций, говорит РБК источник, близкий к "Рособоронэкспорту".
Армия и оружие
Украинские моряки испытали возле Одессы списанные США катера
Около года назад в США сообщили о передаче Украине двух патрульных катеров, которые были списаны американцами.
Политика
Путин призвал членов правительства срочно сделать прививки от гриппа
Только трое среди членов правительства и руководства администрации Путина сделали прививки от гриппа.
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
Телеведущий Артём Шейнин прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
Экономика
Многодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки
Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей.
Футбол
Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити
Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.
Происшествия
Расстрелявшего коллег в метро полицейского обвинили в мелкой взятке
Сотрудника полиции Алексея Смирнова, который расстрелял своих коллег на станции московского метро «Рязанский проспект», обвинили в мелком взяточничестве.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк ответила Разину о состоянии актрисы
Семья актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарила продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина за его обеспокоенность здоровьем звезды.
Общество
Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре
Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.