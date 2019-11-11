Энергетика
REGNUMНефть опустилась ниже $62 за баррель
Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.
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Общество
НАБУ задержало бывших и действующих работников Нацбанка
Антикоррупционное бюро Украины задержало бывших и действующих должностных лиц Национального банка по подозрению в завладении 1,2 миллиарда гривен (49 миллионов долларов ред) стабилизационного кредита для VAB банк, выданного в 2014 году, сообщила пресс-служба бюро.
РИА Новости 16:45
Политика
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС вчера в 20:55
Футбол
СМИ: Тедеско пригласил на обед весь персонал «Спартака»
Как сообщает «Спорт-Экспресс», на обед приглашены все — от врачей, массажистов, администраторов и до водителя автобуса.
RT на русском 13:24
Здоровье
Врачи назвали самую проблемную группу крови
Эксперты считают научно доказанным, что самой «сложной» является четвертая группа крови с отрицательным резусом.
Московский Комсомолец 01:03
Общество
«Маршал Василевский» поработает доставщиком СПГ из США в Европу
Плавучий регазификационный терминал «Маршал Василевский», который принадлежит «Газпрому», поработает газовозом по доставке американского СПГ в Европу.
Евразия Daily вчера в 19:50
Армия и оружие
В России снимут фильм о спасении штурмана Су-24, сбитого турецким F-16 в Сирии
Художественный фильм о действиях российской группировки в Сирии, в основу которого будет положена операция по спасению штурмана Су-24, сбитого F-16 ВВС Турции в 2015 году, начнут снимать в следующем году.
ТАСС 17:31
Общество
Пользователей соцсетей напугала рыба с «человеческим лицом»
Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором запечатлена рыба с «человеческим лицом».
Известия вчера в 19:50
Культура
Четвёртый сезон «Рика и Морти» получил новую заставку
Adult Swim на своём официальном YouTube-канале представил новую заставку четвёртого сезона анимационного сериала «Рик и Морти», в которой, помимо прочего, можно увидеть двухголового гуся.
Игромания.ру 09 ноября в 01:50
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Политика
Чечня и Ингушетия оказались в лидерах среди регионов по уровню доверия
Чечня вошла наряду с Крымом, Брянской и Липецкой областями в число лидеров по уровню доверия президенту, пишет РБК со ссылкой на источники во внутриполитическом блоке Кремля.
REGNUM 01:08
Футбол
Криштиану Роналду могут отлучить от футбола на два года
Как уже сообщали Вести.Ru, Роналду был крайне недоволен своей заменой в матче 12-го тура Серии "А" и не стал пожимать руку главному тренеру "Юве" Маурицио Сарри.
Вести.Ru 13:45
Культура
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 09 ноября в 03:32
Политика
Песков прокомментировал расследование Навального о прокуроре Москвы
Дмитрий Песков заявил, что администрация президента при необходимости перепроверит декларацию прокурора Москвы Дениса Попова.
Дождь 11:20
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк прокомментировала слова Разина о состоянии актрисы
Обо всем семья актрисы Анастасии Заворотнюк сообщила через аккаунт в Instagram, созданный в поддержку болеющей звезды.
Gazeta.SPb 16:15
Общество
Доценту СПбГУ в изоляторе не хватает очков
Коммерсантъ 17:01
Политика
Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими
Коммерсантъ 13:01
Политика
МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье
Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.
RT на русском 13:38
Музыка
Составлен список песен, которые не надоедает слушать
На первом месте оказалась песня «Welcome to the Black Parade» американской рок-группы My Chemical Romance.
Moi-portal.ru 09 ноября в 12:17
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Кино
Стало известно, какие новые супергерои появятся в фильмах Marvel
Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя, сообщает Independent.
РИА Новости 18:10
Космос
НАСА испытывает покрытие для отталкивания лунной пыли
В ближайшие годы НАСА вернется на Луну впервые со времен Аполлона. Проект «Артемида» не является операцией по оставлению «следов и флагов».
AstroNews.ru 09 ноября в 10:08
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
Газета.Ru 16:46
Политика
Власти Перу дадут Моралесу возможность улететь в Мексику
Президент Перу Мартин Вискарра согласился открыть воздушное пространство для того, чтобы экс-президент Боливии Эво Моралес мог отправиться в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.
ТАСС 17:44
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Кино
Названы лучшие актеры и фильмы 2019 года
В категории «лучший фильм года» победителем по результатам зрительского голосования стал американский блокбастер «Мстители: Финал».
iReactor 15:17
Хоккей
Сборная России стала третьей на Кубке Карьяла
Худшими на турнире стали хоккеисты из Швеции, проигравшие все три матча. Кубок Карьяла проходил в Финляндии с 7 по 10 ноября.
RT на русском вчера в 13:34
Технологии
WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей
Мессенджер WhatsApp начал навсегда блокировать пользователей, состоящих в группах с «сомнительными» названиями.
BFM.ru 12:19
Интернет
YouTube сможет блокировать аккаунты, не имеющие коммерческого смысла
С 10 декабря ведеохостинг сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это "не имеет коммерческого смысла".
Neva.Today 07:23
Общество
Росконтроль назвал лучшее сгущенное молоко
Специалисты Росконтроля протестировали 13 торговых марок сгущенного молока и выявили нарушения у некоторых производителей.
ФАН 02:29