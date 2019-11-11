Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.

Нефть опустилась ниже $62 за баррель

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