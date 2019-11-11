Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов снижаются на фоне неоднозначных сигналов относительно хода торговых переговоров Соединенных Штатов и КНР, а также усиления напряженности в Гонконге, ослабившей интерес инвесторов к рискованным активам.

Технологии WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей В рамках Project Nightingale, как назвали проект, компании получили доступ к историям болезней, выпискам из медкарт, рецептам врачей, результатам лабораторных анализов пациентов, при этом их имена и даты рождения также открыты, пишет WSJ.

Гаджеты Sony прекращает выпуск смартфонов Компания Sony, видимо, решила сократить свои расходы и прикрыть невыгодные проекты. Из-за неприбыльности бренд прекращает выпуск смартфонов.

Экономика Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.

Политика Сторонники министра США получили контракт на добычу нефти и газа на Украине Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри заключили сделку по поиску нефти и газа от украинского правительства вскоре после того, как Перри предложил одного из них в качестве советника президенту страны Владимиру Зеленскому.

Хоккей Артемий Панарин: «С Кравцовым особо не удалось пообщаться» Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на решение Виталия Кравцова вернуться в Россию и доиграть этот сезон в КХЛ.

Происшествия Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о вымогательстве Тверской суд Москвы заочно взял под стражу журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева, которому вменяются вымогательство (ст. 163 УК) у бизнесмена Кенеса Ракишева и клевета (ст. 128.1) на миллиардера Алишера Усманова.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».

Политика МАГАТЭ подтвердило факт обогащения урана Ираном в Фордо В МАГАТЭ подтвердили, что Иран с 9 ноября занимается обогащением урана на ядерном объекте в Фордо, это следует из ежеквартального доклада организации.

Происшествия Актер Огурцов стал фигурантом дела в отношении экс-начальника ЦСКА Актер Алексей Огурцов допрошен следствием в статусе подозреваемого в рамках уголовного дела в отношении бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, арестованного по обвинению в получении взяток на 23,5 млн рублей.

Происшествия Следователь засекретил все материалы по делу Голунова "Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.