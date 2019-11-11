Энергетика
РосбалтСтоимость нефти Brent опустилась ниже $62 за баррель
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов снижаются на фоне неоднозначных сигналов относительно хода торговых переговоров Соединенных Штатов и КНР, а также усиления напряженности в Гонконге, ослабившей интерес инвесторов к рискованным активам.
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Происшествия
Опубликовано видео из квартиры историка Соколова
Кино
Супергерои в сборе: вышел первый тизер кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях»
Технологии
WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей
В рамках Project Nightingale, как назвали проект, компании получили доступ к историям болезней, выпискам из медкарт, рецептам врачей, результатам лабораторных анализов пациентов, при этом их имена и даты рождения также открыты, пишет WSJ.
Политика
Парламент Боливии эвакуировали из-за беспорядков в Ла-Пасе
Парламент Боливии, где сегодня проходило обсуждение ситуации в стране, эвакуирован из-за возобновившихся беспорядков в Ла-Пасе, сообщает местная газета Pagina 7.
Гаджеты
Sony прекращает выпуск смартфонов
Компания Sony, видимо, решила сократить свои расходы и прикрыть невыгодные проекты. Из-за неприбыльности бренд прекращает выпуск смартфонов.
Общество
Сотрудники Нацбанка Украины задержаны по подозрению в хищении средств
Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, среди задержанных - бывший первый замглавы Нацбанка Александр Писарук.
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о запуске Сбербанком сервиса доставки карт на дом
Сбербанк запускает сервис доставки банковских карт клиентам на дом, рассказали «Коммерсанту» участники рынка и подтвердили источники, близкие к банку.
Политика
Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими
Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.
Экономика
Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу
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Футбол
Полузащитник «Спартака» Крал заявил о желании попробовать себя в АПЛ
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Политика
Сторонники министра США получили контракт на добычу нефти и газа на Украине
Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри заключили сделку по поиску нефти и газа от украинского правительства вскоре после того, как Перри предложил одного из них в качестве советника президенту страны Владимиру Зеленскому.
Хоккей
Артемий Панарин: «С Кравцовым особо не удалось пообщаться»
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Кино
Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года
Лучшей актрисой стала Зендая Колман («Человек-паук: Вдали от дома»), она же победила в номинации «Звезда драматического сериала» за роль в «Эйфории».
Фигурное катание
Два четверных. Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае в женском одиночном катании, сообщает "Газета.ru".
Происшествия
Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о вымогательстве
Тверской суд Москвы заочно взял под стражу журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева, которому вменяются вымогательство (ст. 163 УК) у бизнесмена Кенеса Ракишева и клевета (ст. 128.1) на миллиардера Алишера Усманова.
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
Экономика
Операторы отрицают повышение тарифов на сотовую связь в 2020 году
В «МегаФоне» от комментария отказались. О том, что цены могут вырасти, ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков.
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной тайно женился на женщине старше себя
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Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
Футбол
«Ливерпуль» упрочил лидерство в АПЛ, обыграв «Манчестер Сити»
Игра состоялась в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Победу одержали хозяева поля 3:1. Счет на 6-й минуте открыли футболисты «Ливерпуля».
Политика
МАГАТЭ подтвердило факт обогащения урана Ираном в Фордо
В МАГАТЭ подтвердили, что Иран с 9 ноября занимается обогащением урана на ядерном объекте в Фордо, это следует из ежеквартального доклада организации.
Кино
Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).
Происшествия
Актер Огурцов стал фигурантом дела в отношении экс-начальника ЦСКА
Актер Алексей Огурцов допрошен следствием в статусе подозреваемого в рамках уголовного дела в отношении бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, арестованного по обвинению в получении взяток на 23,5 млн рублей.
Шоу-бизнес
Фото: звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон вновь примерил форму Драко Малфоя
В комментариях многие отметили, что Фелтон хорошо выглядит, и убедили его не бояться возраста.
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату
Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.