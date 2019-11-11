Энергетика
РосбалтСтоимость нефти Brent опустилась ниже $62 за баррель
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов снижаются на фоне неоднозначных сигналов относительно хода торговых переговоров Соединенных Штатов и КНР, а также усиления напряженности в Гонконге, ослабившей интерес инвесторов к рискованным активам.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:32, Вашингтон
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Американский спутник TESS сделал панораму Млечного пути
Сусанин 09 ноября в 13:39
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Еще 6 школьников госпитализировали на Кубани
Напомним, по поручению Вениамина Кондратьева краевой минздрав направил в Кропоткин медиков из специализированной клинической детской инфекционной больницы.
Россия.Кубань вчера в 12:59
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Death Stranding стартовала со второго места британского чарта
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НИА Нижний Новгород 08 ноября в 09:19
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Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру
Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру.
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Телеканал 360° 07:55
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Захарова отреагировала на заявление Мааса о помощи США в защите Европы
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Политика
На Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум
Вопрос о продаже земли иностранным гражданам на Украине будет решаться на референдуме, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Известия 08:40
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Партия Brexit не будет противостоять консерваторам в 317 округах
Лидер Партии Brexit Найджел Фараж заявил, что представители возглавляемой им политической силы на досрочных всеобщих парламентских выборах не будут противостоять кандидатам от Консервативной партии, которые одержали победу в 317 избирательных округах на выборах в 2017 году.
ТАСС 08:35
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
Игромания.ру вчера в 02:13
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
Космос
Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце
Первый заместитель директора ИСЗФ СО РАН доктор физико-математических наук Сергей Олемской считает, что о наступлении нового цикла можно будет говорить, только если в ближайшее время начнется интенсивный рост пятен.
Интерфакс - Россия 04:49
Политика
Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы
Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
REGNUM 07:27
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.
РБК 04:54
Общество
Вице-президент РЖД подтвердил решение уйти в отставку
Старший вице-президент РЖД Александр Мишарин уйдет из компании, а впоследствии определится с дальнейшими планами.
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Наука
Искусственный рог носорога спасет животных от браконьерства
Искусственный рог носорога создали ученые для борьбы с браконьерством и незаконной торговлей, сообщается в докладе, опубликованном 8 ноября в журнале Nature.
Красная весна 09 ноября в 09:27
Музыка
Шнуров не исключил появление новой группы «Ленинград-2»
Sputnik Таджикистан 04:43
Авто
Компания Chery показала первые фото нового кроссовера Chery Tiggo 7
Компания Chery покажет новый Tiggo 7 на домашнем автосалоне в Гуанчжоу 22 ноября.
CarsWeek.ru 00:34
Политика
Германия оценила ущерб от антироссийских санкций
Экономика восточной части Германии пострадала от антироссийских санкций. Об этом заявил депутат бундестага Антон Фризен, пишет RT.
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Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК вчера в 18:47
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Глава МИД Польши рассказал о задержании националиста Мазура
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Газета.Ru вчера в 07:33
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Более сотни писателей поддержали филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила в поддержку преподавателя факультета гуманитарных наук, филолога Гасана Гусейнова.
Ведомости 03:16
Наука
Ученые обнаружили связь между качеством сна и тревожностью
Между качеством сна и уровнем тревожности человека на следующий день существует прямая связь, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета.
Профиль вчера в 11:56