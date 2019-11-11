Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов снижаются на фоне неоднозначных сигналов относительно хода торговых переговоров Соединенных Штатов и КНР, а также усиления напряженности в Гонконге, ослабившей интерес инвесторов к рискованным активам.

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $62 за баррель

Политика The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.

Происшествия Еще 6 школьников госпитализировали на Кубани Напомним, по поручению Вениамина Кондратьева краевой минздрав направил в Кропоткин медиков из специализированной клинической детской инфекционной больницы.

Общество Королева Елизавета расплакалась на военном параде в центре Лондона Королева расчувствовалась и заплакала, однако с ней сразу заговорила Кейт Миддлтон. Она помогла Елизавете отвлечься от грустных мыслей.

Политика Захарова отреагировала на заявление Мааса о помощи США в защите Европы Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что ФРГ и вся Европа не смогут эффективно защищать себя без США.

Политика На Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум Вопрос о продаже земли иностранным гражданам на Украине будет решаться на референдуме, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Политика Партия Brexit не будет противостоять консерваторам в 317 округах Лидер Партии Brexit Найджел Фараж заявил, что представители возглавляемой им политической силы на досрочных всеобщих парламентских выборах не будут противостоять кандидатам от Консервативной партии, которые одержали победу в 317 избирательных округах на выборах в 2017 году.

Кино «Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.

Общество «Почта России» сократит сроки доставки посылок "Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.

Общество Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.

Космос Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце Первый заместитель директора ИСЗФ СО РАН доктор физико-математических наук Сергей Олемской считает, что о наступлении нового цикла можно будет говорить, только если в ближайшее время начнется интенсивный рост пятен.

Политика Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.

Общество Вице-президент РЖД подтвердил решение уйти в отставку Старший вице-президент РЖД Александр Мишарин уйдет из компании, а впоследствии определится с дальнейшими планами.

Наука Искусственный рог носорога спасет животных от браконьерства Искусственный рог носорога создали ученые для борьбы с браконьерством и незаконной торговлей, сообщается в докладе, опубликованном 8 ноября в журнале Nature.

Авто Компания Chery показала первые фото нового кроссовера Chery Tiggo 7 Компания Chery покажет новый Tiggo 7 на домашнем автосалоне в Гуанчжоу 22 ноября.

Политика Германия оценила ущерб от антироссийских санкций Экономика восточной части Германии пострадала от антироссийских санкций. Об этом заявил депутат бундестага Антон Фризен, пишет RT.

Экономика Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2 В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.

Политика Глава МИД Польши рассказал о задержании националиста Мазура Решение о дальнейшей судьбе задержанного украинского националиста Игоря Мазура будет принято "в соответствии с международным правом", заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Общество Более сотни писателей поддержали филолога Гасана Гусейнова Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила в поддержку преподавателя факультета гуманитарных наук, филолога Гасана Гусейнова.