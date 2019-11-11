Энергетика

РосбалтРосбалтСтоимость нефти Brent опустилась ниже $62 за баррель

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов снижаются на фоне неоднозначных сигналов относительно хода торговых переговоров Соединенных Штатов и КНР, а также усиления напряженности в Гонконге, ослабившей интерес инвесторов к рискованным активам.
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