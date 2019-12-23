Добавим, ранее в декабре аналитики американского банка Goldman Sachs спрогнозировали, что средняя спотовая цена барреля нефти эталонной марки Brent в следующем году может составить $63 за баррель.

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $66 за баррель

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