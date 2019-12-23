Энергетика
РосбалтСтоимость нефти Brent опустилась ниже $66 за баррель
Добавим, ранее в декабре аналитики американского банка Goldman Sachs спрогнозировали, что средняя спотовая цена барреля нефти эталонной марки Brent в следующем году может составить $63 за баррель.
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Кино
Режиссер «Звездных войн 9» ответил на критику
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в Федеральной таможенной службе (ФТС) и ее подразделениях.
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Блогер Марьяна Ро подтвердила слухи о своей беременности
Видеоблогер и актриса Марьяна Ро подтвердила слухи о том, что скоро станет мамой. В своём Instagram она выложила фото округлившегося живота.
Общество
На Урале сотрудники ФСИН показали школьникам приёмы разгона людей
Шоу-бизнес
Винокур заступился за Дубовицкую в споре о закрытии «Аншлага»
Народный артист РСФСР Владимир Винокур заступился за Регину Дубовицкую в споре о закрытии "Аншлага".
Армия и оружие
Авиация в случае войны «достанет» врага из Арктики, заявил генерал
Российские стратегические бомбардировщики в случае ядерного конфликта могут выдвинуться в Арктику, где нет средств поражения противника, и оттуда нанести удар возмездия, заявил РИА Новости бывший командующий Дальней авиацией (2009-2016 годы) генерал-лейтенант Анатолий Жихарев.
Общество
Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка
Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
Происшествия
На Урале суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна
Североуральский городской суд оправдал местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство после того, как он выкинул младенца из окна, прокуратура обжаловала это решение, сообщает в понедельник региональное надзорное ведомство.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Происшествия
Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
Общество
Власти Москвы записали видеообращение по поводу «минирований» школ
Молев отметил, что при поступлении сигнала о минировании немедленно производится эвакуация учебного учреждения, извещаются все ответственные органы власти, родители учащихся.
Экономика
Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США
Россия обеспечивает 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, это значительно больше, чем США.
Политика
Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17
Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Общество
СВР рассекретит данные о семерых разведчиках-нелегалах
Отмечается также, что к своему столетию СВР рассекретит имена семерых разведчиков-нелегалов.
Общество
В Мурманской области 31 декабря объявили выходным днем
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в понедельник, 23 декабря, сообщил, что отдал распоряжение о выходном дне 31 декабря для работников бюджетной сферы, а также рекомендовал руководителям предприятий и организаций последовать его примеру.
Политика
Лавров оценил введение новых санкций США против «Северного потока-2»
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал введение новых санкций Соединенных Штатов против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", отметив, что после данного шага ни одна страна не должна сомневаться в ненадежности Вашингтона.
Общество
Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий
Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Политика
Павел Грудинин избран депутатом Ленинского округа Подмосковья
Павел Грудинин избрался от города Видное, входящего в Ленинский округ Московской области.
Авто
Названы российские цены на обновленный Jaguar F-Type
Российское представительство Jaguar объявило о начале приема заказов на обновленный F-Type.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Общество
На «русификацию» Superjet выделят 15 млрд рублей
Министерство промышленности и торговли России выделит 14,867 млрд рублей на разработку самолета Superjet New с деталями российского производства, передает ТАСС 23 декабря.
Общество
Синоптик сообщил о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с РБК рассказал, какая погода ожидается в Москве в новогоднюю ночь.
Здоровье
Главврач Таганрогской БСМП заявил, что во взятках врачей виноваты сами пациенты
На недавней пресс-конференции главный врач БСМП Таганрога Дмитрий Сафонов поговорил и на самую злободневную тему — тему взяток.
Происшествия
В Липецкой области две сестры 7 и 11 лет провалились под лед и утонули
Не сумев выбраться из холодной воды, дети утонули. Как стало известно LipetskMedia, погибшие были родными сестрами 7 и 11 лет.
Кино
Ди Каприо пристыдил коллег из-за жалоб на сложность актерского ремесла
Космос
OSIRIS-REx возьмет пробу грунта Бенну из «Соловья»
Научная программа автоматической межпланетной станции OSIRIS-REx включает в себя как забор пробы грунта с околоземного астероида (101955) Бенну, так и его исследование с низкой орбиты.