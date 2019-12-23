Энергетика

РосбалтРосбалтСтоимость нефти Brent опустилась ниже $66 за баррель

Добавим, ранее в декабре аналитики американского банка Goldman Sachs спрогнозировали, что средняя спотовая цена барреля нефти эталонной марки Brent в следующем году может составить $63 за баррель.
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СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
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Путин на поезде проедет по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин не только примет участие в церемонии, посвященной открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, но и сам проедет по нему.
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Аэропортам России запретили использовать новую технику

Российские аэропорты с конца октября не могут эксплуатировать новую аэродромную технику.
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На Урале госпитализировали с отравлением восемь воспитанников детсада

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В Германии назвали сроки строительства «Северного потока – 2»

Представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС пока анализирует американские санкции в отношении европейских компаний, причастных к строительству «Северного потока – 2», однако уже выступает против введения таких мер со стороны США.
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Путин огласит послание Федеральному собранию 15 января

«Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года», — сказал Песков.
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Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
РБК 04:09
Происшествия

В Кирове самолет выкатился за пределы полосы после посадки

В Кирове пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Газета.Ru 03:20
Авто

Jaguar объявил российские цены на обновленный F-Type

Британская компания Jaguar объявила о начале продаж на российском рынке обновленной спортивной модели F-Type.
Известия 04:21
Происшествия

На Урале суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна

Североуральский городской суд оправдал местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство после того, как он выкинул младенца из окна, прокуратура обжаловала это решение, сообщает в понедельник региональное надзорное ведомство.
РИА Новости 03:29
Авто

Лифтбек LADA Granta получил новую модификацию Standart

Стоимость лифтбека LADA Granta в новой комплектации Standart составляет 561 500 рублей.
CarsWeek.ru 01:38
Политика

Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине

Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
РБК вчера в 15:30
Армия и оружие

Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны

Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
ТАСС 02:21
Политика

Стало известно о «рождественском подарке» Северной Кореи для США

Собеседник телеканала подчеркнул, что новые меры должны стать «рождественским подарком» Вашингтону, который обещал преподнести Пхеньян.
Lenta.ru 03:02
Экономика

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
РИА Новости 03:30
Происшествия

Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Газета.Ru вчера в 08:31
Политика

Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом

Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Российская газета вчера в 01:31
Культура

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»

Киностудия «Союзмультфильм» выпустила продолжение истории о белом медвежонке и его товарище — мультфильма «Умка».
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Культура

София Ротару выступила на «Голубом огоньке» вместо Пугачевой

ToDay News Ufa вчера в 09:15
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Здоровье

Врач рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

По словам Соломатиной, особенно осторожным нужно быть с лечебной минеральной водой, которая, в свою очередь, делится на щелочную и кислотную: здоровому человеку ее пить вообще не рекомендуется, она назначается по показаниям.
РИА Новости 01:19
Игры

В Epic Games Store RDR 2 продалась в четыре раза хуже Borderlands 3

Версия Red Dead Redemption 2 для Epic Games Store в первый месяц разошлась тиражом в 408 тыс. копий.
CyberSport.ru вчера в 22:43
Политика

Зеленский и Трамп подрались на Красной площади

На обложке последнего в 2019 г. номера Трамп и Зеленский показаны на Красной площади.
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Энергетика

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
ТАСС 03:50
Шоу-бизнес

«Давно не была в теневом бане»: Дайнеко снова обнажилась в Instagram

«Давно не была в теневом бане» — именно так подписала певица одну из фотографий, самую скромную.
Телепрограмма 03:21
Происшествия

В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз

Красноярская полиция задержала и передала медикам девушку, которая бегала по улице без одежды с ребенком в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 04:14
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Смартфоны Samsung и Apple оказались опасными для здоровья

Федеральная комиссия по связи США проверила смартфоны Samsung и Apple и выяснила, что некоторые модели являются опасными для здоровья человека.
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Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке

Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Aobe.ru вчера в 16:26
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
RT на русском 20 декабря в 09:15
Футбол

Фанаты «Тоттенхэма» оскорбляли Рюдигера на почве расизма

Матч восемнадцатого тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси» запомнился неприятным инцидентом.
Евро-футбол.ру вчера в 13:52
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