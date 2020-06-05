Энергетика
Inc-news.ruСтоимость нефти Brent поднялась до 41 доллара
Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 13.46 по московскому времени составила 41, 18 доллара за баррель, показав рост 3%. Цена июльских фьючерсов на нефть WTI выросла на 2,38%, и составляет 38,3 доллара за баррель.
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Общество
В России может появиться минимальная почасовая оплата труда
Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.
Газета.Ru 01:19
Происшествия
В Петербурге неизвестные избили ребенка
Неизвестные избили 10-летнего мальчика в поселке Парголово в Санкт-Петербурге, ребенок госпитализирован, полиция ищет нападавших, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 02:29
Гаджеты
OnePlus выпустят бюджетный «умный» телевизор
Компания OnePlus готовится к выпуску нового телевизора из категории «умные устройства».
NewInform 02:24
Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
Общество
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
РИА Новости вчера в 19:07
Происшествия
В США автомобиль въехал в протестующих
Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Игры
AMD заявила, что видеокарты с 4 гигабайтами памяти уже не актуальны
REGNUM 06 июня в 05:31
Единоборства
Конор МакГрегор объяснил, почему решил завершить карьеру
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объявивший о завершении профессиональной карьеры бойца, объяснил, что именно заставило его принять такое решение.
FightTime.ru вчера в 11:25
Общество
РБК: Сбербанк ведет переговоры об увеличении доли в Rambler Group
Сбербанк начал вести переговоры с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом о снижении его доли в медиагруппе.
ТАСС вчера в 18:42
Общество
В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса
Ряд ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, отменен в Алтайском крае.
Известия вчера в 23:10
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета вчера в 12:13
Культура
Рокер в сверкающем купальнике исполнил откровенный танец и поразил жюри телешоу
Piter.tv 02:14
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Газета.Ru вчера в 15:38
Политика
В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
РИА Новости вчера в 16:24
Здоровье
В Японии предупредили о второй волне коронавируса
По словам Сато, согласно официальным результатам тестирования, 99% населения планеты не переболело COVID-19.
МонаВиста 06 июня в 04:30
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Альбина Джанабаева в первый раз показала в своем Instagram младшего сына от Меладзе.
Версия.Инфо вчера в 10:03
Религия
Православные христиане отмечают день Святого Духа
РИА Новости вчера в 17:57
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru вчера в 08:38
Армия и оружие
ДНР: ВСУ за сутки 2 раза нарушили режим прекращения огня
ВСУ за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР более 50 боеприпасов.
Сегодня.ру 05 июня в 02:58
Энергетика
Саудовская Аравия после демпинга резко повышает цены на нефть
В июле Саудовская Аравия повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов. Об этом предупредили в госкомпании Saudi Aramco.
БИЗНЕС Online 01:53
Общество
В России колледжи продлили срок приёма документов
Абитуриенты смогут отправить копии своих документов и медицинских справок по электронной почте, через региональные порталы госуслуг или по почте.
Газета Республика Башкортостан вчера в 10:30
Политика
Мария Захарова прокомментировала хаос в США
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала беспорядки, которые происходят сейчас в США.
Mockva.ru вчера в 15:19
Общество
Онищенко напомнил о вреде антисептиков
Геннадий Онищенко рассказал о вреде дезинфектантов и посоветовал читать инструкцию.
Московский Комсомолец в Марий Эл 01:55
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Политика
Трамп раскритиковал Колина Пауэлла за поддержку Байдена
Президент США Дональд Трамп в воскресенье отреагировал на то, что экс-госсекретарь Колин Пауэлл (в период президентства Джорджа Буша) заявил о поддержке на грядущих выборах в президенты наиболее вероятного кандидата от демократической партии Джо Байдена.
РИА Новости вчера в 11:39
Политика
Пушков упрекнул США в поддержке террористов
Член Совета Федерации Алексей Пушков поспорил с бывшим послом США в Москве Майклом Макфолом.
Газета.Ru вчера в 01:21