Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 13.46 по московскому времени составила 41, 18 доллара за баррель, показав рост 3%. Цена июльских фьючерсов на нефть WTI выросла на 2,38%, и составляет 38,3 доллара за баррель.

Общество В России может появиться минимальная почасовая оплата труда Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам. 1,1K

Происшествия В Петербурге неизвестные избили ребенка Неизвестные избили 10-летнего мальчика в поселке Парголово в Санкт-Петербурге, ребенок госпитализирован, полиция ищет нападавших, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области. 4

Гаджеты OnePlus выпустят бюджетный «умный» телевизор Компания OnePlus готовится к выпуску нового телевизора из категории «умные устройства».

Политика Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости». 3,7K

Происшествия В США автомобиль въехал в протестующих Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. 43

Единоборства Конор МакГрегор объяснил, почему решил завершить карьеру Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объявивший о завершении профессиональной карьеры бойца, объяснил, что именно заставило его принять такое решение. 1

Политика В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях. 4

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 2K

Общество Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии. 1,2K

Армия и оружие ДНР: ВСУ за сутки 2 раза нарушили режим прекращения огня ВСУ за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР более 50 боеприпасов.

Энергетика Саудовская Аравия после демпинга резко повышает цены на нефть В июле Саудовская Аравия повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов. Об этом предупредили в госкомпании Saudi Aramco. 3

Общество В России колледжи продлили срок приёма документов Абитуриенты смогут отправить копии своих документов и медицинских справок по электронной почте, через региональные порталы госуслуг или по почте. 32

Общество Онищенко напомнил о вреде антисептиков Геннадий Онищенко рассказал о вреде дезинфектантов и посоветовал читать инструкцию. 22

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 1,1K

Политика Трамп раскритиковал Колина Пауэлла за поддержку Байдена Президент США Дональд Трамп в воскресенье отреагировал на то, что экс-госсекретарь Колин Пауэлл (в период президентства Джорджа Буша) заявил о поддержке на грядущих выборах в президенты наиболее вероятного кандидата от демократической партии Джо Байдена. 2