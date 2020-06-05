Энергетика

Inc-news.ruInc-news.ruСтоимость нефти Brent поднялась до 41 доллара

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 13.46 по московскому времени составила 41, 18 доллара за баррель, показав рост 3%. Цена июльских фьючерсов на нефть WTI выросла на 2,38%, и составляет 38,3 доллара за баррель.
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Цена нефти Brent превысила $42 за баррель в преддверии заседания ОПЕК+

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Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
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Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17

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Происшествия

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Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

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Коммерсантъ вчера в 18:31
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Конор МакГрегор объяснил, почему решил завершить карьеру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объявивший о завершении профессиональной карьеры бойца, объяснил, что именно заставило его принять такое решение.
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РБК: Сбербанк ведет переговоры об увеличении доли в Rambler Group

Сбербанк начал вести переговоры с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом о снижении его доли в медиагруппе.
ТАСС вчера в 18:42
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Общество

В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса

Ряд ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, отменен в Алтайском крае.
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Происшествия

Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице

В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
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Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
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В Японии предупредили о второй волне коронавируса

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Альбина Джанабаева показала младшего сына от Меладзе

Альбина Джанабаева в первый раз показала в своем Instagram младшего сына от Меладзе.
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Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

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Православные христиане отмечают день Святого Духа

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Общество

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru вчера в 08:38
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ДНР: ВСУ за сутки 2 раза нарушили режим прекращения огня

ВСУ за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР более 50 боеприпасов.
Сегодня.ру 05 июня в 02:58
Энергетика

Саудовская Аравия после демпинга резко повышает цены на нефть

В июле Саудовская Аравия повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов. Об этом предупредили в госкомпании Saudi Aramco.
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В России колледжи продлили срок приёма документов

Абитуриенты смогут отправить копии своих документов и медицинских справок по электронной почте, через региональные порталы госуслуг или по почте.
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Мария Захарова прокомментировала хаос в США

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала беспорядки, которые происходят сейчас в США.
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Онищенко напомнил о вреде антисептиков

Геннадий Онищенко рассказал о вреде дезинфектантов и посоветовал читать инструкцию.
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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

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Политика

Трамп раскритиковал Колина Пауэлла за поддержку Байдена

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Пушков упрекнул США в поддержке террористов

Член Совета Федерации Алексей Пушков поспорил с бывшим послом США в Москве Майклом Макфолом.
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