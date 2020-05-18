Энергетика
Газета.RuСтоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости". Отмечается, что в 17.36 цена июльских фьючерсов выросла на 7,75%, до $35,02 за баррель. Нефть WTI тоже дорожает на 9,52% до $32,33 за баррель.
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Происшествия
СКР возбудил первое уголовное дело о невыплате компенсаций медикам
Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за невыплат медикам, работающими с больными коронавирусом.
Газета.Ru 16:49
Экономика
Минпромторг дал прогноз по ценам на маски в России
Цена на маски будут снижаться, но окончательно подешевеют до прежних значений они только после окончания пандемии коронавируса, когда упадет спрос, хотя уже сейчас заметно насыщение рынка, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Интерфакс 16:38
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Академия киноискусств рассматривает перенос 93-й премии «Оскар», которая запланирована на февраль 2021 года, сообщает Variety со ссылкой на несколько источников.
Коммерсантъ 18:36
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко подарила награду «Женщина года» Маргарите Грачевой
Грачева оказалась первым блогером, который не обрушился с критикой на Регину Тодоренко после ее неосторожного высказывания о женщинах, переживших домашнее насилие.
РБК 11:44
Наука
Китайские ученые планируют остановить коронавирус без вакцины
Ученые из Пекинского университета создали лекарство против коронавируса.
РЕН ТВ 18:44
Хоккей
Названы самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ и СКА
Самым высокооплачиваемым хоккеистом петербургского СКА в новом сезоне станет защитник Игорь Ожиганов с зарплатой в 75 млн рублей.
78.ru 01:40
Энергетика
Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»
Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК вчера в 05:41
Шоу-бизнес
Адриана Лима соблазнила поклонников
Модель проводит время в самоизоляции, но не забывает радовать своих поклонников.
Рамблер 06:07
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
Газета.Ru 07:45
Авто
Европейский авторынок в апреле показал крупнейшее падение в истории
Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), из-за пандемии коронавируса в большинстве стран Европы дилерские центры были закрыты весь прошлый месяц, что привело к крупнейшему в истории европейского авторынка падению продаж.
Автостат 03:23
Происшествия
Две сахалинки, желавшие похудеть, стали фигурантками уголовных дел
Очередные два уголовных дела возбудили сахалинские таможенники по фактам контрабанды сильнодействующих веществ.
Сахалин.Инфо 19:09
Общество
Путин заявил, что выплату в 10 тысяч рублей получат 22 миллиона детей
Выплату в 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 15 лет получат более 22 миллионов семей.
NewInform 08:02
Общество
Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
С 1 июня туризм начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала.
Российская газета 16:15
Спорт
Игроки открыли первую дверь убежища в Call of Duty: Warzone
Игромания.ру 06:22
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК 13:55
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
Игры
Создатели Minecraft изменили название и логотип студии
Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что создатели Minecraft изменили название и логотип студии.
Piter.tv 15:08
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Культура
Исполнительница роли Бэтвумен покинула проект после одного сезона
Исполнительница главной роли в «Бэтвумен» Руби Роуз внезапно покинула проект после одного сезона.
Игромания.ру 19:39
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
Наука
Ставропольские учёные создали новую систему защиты данных
Ставропольские учёные разработали систему защиты данных мобильных облаков для устройств небольшой мощности.
Своё ТВ 10:52
Транспорт
Движение по аварийному мосту в Благовещенске закроют из-за ремонта
На время ремонта будет закрыто движение транспорта. По данным оперативного штаба, работы начнутся в 20:00 19 мая.
Известия вчера в 06:41
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru 12:35
Экономика
Аэропортам заплатят за потерянных пассажиров
Правительство компенсирует им по 195,4 руб. на человека Российские аэропорты во втором квартале получат компенсации из расчета 195,4 руб. на каждого утраченного пассажира по сравнению со вторым кварталом 2019 года.
Коммерсантъ 17:52
Общество
Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве
Мэр столицы Сергей Собянин оценил возможность скорого открытия салонов красоты в Москве.
РИА Новости 14:20
Игры
"Метро" покоряет рынок постапокалипсиса, но до "Сталкера" ему еще далеко"
"Реальное время" поговорило с администратором крупнейшего на просторах "ВКонтакте" сообщества по вселенной S.T.A.L.K.E.R. Артуром Горяевым о феномене и философии сталкера, ожиданиях от S.T.A.L.K.E.R. 2, сравнении с сагой "Метро" и открытии Чернобыльской зоны отчуждения для туристов.
Реальное время 00:00
Футбол
«Байер» приблизился к Лиге чемпионов, «Вердер» — к вылету
Leverkusen close the gap to the top four 📊 Bremen, meanwhile, are running out of games to save themselves ❗#SVWB04 1-4 pic.twitter.com/zmf1krn2m7— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 18, 2020 Но важнее для «Байера» то, что после ничьей «РБ Лейпциг», «фармацевты» лишь на 1 очко отстают от путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон.
LiveSport.ru 16:13