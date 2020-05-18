Энергетика
МИР 24Цена нефти Brent поднялась выше $33
Стоимость июльских фьючерсов на поставку нефти марки Brent поднялась выше $33, передает НСН со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. Баррель Brent уже поднимался в цене выше $30 5 и 8 мая, однако потом дешевел.
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Комментарии
Общество
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Смертность от COVID-19 в мае будет в Москве значительно выше, чем в апреле, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
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Лавров оценил влияние сложностей с «Северным потоком-2» на цены на газ
Проект «Северный поток-2» будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для жителей Европы.
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Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
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Экономика
Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса
Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
РБК 00:33
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса
Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 вчера в 08:05
Политика
Зеленский заявил об отказе России обсуждать вопрос Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос принадлежности Крыма, однако в РФ не хотят это обсуждать.
Известия 07:15
Общество
В ФАС отметили снижение цен на лимоны
Цены на лимоны в России снизились уже на 30-40% от пика, достигнутого из-за коронавируса, и продолжат снижаться, рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский.
РИА Новости 07:40
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Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Космос
Создан симулятор космических лучей для изучения радиации вне Земли
В ряде экспериментов животные были подвергнуты моделируемым космическим лучам в течение четырех недель для изучения риска развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и воздействия на центральную нервную систему.
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Танос опередил Дарта Вейдера и стал самым популярным кинозлодеем
Главный злодей последних «Мстителей», безумный титан Танос занял первое место в списке самых популярных кинозлодеев.
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Происшествия
В Краснодарском крае выявлен 91 новый носитель SARS-CoV-2
Краснодар, 20 мая 2020, 11:04 — REGNUM 91 новый носитель коронавирусной инфекции выявлен в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил 20 мая региональный оперштаб.
REGNUM 04:04
Общество
Глава Башкирии оценил ситуацию с режимом самоизоляции
Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с режимом самоизоляции в республике. Об этом сообщает портал Mkset.ru.
RT на русском 07:35
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Общество
Обновлена карта коронавируса Саратовской области
Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Саратов 24 вчера в 06:49
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Шоу-бизнес
Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после 10 лет брака
В авторском подкасте актер подтвердил слухи о разводе со своей женой Меган Фокс.
Sunmag.me вчера в 09:20
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Политика
Зеленский допустил возможность выдвижения на второй президентский срок
Позже, отвечая на вопрос другого журналиста о втором сроке, Владимир Зеленский сказал, что подумает об этом в том случае, если будет поддержка народа Украины.
Коммерсантъ 05:16
Здоровье
Определен новый эпицентр пандемии коронавируса
Новым очагом пандемии коронавируса может стать Латинская Америка, пишет Spiegel.
Live24 03:27
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Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Общество
В российских школах начали тестировать отечественный аналог Zoom
В 11 российских регионах Министерство просвещения начало тестировать новый сервис для дистанционного обучения.
Общественное телевидение России 07:26
Игры
Теперь официально: ремейк игры Mafia выйдет 28 августа
Релиз ремейка состоится 28 августа 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.
REGNUM 03:09
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Экономика
Совфед одобрил закон о расширении страхования вкладов
Москва, 20 мая 2020, 12:16 — REGNUM Совфед одобрил закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.
REGNUM 05:16
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
Общество
Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях и коррупции при реализации национальных проектов.
РИА Новости 07:17
Экономика
Эксперты Moody’s предсказали рост миграции внутри России из-за пандемии
Сокращение экономически активного населения из-за миграции приведет к падению инвестиций и снижению доходов региональных бюджетов за счет уменьшения налоговых поступлений, прогнозируют эксперты.
РБК 05:00
Политика
На Порошенко завели дело о госизмене
В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью.
Уралинформбюро 00:04
Общество
Сильный циклон с мокрым снегом накроет Москву в четверг
Газета.Ru 06:19
Общество
Кембриджский университет отменил все очные лекции до лета 2021 года
Решение о переходе на дистанционный формат обучения Института непрерывного образования (ICE) до лета 2021 года было принято руководством британского университета в Кембридже.
RuNews24.ru 06:37