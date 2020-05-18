Энергетика

МИР 24МИР 24Цена нефти Brent поднялась выше $33

Стоимость июльских фьючерсов на поставку нефти марки Brent поднялась выше $33, передает НСН со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. Баррель Brent уже поднимался в цене выше $30 5 и 8 мая, однако потом дешевел.
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Стоимость нефти марки Brent выросла до 35 долларов

Телеканал 360°вчера в 04:38

Почему рост котировок барреля может смениться их быстрым падением

Российская газета18 мая в 20:00

Цена нефти Brent превысила $34 за баррель впервые с 9 апреля

РБК18 мая в 05:51

Цены на российскую нефть взлетели

Lenta.ru18 мая в 12:03

Цена российской нефти Urals поднялась выше $30 за баррель

Газета.Ru18 мая в 11:29

Цена нефти Brent превысила $35

ТАСС18 мая в 10:35

Цена нефти Brent впервые с 9 апреля превысила $35 за баррель

RT на русском18 мая в 13:54
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Смертность от COVID-19 в мае будет в Москве значительно выше, чем в апреле, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
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Лавров оценил влияние сложностей с «Северным потоком-2» на цены на газ

Проект «Северный поток-2» будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для жителей Европы.
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Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
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Экономика

Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса

Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
РБК 00:33
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Общество

Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса

Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 вчера в 08:05
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Политика

Зеленский заявил об отказе России обсуждать вопрос Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос принадлежности Крыма, однако в РФ не хотят это обсуждать.
Известия 07:15
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Общество

В ФАС отметили снижение цен на лимоны

Цены на лимоны в России снизились уже на 30-40% от пика, достигнутого из-за коронавируса, и продолжат снижаться, рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский.
РИА Новости 07:40
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Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
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Космос

Создан симулятор космических лучей для изучения радиации вне Земли

В ряде экспериментов животные были подвергнуты моделируемым космическим лучам в течение четырех недель для изучения риска развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и воздействия на центральную нервную систему.
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Танос опередил Дарта Вейдера и стал самым популярным кинозлодеем

Главный злодей последних «Мстителей», безумный титан Танос занял первое место в списке самых популярных кинозлодеев.
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В Краснодарском крае выявлен 91 новый носитель SARS-CoV-2

Краснодар, 20 мая 2020, 11:04 — REGNUM 91 новый носитель коронавирусной инфекции выявлен в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил 20 мая региональный оперштаб.
REGNUM 04:04
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Общество

Глава Башкирии оценил ситуацию с режимом самоизоляции

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с режимом самоизоляции в республике. Об этом сообщает портал Mkset.ru.
RT на русском 07:35
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
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Общество

Обновлена карта коронавируса Саратовской области

Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Саратов 24 вчера в 06:49
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Общество

В России могут смягчить пенсионное законодательство

По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
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Шоу-бизнес

Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после 10 лет брака

В авторском подкасте актер подтвердил слухи о разводе со своей женой Меган Фокс.
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Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
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Политика

Зеленский допустил возможность выдвижения на второй президентский срок

Позже, отвечая на вопрос другого журналиста о втором сроке, Владимир Зеленский сказал, что подумает об этом в том случае, если будет поддержка народа Украины.
Коммерсантъ 05:16
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Здоровье

Определен новый эпицентр пандемии коронавируса

Новым очагом пандемии коронавируса может стать Латинская Америка, пишет Spiegel.
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Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
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Общество

В российских школах начали тестировать отечественный аналог Zoom

В 11 российских регионах Министерство просвещения начало тестировать новый сервис для дистанционного обучения.
Общественное телевидение России 07:26
Игры

Теперь официально: ремейк игры Mafia выйдет 28 августа

Релиз ремейка состоится 28 августа 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.
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Общество

Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
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Экономика

Совфед одобрил закон о расширении страхования вкладов

Москва, 20 мая 2020, 12:16 — REGNUM Совфед одобрил закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.
REGNUM 05:16
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Общество

В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь

Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
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Общество

Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях и коррупции при реализации национальных проектов.
РИА Новости 07:17
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Экономика

Эксперты Moody’s предсказали рост миграции внутри России из-за пандемии

Сокращение экономически активного населения из-за миграции приведет к падению инвестиций и снижению доходов региональных бюджетов за счет уменьшения налоговых поступлений, прогнозируют эксперты.
РБК 05:00
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Политика

На Порошенко завели дело о госизмене

В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью.
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Общество

Сильный циклон с мокрым снегом накроет Москву в четверг

Газета.Ru 06:19
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Кембриджский университет отменил все очные лекции до лета 2021 года

Решение о переходе на дистанционный формат обучения Института непрерывного образования (ICE) до лета 2021 года было принято руководством британского университета в Кембридже.
RuNews24.ru 06:37
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