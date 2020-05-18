Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости". Отмечается, что в 17.36 цена июльских фьючерсов выросла на 7,75%, до $35,02 за баррель. Нефть WTI тоже дорожает на 9,52% до $32,33 за баррель.
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Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:09

Цены на нефть не смогли закрепиться выше 35 долларов во вторник утром

Московский Комсомолецвчера в 23:22

Цена российской нефти Urals поднялась выше $30 за баррель

Газета.Ruвчера в 11:29

Фьючерсы на нефть выросли до максимума за две недели

Вести.Ruвчера в 12:53

Цена нефти Brent превысила $35 впервые с 9 апреля

РБКвчера в 11:39

Цены на нефть продолжают расти

Эхо Москвы01:35

Цена нефти Brent превысила $35

ТАССвчера в 10:35
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Комментарии

Происшествия

В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома

РИА Новости вчера в 14:05
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Экономика

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.
Коммерсантъ вчера в 12:31
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Политика

Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования

«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
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Фигурное катание

Загитова поблагодарила Путина за поздравление с днём рождения

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поблагодарила президента России Владимира Путина за поздравление с днём рождения.
Чемпионат вчера в 13:30
4
Общество

ВОЗ: в России снизилось число школьников с лишним весом

Количество школьников, страдающих ожирением, снизилось в России за последние несколько лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные исследования ВОЗ "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья".
Газета.Ru вчера в 19:27
16
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
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Экономика

Финорганизации выразили опасения насчет концепции страхования ипотеки

Финансовые организации и страховые компании выразили опасения насчет новой концепции страхования ипотеки, предложенной Центробанком.
Известия вчера в 13:25
20
Общество

Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию

Ранее российские власти, наоборот, ужесточали оборот ГМО: в 2016 году президент Владимир Путин запретил к ввозу в страну и выращиванию семена растений, чью генетическую программу изменили с помощью методов генной инженерии.
Snob.ru вчера в 04:45
2,1K
Общество

В Новосибирск прибыл вывозной рейс с россиянами из Таиланда

RT на русском 01:25
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Футбол

Тарасов возобновил тренировки с «Рубином»

Тарасов присоединился к «Рубину» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента, подписав контракт на полгода, но практически сразу выбыл из строя, получив перелом ноги на тренировке.
Metaratings вчера в 04:47
Общество

Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
19
Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
569
Общество

В России число безработных граждан перевалило за 1,6 млн человек

За прошлую неделю безработица в России увеличилась более чем на 166 тыс. человек и составила 1,6 млн безработных.
Мойка78 01:32
27
Энергетика

Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке

Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.
РБК вчера в 22:15
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Происшествия

Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ

Известия вчера в 14:43
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Общество

Биолог спрогнозировала сроки окончания пандемии коронавируса

Что же касается России, то у нас эпидемия может закончиться в августе.
Российская газета 00:44
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Политика

Путин призвал дагестанцев отмечать Ураза-байрам дома

Президент РФ Владимир Путин попросил мусульман отмечать Ураза-Байрам дома, чтобы избежать распространения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 07:37
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Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» запустила сервис групповых видеозвонков

Для работы нового сервиса у пользователей должна быть установлена последняя версия мобильной программы.
Astera вчера в 07:14
9
Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
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Энергетика

Цены на нефть растут пятый торговый день подряд

Мировые цены на нефть растут пятый торговый день подряд.
МИР 24 01:55
Политика

Пелоси выступила против безвозмездной передачи России аппаратов ИВЛ

Вашингтон, 19 мая 2020, 08:56 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси возмущена тем, что администрация президента Дональда Трампа намерена безвозмездно направить в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.
REGNUM 01:56
312
Общество

Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции

Lenta.ru 01:18
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Общество

Крупнейшую угольную компанию РФ возглавил сын Солженицына

Гендиректор Сибирской генерирующей компании (СГК) — Степан Солженицын — назначен на пост руководителя Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), сообщили представители предприятия.
News.ru вчера в 09:51
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Шоу-бизнес

Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа

Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
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Музыка

Полина Гагарина станцевала с «Пухляшом» из клипа Little Big

Дмитрий Красилов, прозванный фанатами "Пухляшом", стал настоящей звездой после участия в клипе группы Little Big.
Дни24 вчера в 05:38
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
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Политика

Япония в докладе вновь назвала Южные Курилы своей территорией

Япония вновь назвала часть Курил своими и вернула формулировку о принадлежности островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи к территории, на которую распространяется суверенитет страны.
Lenta.ru 02:01
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Общество

В курганский аэропорт прибыл спецрейс с вахтовиками из Якутии

На месте работает наш корреспондент.
Zauralonline.ru 01:28
Общество

Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции

Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции.
RuNews24.ru 01:55
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Общество

Nord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве ЕС

Компания Nord Stream 2 намерена обжаловать отказ Германии вывести газопровод из-под директивы ЕС.
Деловое.ТВ вчера в 14:32
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Как работают Яндекс.Новости?
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