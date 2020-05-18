Энергетика
Газета.RuСтоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости". Отмечается, что в 17.36 цена июльских фьючерсов выросла на 7,75%, до $35,02 за баррель. Нефть WTI тоже дорожает на 9,52% до $32,33 за баррель.
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Цены на нефть не смогли закрепиться выше 35 долларов во вторник утром
Московский Комсомолецвчера в 23:22
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В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
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Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
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Известия вчера в 23:56
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Загитова поблагодарила Путина за поздравление с днём рождения
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ВОЗ: в России снизилось число школьников с лишним весом
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Snob.ru вчера в 04:45
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Metaratings вчера в 04:47
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Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
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Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
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За прошлую неделю безработица в России увеличилась более чем на 166 тыс. человек и составила 1,6 млн безработных.
Мойка78 01:32
Энергетика
Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке
Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.
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Биолог спрогнозировала сроки окончания пандемии коронавируса
Что же касается России, то у нас эпидемия может закончиться в августе.
Российская газета 00:44
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Путин призвал дагестанцев отмечать Ураза-байрам дома
Президент РФ Владимир Путин попросил мусульман отмечать Ураза-Байрам дома, чтобы избежать распространения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 07:37
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Для работы нового сервиса у пользователей должна быть установлена последняя версия мобильной программы.
Astera вчера в 07:14
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Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
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Цены на нефть растут пятый торговый день подряд
Мировые цены на нефть растут пятый торговый день подряд.
МИР 24 01:55
Политика
Пелоси выступила против безвозмездной передачи России аппаратов ИВЛ
Вашингтон, 19 мая 2020, 08:56 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси возмущена тем, что администрация президента Дональда Трампа намерена безвозмездно направить в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.
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Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции
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Крупнейшую угольную компанию РФ возглавил сын Солженицына
Гендиректор Сибирской генерирующей компании (СГК) — Степан Солженицын — назначен на пост руководителя Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), сообщили представители предприятия.
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Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
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Деловое.ТВ вчера в 14:32