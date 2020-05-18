с чего всё началось

Российская нефть Urals в Европе продолжает дорожать, и в конце прошлой недели впервые с середины марта ее стоимость превысила 30 долларов за баррель, сообщает ценовое агентство Argus.

Экономика В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 3,6K

Общество Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора. 5

Политика Россия может упростить въезд для иностранцев после пандемии После окончания пандемии коронавируса Россия не только не будет ужесточать условия въезда для иностранных граждан, но может упростить их. 4

Единоборства Оверим победил Харриса на UFC Fight Night 172 Голландец Алистар Оверим одержал победу над Уолтом Харрисом на UFC Fight Night 172. Встреча завершилась во втором раунде.

Происшествия СК попросил разрешения у ВККС РФ возбудить дела на семерых судей Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пяти судей в отставке и двух, находящихся в должности. 857

Экономика Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы. 79

Происшествия Под Костромой нашли тело пропавшего профессора из Москвы Тело столичного профессора, находившегося в розыске с ноября прошлого года, обнаружено в реке под Костромой с грудой камней в одежде, возбуждено дело об убийстве, сообщает облпрокуратура. 5

Общество Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя. 374

Политика Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот. 49

Общество Саратовские власти отменили разрешение на прогулки и занятия спортом Правительство Саратовской области отменило разрешение на одиночные занятия спортом на улице и прогулки не более двух человек на фоне роста заболевших COVID-19. 33

Хоккей «Конечно снится. Ошибка была страшная». Роковой промах Ерёменко на ЧМ В четвертьфинале выписали путёвку домой сборной Чехии – команде, которая играла в финалах на двух предыдущих мировых первенствах, которая выбивала Россию в плей-офф ОИ-2006 и ЧМ-2006.

Здоровье Доктор Мясников назвал две уникальные особенности коронавируса Коронавирус нового типа отличается от других известных миру вирусов двумя особенностями -–способностью бессимптомных носителей заражать других и поражением пожилых людей, заявил официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач московской городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников. 4

Общество Александр Беглов: «Заболеваемость в городе на убыль не идет» Губернатор Петербурга Александр Беглов в программе «Губернаторский эфир» на «Радио России» рассказал, что заболеваемость коронавирусом в городе не снижается.