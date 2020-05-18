Энергетика
Газета.RuСтоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости". Отмечается, что в 17.36 цена июльских фьючерсов выросла на 7,75%, до $35,02 за баррель. Нефть WTI тоже дорожает на 9,52% до $32,33 за баррель.
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Цены на нефть не смогли закрепиться выше 35 долларов во вторник утром
Московский Комсомолецвчера в 23:22
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