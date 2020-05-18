Энергетика
Газета.RuСтоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости". Отмечается, что в 17.36 цена июльских фьючерсов выросла на 7,75%, до $35,02 за баррель. Нефть WTI тоже дорожает на 9,52% до $32,33 за баррель.
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Комментарии
Общество
Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве
Мэр столицы Сергей Собянин оценил возможность скорого открытия салонов красоты в Москве.
РИА Новости 14:20
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК 13:55
Общество
Ростуризм объявил о начале поэтапного выхода из ограничений с 1 июня
Туристический сектор в ряде регионов России начнёт поэтапный выход из режима ограничений с 1 июня.
RT на русском 17:19
Армия и оружие
Корабль-носитель «Калибров» «Павловск» заложат летом 2020 года
Малый ракетный корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" проекта 22800 ("Каракурт") "Павловск", заложат на Амурском судостроительном заводе летом 2020 года, заявил в среду в интервью газете "Красная звезда" командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.
РИА Новости 17:15
Футбол
ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА
Пресс-служба московского ЦСКА вспомнила о 15-летии победы в финале Кубка УЕФА.
Газета.Ru вчера в 04:58
Авто
Новый Kia Sportage появится позже, чем ожидалось
Все модели, которые были анонсированы в плане запуска Hyundai Motor Group 2020, уже были выпущены (Bongo 3 EV, Sorento Sorento HEV) или показаны на шпионских фото (Sedona-Carnival), но до сих пор нет информации о Sportage, который, как и Tucson, должен был быть выпущен в 2020 году.
SpeedMe вчера в 14:50
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ 18:02
Общество
Широков: «Чем больше люди сидят дома, тем больше они на взводе. Средства к существованию»
Чем больше люди сидят дома, тем больше они на взводе. Да, сидеть они готовы, но и обратно получать что-то хотят.
Sport.ru 15:59
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья, экипаж погиб, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
ТАСС 15:03
Политика
Названа предполагаемая дата голосования по поправкам в Конституцию
Источник отметил, что голосование может состояться частично в электронном, частично в очном формате.
Мир новостей 11:10
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Происшествия
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека
23 человека заразились коронавирусом в Ракитянском районе Белгородской области после контакта с парикмахером.
Коммерсантъ 12:48
Общество
Путин начал совещание с вопроса о дополнительных выплатах медикам
Доложить подробно, как реализуются решения по дополнительной поддержке медицинских работников, работающих с больными COVID-19, попросил участников совещания президент России Владимир Путин 19 мая на совещании по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
ИА Красная Весна 08:51
Общество
Медсестра в Туле пришла на работу в бикини
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла на работу в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
Газета.Ru 17:54
Экономика
Курс Bitcoin на бирже BitMEX упал до нуля
Курс Bitcoin на бирже BitMEX упал до нуля, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Рамблер 10:24
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
Политика
Трамп объяснил, почему США отправляют другим странам аппараты ИВЛ
Американский президент Дональд Трамп объяснил, что США бесплатно отправляют аппараты ИВЛ другим странам, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, а не ради дипломатии, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 16:31
Здоровье
В Краснодарском крае медиков вызвали в полицию за публичную жалобу на отсутствие выплат
В Краснодарском крае сотрудники станции скорой помощи Абинской районной больницы записали видео об отсутствии выплат за работу с заразившимися коронавирусом пациентами, после чего их вызвали в полицию, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на проект «Скорая журналистская помощь».
FreeNews-Volga 10:16
Авто
Российские сотрудники Nissan выстраиваются за увольнением в очередь
В компании отметили, что увольнение сотрудников никак не связано с коронавирусом, так как завод еще в марте планировал перейти на одну смену, а такие изменения предполагают сокращение штата на четверть, пишет «Фонтанка».
Tvoe-avto.com 05:07
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой
Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru 15:42
Космос
SpaceX отложила запуск спутников Starlink
Американская компания SpaceX из-за погодных условий перенесла на более поздний срок запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой 60 малых спутников Starlink.
ТАСС вчера в 10:54
Происшествия
В Рязани полиция пресекла подпольный концерт в баре
В Рязани полиция обнаружила подпольный концерт в баре, где находились около 50 человек, нарушая самоизоляцию, пишет УМВД по региону.
Газета.Ru 14:28
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК вчера в 05:41
Наука
Пандемию коронавируса может остановить лекарство из Китая
Ученые из лаборатории Пекинского университета разрабатывают новое лекарство против коронавируса на основе антител.
ToDay News Ufa 05:05
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома
Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой 07:32
Политика
В администрации США сообщили, что рады выздоровлению Мишустина
Власти США рады, что премьер-министр России Михаил Мишустин вылечился от коронавируса.
Газета.Ru 18:00
Здоровье
СМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков
В России от коронавируса умерли не менее 186 медработников.
РБК 11:07
Финансы
Курс рубля начал расти по отношению к доллару и евро
Курс рубля начал расти по отношению к доллару и евро. Об этом говорят данные после открытия Московской биржи.
Piter.tv вчера в 03:49
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ 03:38