Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости". Отмечается, что в 17.36 цена июльских фьючерсов выросла на 7,75%, до $35,02 за баррель. Нефть WTI тоже дорожает на 9,52% до $32,33 за баррель.

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Авто Новый Kia Sportage появится позже, чем ожидалось Все модели, которые были анонсированы в плане запуска Hyundai Motor Group 2020, уже были выпущены (Bongo 3 EV, Sorento Sorento HEV) или показаны на шпионских фото (Sedona-Carnival), но до сих пор нет информации о Sportage, который, как и Tucson, должен был быть выпущен в 2020 году. 1

Общество В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru. 1,2K

Общество Путин начал совещание с вопроса о дополнительных выплатах медикам Доложить подробно, как реализуются решения по дополнительной поддержке медицинских работников, работающих с больными COVID-19, попросил участников совещания президент России Владимир Путин 19 мая на совещании по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. 25

Общество Медсестра в Туле пришла на работу в бикини Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла на работу в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. 529

Политика На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. 218

Политика Трамп объяснил, почему США отправляют другим странам аппараты ИВЛ Американский президент Дональд Трамп объяснил, что США бесплатно отправляют аппараты ИВЛ другим странам, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, а не ради дипломатии, пишет "Интерфакс".

Здоровье В Краснодарском крае медиков вызвали в полицию за публичную жалобу на отсутствие выплат В Краснодарском крае сотрудники станции скорой помощи Абинской районной больницы записали видео об отсутствии выплат за работу с заразившимися коронавирусом пациентами, после чего их вызвали в полицию, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на проект «Скорая журналистская помощь». 9

Авто Российские сотрудники Nissan выстраиваются за увольнением в очередь В компании отметили, что увольнение сотрудников никак не связано с коронавирусом, так как завод еще в марте планировал перейти на одну смену, а такие изменения предполагают сокращение штата на четверть, пишет «Фонтанка». 37

Космос SpaceX отложила запуск спутников Starlink Американская компания SpaceX из-за погодных условий перенесла на более поздний срок запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой 60 малых спутников Starlink.

Происшествия В Рязани полиция пресекла подпольный концерт в баре В Рязани полиция обнаружила подпольный концерт в баре, где находились около 50 человек, нарушая самоизоляцию, пишет УМВД по региону. 14