Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦены на нефть побили месячный рекорд

Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась на 1,6 процент и достигла 33,02 доллара за баррель.
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Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $35 за баррель

Rambler News Service11:09

Нефть WTI установилась выше $32 за баррель

REGNUM16:08

Цена нефти Brent превысила $35

ТАСС10:35

Цена нефти марки Brent поднялась выше $35

Московский Комсомолец10:54

Цена нефти Brent впервые с 9 апреля превысила $35 за баррель

RT на русском13:54

Цена нефти Brent поднялась выше $33

МИР 2405:33

Цены на нефть побили месячный рекорд

Телеканал 360°вчера в 20:14
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Комментарии

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В ходе совещания руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев сообщил, что всего в регионе 2545 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Тульские новости 15:11
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«Евровидение 2021» пройдет в Роттердаме

В финале шоу было объявлено, что в 2021 году "Евровидение" пройдет в Роттердаме, на Ahoy Arena.
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Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым.
РИА Новости 16:38
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Происшествия

В Костромской области нашли тело профессора из Москвы

Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
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Происшествия

Медведь прокусил бедро жителю Ярославля

Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям.
BFM.ru 11:49
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Общество

Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию

Ранее российские власти, наоборот, ужесточали оборот ГМО: в 2016 году президент Владимир Путин запретил к ввозу в страну и выращиванию семена растений, чью генетическую программу изменили с помощью методов генной инженерии.
Snob.ru 04:45
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Общество

В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом

Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе.
РИА Новости 14:14
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Общество

В Сочи 1 июня могут открыться 65 санаторных пляжей

ТАСС 05:26
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Общество

Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
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Политика

Путин заявил, что ситуация в Дагестане требует неотложных мер

"Ситуация в Республике Дагестан сложная и требует дополнительных, причем неотложных мер, четкой совместной работы региональных органов власти и правительства России", - сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
РИА Новости 07:50
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Общество

Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
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Футбол

У трех футболистов «Динамо» нашли коронавирус

Источник проинформировал, что в понедельник футболисты бело-голубых прошли тест на COVID-19. У трех игроков он оказался положительным.
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Общество

Александр Беглов: Заболеваемость в Петербурге на убыль не идет

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» заявил, что заболеваемость коронавирусом в городе не снижается, на прошлой неделе два дня подряд фиксировалось более 500 положительных тестов.
Ivbg.ru 14:39
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Общество

Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ

ИА Новороссия 15:51
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Наука

У переболевших коронавирусом ученые подтвердили стойкий иммунитет

У пациентов, переболевших COVID-19, в последствие развивается сильный иммунный ответ против коронавируса.
Ugpressa.ru 16:58
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Общество

Мясников назвал препараты, которые опасны для снятия боли

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал на телеканале «Россия 1», какими препаратами опасно снимать боль при лечении на дому, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 10:32
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Общество

Испытания вакцины от коронавируса на добровольцах проводят в России

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что сейчас в России проходят испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
Live24 08:52
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Происшествия

Посол Китая в Израиле найден мертвым

Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
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Происшествия

В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину

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Политика

Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией

Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
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Общество

Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов

Экс-акционеры ЮКОСа наложили арест в юрисдикции Нидерландов на водочные торговые марки «Столичная» и «Московская», принадлежащие России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».
BFM.ru 11:32
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Политика

Трамп рассказал о своем методе профилактики коронавируса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что для профилактики коронавируса принимает гидроксихлорохин, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:46
Политика

Более 120 стран поддержали проведение расследования причин пандемии

Более 120 стран поддержали инициативу Австралии о проведении независимого расследования причин распространения коронавируса COVID-19, пишет The Guardian.
KM.ru 02:22
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Футбол

Алекс Сонг: «Когда узнал, сколько заработаю в „Барселоне“, не думал дважды»

Бывший полузащитник «Рубина» и «Барселоны» Алекс Сонг признался, что перешел из «Арсенала» в каталонский клуб ради зарплаты.
Матч ТВ 11:58
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В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии

После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
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Авто

Новый Logan будет трехмоторным и лишится сцепления

По их данным, новый Logan будет построен на модульной архитектуре CMF-B от актуального Renault Clio, а основным двигателем седана станет 140-сильная гибридная силовая установка E-Tech, состоящая из 1,6-литрового бензинового «атмосферника», двух электромоторов и трехвальной трансмиссии без сцепления и синхронизаторов.
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Общество

В Москве оштрафовали прикованную к кровати женщину-инвалида

Говорит Москва 03:22
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Политика

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
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Махершала Али предстал в образе Блэйда

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