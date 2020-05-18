Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости". Отмечается, что в 17.36 цена июльских фьючерсов выросла на 7,75%, до $35,02 за баррель. Нефть WTI тоже дорожает на 9,52% до $32,33 за баррель.
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Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $35 за баррель

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Нефть WTI установилась выше $32 за баррель

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Фьючерсы на нефть выросли до максимума за две недели

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Цена нефти марки Brent поднялась выше $35

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Цена нефти Brent впервые с 9 апреля превысила $35 за баррель

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Цена нефти Brent поднялась выше $33

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Цены на нефть побили месячный рекорд

Телеканал 360°вчера в 20:14
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Газета.Ru 17:01
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Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве

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Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
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В России оценили новые правила учебы в школах после карантина

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что США в ближайшее время опубликуют важную информацию о лечении больных с коронавирусом нового типа и разработке вакцины от этой инфекции.
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СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве девятимесячного ребенка в Коломне, обнаруженного задушенным.
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ВВС Индии отказываются от приобретения F-21 американского производства

Командование ВВС Индии решило отказаться от рассмотрения возможности приобретения американских истребителей F-21.
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Общество

ФСБ подключается к социальному мониторингу

ФСБ поддерживает предложения о необходимости "должной защищенности" систем мониторинга поведения граждан в период пандемии коронавируса, изложенные в заключении московского отделения Ассоциации юристов России (МО АЮР; "Ъ" сообщал о нем 9 апреля), следует из письма руководителя научно-технической службы ФСБ Эдуарда Черновольцева в Минкомсвязь (есть у "Ъ").
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Общество

В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом

Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе.
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Россия создаст нефтяной резерв по примеру США

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Инфекционист дала прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире Первого канала дала прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
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Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере

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Названа предполагаемая дата голосования по поправкам в Конституцию

Днем для голосвания может стать 24 июня. Новая дата голосования по поправкам в Конституцию будет назначена Владимиром Путиным.
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