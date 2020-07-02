Как пишет RNS, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI подскочила до $39,9 за баррель.

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Игры Amazon выпустит сериал по видеоигре Fallout Компания Bethesda совместно с Amazon анонсировала сериал по мотивам игры Fallout.

Армия и оружие В Германии распустили роту спецназа из-за экстремизма Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения. 43

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Энергетика Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский. 1K

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Политика Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса. 485