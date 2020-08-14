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Росбалт
Росбалт

Стоимость нефти Brent поднялась выше $45 за баррель

В четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) скорректировало в сторону ухудшения прогноз падения мирового спроса на нефть в нынешнем году до 8,1 млн баррелей в сутки (в прошлом отчете падение ожидалось на уровне 7,9 млн). Объем спроса составит 91,9 млн баррелей в сутки.В источнике
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Finam.Ru

Цены на нефть в плюсе на фоне надежд на восстановление спроса

Finam.Ru03:51
REGNUM

Цена на нефть Brent снова упала ниже $45 за баррель

REGNUMвчера в 12:49
Московский Комсомолец

Цена нефти Brent увеличилась до $45,12 за баррель

Московский Комсомолец01:42
АК&М

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на октябрь на Лондонской нефтяной бирже на закрытие 13 августа понизился на 1.03%

АК&М03:07
Росбалт

Стоимость нефти Brent поднялась выше $45 за баррель

Росбалт02:59
RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:11
Право.ру

Доллар, нефть и коронавирус на 13 августа

Право.рувчера в 04:43

Гречка в Красноярском крае за год подорожала почти вдвое

Красноярск, 12 августа 2020, 11:18 — REGNUM В Красноярском крае цены на потребительские товары за год выросли в среднем на 3%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, наиболее сильно подорожали продукты питания, средняя цена которых в июле 2020 года составила 104% по сравнению с июлем прошлого года.
REGNUM12 августа в 04:18
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Во Владимирской области пятеро медиков умерли от коронавируса

Исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения региона Юлия Арсенина рассказала, что с начала эпидемии коронавируса во Владимирской области 380 медицинских работников заболели COVID-19.
Доводвчера в 14:53
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Прокуратура не нашла нарушений при выплате зарплат врачам ЦГБ

Независимая проверка прокуратуры и трудинспекции не выявила нарушений при выплатах медикам хирургического отделения ЦГБ Каменск-Шахтинского, рассказала в ходе брифинга министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
Панорама Ростова-на-Донувчера в 10:11
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Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.
Вести.Ru03:03
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM23:16
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
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