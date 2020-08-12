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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $44,5 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года поднялась до $45,66 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи ICE в Лондоне на сегодняшнее утро.В источнике
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Finam.Ru

Цены на нефть в плюсе на фоне надежд на восстановление спроса

Finam.Ru03:51
RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:11
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent опустилась ниже $45,5 за баррель

Деловое.ТВвчера в 11:42
Росбалт

Стоимость нефти Brent поднялась выше $45 за баррель

Росбалт02:59
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 13:13
Московский Комсомолец

Цена нефти Brent увеличилась до $45,12 за баррель

Московский Комсомолец01:42
REGNUM

Цена на нефть Brent снова упала ниже $45 за баррель

REGNUMвчера в 12:49

Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал абсурдным призыв депутата Европейского парламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции в отношении России из-за событий в Белоруссии.
Ведомости01:39
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МИД Белоруссии готов обсуждать с зарубежными партнерами ситуацию в стране

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в ходе телефонного разговора со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом заявил о готовности Минска к диалогу с зарубежными партнерами по ситуации в стране.
РИА Новости04:06
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Пограничники Беларуси не пустили в страну провокаторов из Латвии

Пограничники обратили внимание на двух подозрительных граждан Латвии спортивного телосложения, как оказалось, 1975 и 1993 годов рождения, в среду во время оформления прибывших пассажиров рейса Лондон-Минск.
Российская газета03:47
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Гэтжи хочет получить более $1 млн за бой с Хабибом Нурмагомедовым

Американский боец Джастин Гэтжи, который является временным чемпионом легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), рассказал о финансовой составляющей его поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, владеющим чемпионским поясом UFC в легком весе.
Газета.Ru21:18

Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.
Вести.Ru03:03
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Массовая вакцинация от коронавируса в РФ начнется в декабре-январе

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в декабре-январе, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Интерфакс01:50
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