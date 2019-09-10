Мировые цены на североморскую смесь нефти Brent продолжают расти, свидетельствуют данные торгов. В 15:12 по московскому времени на бирже ICE ноябрьские фьючерсы стоили $63,22 за баррель. Как пишет Интерфакс, цены растут на фоне того, что эксперты ожидают сокращения запасов в США.

Политика Путин уволил почти 30 полковников и генералов Глава Российской Федерации Владимир Путин уволил почти три десятка членов высшего руководящего состава силовых ведомств.

Общество Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.

Общество В Госдуме предложили установить новый выходной для православных Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.

Наука Гормон роста влияет на биологический возраст человека В проведенном исследовании в течение 2-х лет девять здоровых мужчин принимали коктейль из гормона роста и антидиабетических препаратов и в результате «помолодели» на 2 года по эпигенетическим часам.

Политика Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).

Политика Прокуратура Болгарии обвинила лидера движения «Русофилов» в шпионаже Прокуратура Болгарии считает, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем.

Политика Путин уволил замглавы МИД Карасина Президент России Владимир Путин уволил с должности заместителя главы Министерства иностранных дел России Григория Карасина.

Политика Путин поздравил Хаджимбу с перевыборами на пост президента Абхазии Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе, который смог переизбраться на новый срок.

Здоровье Оборудование закупили для пензенских детских больниц на 35 млн рублей Как поясняет ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на областной минздрав, в кузнецкую, нижнеломовскую и сердобскую межрайонные больницы поступили широкопольные камеры Retcam, с помощью которых можно сделать цифровое изображение сетчатки и других отделов глаз.

Общество Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.

Политика Лавров высказался об американском шпионе в правительстве России Министр иностранных дел России Сергей Лавров не знает Олега Смоленкова, которого в СМИ называют американским шпионом, работавшим в правительстве РФ.

Экономика Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.

Футбол «Пусть убеждают игрой». Кокорин и Мамаев могут вернуться в сборную Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что Кокорин и Мамаев имеют большие шансы вновь попасть в сборную страны.

Экономика Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.

Авто BMW представила новый концепт BMW 4-Series Coupe Баварский автопроизводитель BMW представил на автосалоне во Франкфурте новый концепт-кар BMW Concept 4-Series Coupe.

Технологии Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.

Происшествия СКР просит заочно арестовать братьев Ананьевых Следственный комитет России (СКР) попросил суд заочно арестовать бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Шоу-бизнес Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.