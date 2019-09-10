Энергетика

DP.RUDP.RUСтоимость нефти Brent поднялась выше $63 за баррель

Мировые цены на североморскую смесь нефти Brent продолжают расти, свидетельствуют данные торгов. В 15:12 по московскому времени на бирже ICE ноябрьские фьючерсы стоили $63,22 за баррель. Как пишет Интерфакс, цены растут на фоне того, что эксперты ожидают сокращения запасов в США.
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Мировые цены на нефть по итогам торгов понедельника выросли

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Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 10 сентября

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Стоимость Brent превысила $63 за баррель

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Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63

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Цена нефти марки Brent с августа впервые достигла $63 за баррель

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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 10:18, Вашингтон
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Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных

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