Энергетика
DP.RUСтоимость нефти Brent поднялась выше $63 за баррель
Мировые цены на североморскую смесь нефти Brent продолжают расти, свидетельствуют данные торгов. В 15:12 по московскому времени на бирже ICE ноябрьские фьючерсы стоили $63,22 за баррель. Как пишет Интерфакс, цены растут на фоне того, что эксперты ожидают сокращения запасов в США.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 10:18, Вашингтон
Политика
Путин уволил почти 30 полковников и генералов
Глава Российской Федерации Владимир Путин уволил почти три десятка членов высшего руководящего состава силовых ведомств.
Planet Today 02:31
Общество
Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип
Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РБК 02:54
Общество
В Госдуме предложили установить новый выходной для православных
Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Наука
Гормон роста влияет на биологический возраст человека
В проведенном исследовании в течение 2-х лет девять здоровых мужчин принимали коктейль из гормона роста и антидиабетических препаратов и в результате «помолодели» на 2 года по эпигенетическим часам.
Ugpressa.ru вчера в 16:27
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Шоу-бизнес
Дима Билан извинился за выступление в пьяном виде
RuNews24.ru 08:10
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила лидера движения «Русофилов» в шпионаже
Прокуратура Болгарии считает, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем.
ТАСС 08:11
Политика
Путин уволил замглавы МИД Карасина
Президент России Владимир Путин уволил с должности заместителя главы Министерства иностранных дел России Григория Карасина.
Газета.Ru 10:03
Политика
Путин поздравил Хаджимбу с перевыборами на пост президента Абхазии
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе, который смог переизбраться на новый срок.
REGNUM 09:56
Здоровье
Оборудование закупили для пензенских детских больниц на 35 млн рублей
Как поясняет ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на областной минздрав, в кузнецкую, нижнеломовскую и сердобскую межрайонные больницы поступили широкопольные камеры Retcam, с помощью которых можно сделать цифровое изображение сетчатки и других отделов глаз.
Известия 08:29
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv 09:53
Политика
Лавров высказался об американском шпионе в правительстве России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не знает Олега Смоленкова, которого в СМИ называют американским шпионом, работавшим в правительстве РФ.
URA.Ru 06:32
Экономика
Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна
Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
РИА Новости 08:12
Футбол
«Пусть убеждают игрой». Кокорин и Мамаев могут вернуться в сборную
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что Кокорин и Мамаев имеют большие шансы вновь попасть в сборную страны.
Телеканал 360° 08:19
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Авто
BMW представила новый концепт BMW 4-Series Coupe
Баварский автопроизводитель BMW представил на автосалоне во Франкфурте новый концепт-кар BMW Concept 4-Series Coupe.
Автоновости дня 03:51
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Футбол
Футболистка сборной США обвинила Роналду в том, что он деньгами замял дело об изнасиловании
Sport24.ru 09:52
Происшествия
СКР просит заочно арестовать братьев Ананьевых
Следственный комитет России (СКР) попросил суд заочно арестовать бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
Коммерсантъ 07:58
Баскетбол
Сборная Сербии проиграла команде Аргентины в четвертьфинале ЧМ
Советский спорт 09:43
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45