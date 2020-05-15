Энергетика
КомпанияСтоимость нефти Brent поднялась выше 32 долларов
По данным на 09:17 по мск, фьючерсы на Brent с поставкой в июне подорожали на 3,5% относительно уровня закрытия предыдущих торгов и стоили 32,22 доллара за баррель. Впоследствии они начали дешеветь и снизились до 31,9 доллара. Вместе с североморским сырьем выросло и техасское.
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Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется на уровне $31,89 за баррель, WTI превысила $29
Финмаркет15 мая в 11:51
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Комментарии
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Два самолета с российскими военными специалистами вернулись из Сербии
Два самолета с российскими военными вернулись в РФ из Сербии, где оказывали помощь местным властям в борьбе с коронавирусом.
ФАН вчера в 07:53
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
У России на сегодняшний день есть высокотехнологичное вооружение, которым не может похвастаться ни одна другая страна, сообщил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 12:49
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Главный онколог Минздрава Каприн назвал симптомом рака потерю веса
По словам Карпина, больные раком стремительно теряют вес, именно на это надо в первую очередь обращать внимание.
ToDay News Ufa вчера в 02:59
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Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения
Российского музыканта Юрия Лозу восхитило обращение представителей Украины на музыкальном шоу «Европа зажигает свет», где выступали участники отменённого из-за коронавируса конкурса «Евровидение-2020».
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Общество
Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах
Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов утвердил правила, по которым власти регионов должны согласовывать приостановку деятельности отдельных компаний и индивидуальных предпринимателей.
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15 человек за месяц привезли коронавирус из Москвы в Забайкалье
У 15 человек, прилетевших из Москвы в Забайкалье в период с 14 апреля по 16 мая, обнаружен коронавирус.
Zabnews.ru 02:51
Общество
В Крыму могут открыть гостиницы и санатории после 15 июня
Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил возможности открытия летом 2020 года отелей, санаториев и пансионатов на полуострове, цитирует его ТАСС.
Газета.Ru 05:55
Общество
Пожаловавшиеся на нехватку средств защиты чеченские медики извинились
Сотрудники центральной больницы Гудермесского района Чечни извинились за жалобу на нехватку средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:49
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Политика
Рада решила не пытаться признать СССР агрессором во Второй мировой
Верховная рада Украины не будет повторно голосовать за проект обращения, в котором СССР фактически наравне с Германией назывался виновным в начале Второй мировой войны.
Известия вчера в 18:24
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Сергей Цивилёв рассказал о ситуации с коронавирусом в Кузбассе
17 мая в ходе обращения к кузбассовцам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв отметил, что в регионе по-прежнему самый низкий уровень заболеваемости в Сибири.
Газета Кемерова 06:32
Политика
В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 01:15
Единоборства
Алистар Оверим победил Уолта Харриса на UFC Fight Night 172
Главным боем третьего турнира была заявлена схватка Алистар Оверим - Уолт Харрис. В этой встрече досрочной победы добился Алистар Оверим.
Комсомольская правда вчера в 23:55
Общество
Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса.
РБК 06:14
Общество
В Китае признались, что в Ухане преуменьшали масштабы вспышки коронавируса
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань подтвердил, что в первое время местные власти Уханя скрывали реальные масштабы вспышки.
Газета.Ru 05:30
Политика
Еврокомиссия обвинила Россию в распространении теорий заговора
Как заявил представитель ЕК Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag, для этой цели используются теории заговора и дезинформация о коронавирусе COVID-19.
Вести.Ru 05:25
Общество
В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян
Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times.
РБК 01:23
Музыка
Оркестр Теодора Курентзиса сыграет Малера в онлайн-трансляции
Показ фрагмента концерта оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса состоится 17 мая на платформе онлайн-кинотеатра Okko.
ИА InterMedia вчера в 06:25
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 15 мая в 17:31
Общество
Всероссийский выпускной для вузов пройдет онлайн
Фальков напомнил, что выпустить студентов вузы в этом году могут без проведения государственных экзаменов (ГОСов) - только проведя защиту диплома (выпускной квалификационной работы, ВКР).
Интерфакс 05:04
Общество
Дрозденко вновь закроет «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о решении закрыть торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», которые работали несколько дней после длительного открытия.
АиФ Санкт-Петербург 02:35
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 15 мая в 03:56
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Происшествия
В Оренбурге на берегу Сакмары мужчина подорвался на гранате
В Оренбурге на берегу реки Сакмары произошел трагический случай.
Orenonline.ru 04:26
Общество
Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле
Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Интерфакс вчера в 06:34
Общество
За сутки в Испании из-за коронавируса умерли 87 человек
За сутки в Испании из-за нового коронавируса умерли 87 человек, заявил главы правительства Педро Санчес.
Вести ФМ 05:49
Политика
Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском 15 мая в 18:32
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23