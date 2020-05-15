Энергетика

КомпанияКомпанияСтоимость нефти Brent поднялась выше 32 долларов

По данным на 09:17 по мск, фьючерсы на Brent с поставкой в июне подорожали на 3,5% относительно уровня закрытия предыдущих торгов и стоили 32,22 доллара за баррель. Впоследствии они начали дешеветь и снизились до 31,9 доллара. Вместе с североморским сырьем выросло и техасское.
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Нефть подорожала на 5-6%

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Московский Комсомолец15 мая в 20:15

Рынок российских акций слегка прибавит, рубль мало изменится на следующей неделе

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Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется на уровне $31,89 за баррель, WTI превысила $29

Финмаркет15 мая в 11:51

Цена на нефть марки Brent превысила $32

Аргументы и Факты15 мая в 03:40

Цены на нефть пошли в рост

Lenta.ru15 мая в 02:58

Мировые цены на нефть растут

RT на русском15 мая в 01:19
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Два самолета с российскими военными специалистами вернулись из Сербии

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Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

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Главный онколог Минздрава Каприн назвал симптомом рака потерю веса

По словам Карпина, больные раком стремительно теряют вес, именно на это надо в первую очередь обращать внимание.
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Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения

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В Крыму могут открыть гостиницы и санатории после 15 июня

Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил возможности открытия летом 2020 года отелей, санаториев и пансионатов на полуострове, цитирует его ТАСС.
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Пожаловавшиеся на нехватку средств защиты чеченские медики извинились

Сотрудники центральной больницы Гудермесского района Чечни извинились за жалобу на нехватку средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:49
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Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
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Рада решила не пытаться признать СССР агрессором во Второй мировой

Верховная рада Украины не будет повторно голосовать за проект обращения, в котором СССР фактически наравне с Германией назывался виновным в начале Второй мировой войны.
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Сергей Цивилёв рассказал о ситуации с коронавирусом в Кузбассе

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В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

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Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса.
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Еврокомиссия обвинила Россию в распространении теорий заговора

Как заявил представитель ЕК Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag, для этой цели используются теории заговора и дезинформация о коронавирусе COVID-19.
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о решении закрыть торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», которые работали несколько дней после длительного открытия.
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Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
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Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

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В Оренбурге на берегу реки Сакмары произошел трагический случай.
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Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
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За сутки в Испании из-за нового коронавируса умерли 87 человек, заявил главы правительства Педро Санчес.
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Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
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