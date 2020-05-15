Энергетика

КомпанияКомпанияСтоимость нефти Brent поднялась выше 32 долларов

По данным на 09:17 по мск, фьючерсы на Brent с поставкой в июне подорожали на 3,5% относительно уровня закрытия предыдущих торгов и стоили 32,22 доллара за баррель. Впоследствии они начали дешеветь и снизились до 31,9 доллара. Вместе с североморским сырьем выросло и техасское.
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Нефть подорожала на 5-6%

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В Новосибирской области умерли две женщины с COVID-19

Два пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались за сутки в Новосибирской области, общее количество летальных случаев в регионе выросло до 18, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня

Что касается Олимп-Кубка России, то он также будет возобновлен 21 июня.
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Минтранс надеется на возобновление международных полетов в июле

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Newbee опровергла обвинения в участии в договорных матчах

Киберспортивная организация Newbee, которая ранее была отстранена из-за участия в договорных матчах в Dota 2, не собирается признавать свою вину.
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МВД разъяснило россиянам, на каком основании они могут быть оштрафованы за нарушение самоизоляции.
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Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании

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Во Франции арестован финансист геноцида в Руанде

Париж, 16 мая 2020, 19:52 — REGNUM Власти Франции арестовали Фелисьена Кабугу, обвиняемого в финансировании геноцида 1994 года в Руанде, 16 мая сообщает Agence France-Press.
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Группа Hurts представила новую песню «Voices»

Группа Hurts представила новую композицию под названием «Voices». Видеоролик опубликован на YouTube-канале коллектива.
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Путин поручил нарастить объемы тестирования россиян на коронавирус

Президент России Владимир Путин поручил правительству нарастить объемы тестирования россиян на коронавирусную инфекцию.
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Плющенко выставил Рудковскую на улицу с вещами под песню Юрия Антонова

Выгнав Рудковскую за дверь, Плющенко начинает эмоционально праздновать свое одиночество, а за кадром играет композиция Юрия Антонова «Мечта сбывается».
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Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову

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