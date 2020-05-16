Энергетика
КомпанияСтоимость нефти Brent поднялась выше 32 долларов
По данным на 09:17 по мск, фьючерсы на Brent с поставкой в июне подорожали на 3,5% относительно уровня закрытия предыдущих торгов и стоили 32,22 доллара за баррель. Впоследствии они начали дешеветь и снизились до 31,9 доллара. Вместе с североморским сырьем выросло и техасское.
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Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется на уровне $31,89 за баррель, WTI превысила $29
Финмаркет15 мая в 11:51
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Комментарии
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила о надежде на сезон отпусков в 2020 году
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на сезон отпусков летом 2020 года, сообщает 17 мая РБК.
Чита.Ру 04:57
Армия и оружие
NI: новая тактика ВМФ России поставила под удар подводный флот НАТО
Издание «ПолитРоссия» опубликовало перевод статьи обозревателя американского издания The National Interest Питер Сучиу, который считает, что Россия намерена противостоять НАТО в Мировом океане, для чего осваивает новую тактику борьбы с подводными лодками Альянса.
Военное дело 05:04
Происшествия
В Латвии обнаружили пропавший дрон
Известия 08:55
Общество
Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
Музыка
Участники «Евровидения-2020» дистанционно исполнили совместную песню
Участники отмененного «Евровидения-2020» в ночь с 16 на 17 мая выступили на специальном онлайн-концерте «Европа зажигает свет» (Europe Shine A Light), где дистанционно исполнили композицию Love Shine a Light каждый из своего города.
Известия вчера в 22:59
Происшествия
В Петербурге администратор автосервиса протаранил грабителей
Администратор автосервиса спровоцировал ДТП в Петербурге, наехав на автомобиле на мужчин, которые ограбили место его работы и скрылись, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 07:35
Общество
В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян
Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times.
РБК 01:23
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
Коммерсантъ 08:37
Общество
В Подмосковье с 18 мая возобновят работы на объектах ЖКХ
Работа промышленных предприятий и строительство будут запущены в Подмосковье с 18 мая, также начнутся работы на объектах ЖКХ.
ТАСС 08:49
Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Кубани достигло 2 605 человек
Всего на 17 мая у 2605 человек подтвержден коронавирус, включая 149 детей. Выздоровели 1261 человек, в том числе 122 за сутки.
Kursk.com 04:40
Общество
Главврача больницы в Армавире уволили после протеста медиков
Профиль вчера в 10:39
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
Экономика
Рублю придают сил нефть и налоговый период
Благодаря предпосылкам дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей и стартовавшего налогового периода доллар и евро вполне возможно уже по итогам дня 15 мая обновят минимумы с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
REGNUM 15 мая в 06:11
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
Общество
Врач назвал самый эффективный способ защиты от коронавируса
Самым эффективным способом защиты от заражения коронавирусом является соблюдение социальной дистанции.
Известия 08:42
Происшествия
Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома
Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции.
Интерфакс 04:41
Киберспорт
Основатель Respawn заявил, что студия не работает над новой Titanfall
CyberSport.ru 14 мая в 22:46
Общество
В Ростове закрыли рынок «Атлант»
В Ростове частично приостановил работу рынок "Атлант".
Панорама Ростова-на-Дону 06:40
Общество
В МВД рассказали о штрафах за отказ сдавать тест на коронавирус
В МВД РФ назвали случаи бездействия граждан при коронавирусе, которые грозят штрафом.
ТК Звезда вчера в 05:20
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
Коммерсантъ вчера в 21:45
Общество
Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах
Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов утвердил правила, по которым власти регионов должны согласовывать приостановку деятельности отдельных компаний и индивидуальных предпринимателей.
РИА Новости 06:06
Футбол
«Боруссия» разгромила «Шальке» в рурском дерби в чемпионате Германии
Футболисты дортмундской "Боруссии" разгромили "Шальке" в рурском дерби в рамках 26-го тура чемпионата Германии.
РИА Новости вчера в 11:33
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18
Шоу-бизнес
Примадонна поддержала Наташу Королеву в самое тяжелое время
История первого появления Наташи на ТВ, долгожданные встречи, неожиданные гости, прямое включение из Майами, сюрприз от сына Архипа и много-много песен – в вечернем шоу Андрея Малахова на телеканале "Россия 1". 16-летняя Наташа Порывай приехала в Москву уже с эстрадным опытом за плечами, но музой известного композитора, писавшего песни самой Примадонне, стала не сразу.
Вести.Ru вчера в 13:18
Общество
Чурикова написала личное поручительство за главу карельского «Мемориала»
Народная артистка СССР, актриса Инна Чурикова передала в Верховный суд республики Карелия личное поручительство за находящегося в СИЗО историка, главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева.
РБК 08:12
Здоровье
В Пермском крае четыре больницы неверно начисляли выплаты медикам
В Пермском крае неверно начисляли выплаты медикам, борющимся с коронавирусом. Нарушения выявлены в четырех медицинских учреждениях.
МИР 24 08:28