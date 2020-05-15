Энергетика
Newstracker.ruНефть Brent выросла в цене до 32 долларов за баррель
Черное золото марки WTI в ходе торгов на бирже NYMEX подорожало до 28 долларов за бочку.
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Комментарии
Политика
В Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Соединённые Штаты начали поставку нефти белорусской стороне.
RT на русском 08:28
Общество
В ПФР разъяснили порядок оформления выплат на детей от 3 до 16 лет
Как рассказала сегодня в ходе пресс-конференции заместитель управляющего отделения ПФР по Свердловского области Ольга Шубина, единовременная выплата гражданам РФ в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет будет выплачиваться ПФР единоразово с 1 июня 2020 года.
Областная газета 13 мая в 06:24
Общество
Смоленская область ужесточает ограничения из-за коронавируса
После опубликованных 12 мая поправок в указ «О введении режима повышенной готовности» Смоленская область вошла в число регионов, где произошли наиболее значительные ослабления, принятые в связи с угрозой массового заражения коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 07:06
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
Скворцова назвала средство, подавляющее коронавирус
«Доклинические исследования показали, что «Мефлохин» подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр», — сказала Скворцова.
REGNUM 09:20
Политика
Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров
Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК 10:03
Общество
Эксперты не нашли на продуктах в супермаркетах коронавирус
Испанские специалисты проверили продукты в супермаркетах на наличие коронавируса.
Московский Комсомолец в Марий Эл 05:35
Общество
В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
Происшествия
Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»
Следователи установили круг лиц, причастных к попытке размещения на сайтах онлайн-акции «Бессмертный полк» фотографий лидеров нацистской Германии.
RT на русском 10:13
Общество
Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе
Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев решил уволиться после того, как было опубликовано открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и харассмента в вузе.
Газета.Ru вчера в 21:17
Политика
Украинский политолог извинился за оговорку о «еврейских дивизиях СС»
Украинский политолог Вадим Карасев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" извинился за нашумевшую оговорку о якобы существовавших некогда "еврейских дивизиях СС", прозвучавшую во время предпраздничной полемики с директором Института национальной памяти Антоном Дробовичем.
Вести.Ru 06:55
Политика
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин провёл в пятницу совещание с постоянными членами Совбеза РФ, участники обсудили ситуацию внутри страны и в мире.
РИА Новости 09:34
Политика
Путин отчитал чиновников из-за доплат медикам
Путин обратился к чиновникам и отчитал их за расчеты по выплатам надбавок медикам, работающих с коронавирусными больными.
ФедералПресс 07:36
Экономика
Убыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей
Убыток "Роснефти" по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов руб. против прибыли в размере 131 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.
Вести.Ru 04:03
Футбол
РПЛ объявила календарь оставшихся матчей сезона
РПЛ представила календарь оставшихся игр сезона 2019/20. Об этом сообщается на сайте лиги.
ProstoProSport 07:20
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Общество
Куйвашев заявил о готовности области к снятию ограничений
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область соответствует условиям для первого этапа снятия ограничений по коронавирусу.
Политсовет 08:25
Футбол
Месси объяснил высказывание о неспособности «Барселоны» выиграть ЛЧ
Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси разъяснил свое высказывание относительно того, что команда не сможет выиграть Лигу чемпионов, если не добьется прогресса в игре.
РИА Новости 04:20
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
Игры
Игроки в DOOM Eternal пожаловались на вылеты после выпуска обновления
Пользователи шутера DOOM Eternal на PC сообщили о сбоях в работе игры после выпуска крупного обновления.
3DNews 01:45
Армия и оружие
Пентагон опубликовал новые данные об НЛО
Пентагон опубликовал новые данные об НЛО, передает ОТР.
Общественное телевидение России 08:07
Общество
Лукашенко вновь возмутила цена российского газа для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Сергеем Румасом обратил внимание на цену поставляемого в страну российского природного газа.
Свободная Пресса вчера в 06:59
Политика
Лавров не видит необходимости вводить выездные визы
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:19
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13 мая в 13:25
Политика
В бундестаге воздержались от оценки слов Лаврова по делу о кибератаке
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ФРГ есть «серьезные доказательства» причастности России к организации кибератак на бундестаг в 2015 году.
Известия 08:30