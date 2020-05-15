Черное золото марки WTI в ходе торгов на бирже NYMEX подорожало до 28 долларов за бочку.

Нефть Brent выросла в цене до 32 долларов за баррель

Общество В ПФР разъяснили порядок оформления выплат на детей от 3 до 16 лет Как рассказала сегодня в ходе пресс-конференции заместитель управляющего отделения ПФР по Свердловского области Ольга Шубина, единовременная выплата гражданам РФ в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет будет выплачиваться ПФР единоразово с 1 июня 2020 года.

Общество Смоленская область ужесточает ограничения из-за коронавируса После опубликованных 12 мая поправок в указ «О введении режима повышенной готовности» Смоленская область вошла в число регионов, где произошли наиболее значительные ослабления, принятые в связи с угрозой массового заражения коронавирусной инфекцией. 11

Общество Скворцова назвала средство, подавляющее коронавирус «Доклинические исследования показали, что «Мефлохин» подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр», — сказала Скворцова. 43

Политика Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров. 1

Общество Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев решил уволиться после того, как было опубликовано открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и харассмента в вузе. 842

Политика Украинский политолог извинился за оговорку о «еврейских дивизиях СС» Украинский политолог Вадим Карасев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" извинился за нашумевшую оговорку о якобы существовавших некогда "еврейских дивизиях СС", прозвучавшую во время предпраздничной полемики с директором Института национальной памяти Антоном Дробовичем.

Политика Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза Президент России Владимир Путин провёл в пятницу совещание с постоянными членами Совбеза РФ, участники обсудили ситуацию внутри страны и в мире. 1

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Футбол РПЛ объявила календарь оставшихся матчей сезона РПЛ представила календарь оставшихся игр сезона 2019/20. Об этом сообщается на сайте лиги.

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