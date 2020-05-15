Энергетика

Newstracker.ruNewstracker.ruНефть Brent выросла в цене до 32 долларов за баррель

Черное золото марки WTI в ходе торгов на бирже NYMEX подорожало до 28 долларов за бочку.
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Нефть дорожает на ожиданиях восстановления спроса на сырье

ПРАЙМ06:42

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов четверга

Банки.ру01:42

Стоимость нефти марки Brent на бирже в Лондоне превысила 32 доллара за баррель

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Цены на нефть растут в пятницу, завершают подъемом третью неделю подряд

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Мировые цены на нефть растут

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Нефть марки WTI за неделю подорожала на 13%

Московский Комсомолец01:48

Цены на нефть пошли в рост

Lenta.ru02:58
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Политика

В Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Соединённые Штаты начали поставку нефти белорусской стороне.
RT на русском 08:28
444
Общество

В ПФР разъяснили порядок оформления выплат на детей от 3 до 16 лет

Как рассказала сегодня в ходе пресс-конференции заместитель управляющего отделения ПФР по Свердловского области Ольга Шубина, единовременная выплата гражданам РФ в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет будет выплачиваться ПФР единоразово с 1 июня 2020 года.
Областная газета 13 мая в 06:24
Общество

Смоленская область ужесточает ограничения из-за коронавируса

После опубликованных 12 мая поправок в указ «О введении режима повышенной готовности» Смоленская область вошла в число регионов, где произошли наиболее значительные ослабления, принятые в связи с угрозой массового заражения коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 07:06
11
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,4K
Общество

Скворцова назвала средство, подавляющее коронавирус

«Доклинические исследования показали, что «Мефлохин» подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр», — сказала Скворцова.
REGNUM 09:20
43
Политика

Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров

Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК 10:03
1
Общество

Эксперты не нашли на продуктах в супермаркетах коронавирус

Испанские специалисты проверили продукты в супермаркетах на наличие коронавируса.
Московский Комсомолец в Марий Эл 05:35
4
Общество

В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
5K
Происшествия

Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»

Следователи установили круг лиц, причастных к попытке размещения на сайтах онлайн-акции «Бессмертный полк» фотографий лидеров нацистской Германии.
RT на русском 10:13
53
Общество

Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе

Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев решил уволиться после того, как было опубликовано открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и харассмента в вузе.
Газета.Ru вчера в 21:17
842
Политика

Украинский политолог извинился за оговорку о «еврейских дивизиях СС»

Украинский политолог Вадим Карасев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" извинился за нашумевшую оговорку о якобы существовавших некогда "еврейских дивизиях СС", прозвучавшую во время предпраздничной полемики с директором Института национальной памяти Антоном Дробовичем.
Вести.Ru 06:55
Политика

Глава РКК «Энергия» покинет свой пост

РБК 03:21
41
Политика

Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин провёл в пятницу совещание с постоянными членами Совбеза РФ, участники обсудили ситуацию внутри страны и в мире.
РИА Новости 09:34
1
Политика

Путин отчитал чиновников из-за доплат медикам

Путин обратился к чиновникам и отчитал их за расчеты по выплатам надбавок медикам, работающих с коронавирусными больными.
ФедералПресс 07:36
19
Экономика

Убыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей

Убыток "Роснефти" по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов руб. против прибыли в размере 131 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.
Вести.Ru 04:03
9
Футбол

РПЛ объявила календарь оставшихся матчей сезона

РПЛ представила календарь оставшихся игр сезона 2019/20. Об этом сообщается на сайте лиги.
ProstoProSport 07:20
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
2,6K
Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
356
Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
2,3K
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
290
Общество

Куйвашев заявил о готовности области к снятию ограничений

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область соответствует условиям для первого этапа снятия ограничений по коронавирусу.
Политсовет 08:25
5
Футбол

Месси объяснил высказывание о неспособности «Барселоны» выиграть ЛЧ

Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси разъяснил свое высказывание относительно того, что команда не сможет выиграть Лигу чемпионов, если не добьется прогресса в игре.
РИА Новости 04:20
Происшествия

Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке

К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
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Политика

В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
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Игры

Игроки в DOOM Eternal пожаловались на вылеты после выпуска обновления

Пользователи шутера DOOM Eternal на PC сообщили о сбоях в работе игры после выпуска крупного обновления.
3DNews 01:45
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Армия и оружие

Пентагон опубликовал новые данные об НЛО

Пентагон опубликовал новые данные об НЛО, передает ОТР.
Общественное телевидение России 08:07
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Общество

Лукашенко вновь возмутила цена российского газа для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Сергеем Румасом обратил внимание на цену поставляемого в страну российского природного газа.
Свободная Пресса вчера в 06:59
2,7K
Политика

Лавров не видит необходимости вводить выездные визы

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:19
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13 мая в 13:25
707
Политика

В бундестаге воздержались от оценки слов Лаврова по делу о кибератаке

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ФРГ есть «серьезные доказательства» причастности России к организации кибератак на бундестаг в 2015 году.
Известия 08:30
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