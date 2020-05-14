Энергетика

АБНАБНМировые цены на нефть начали расти

Сегодня, 15 мая, цены на нефть в ходе торгов на Лондонской бирже преодолели отметку в $32 за баррель.
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Цены на нефть растут в пятницу, завершают подъемом третью неделю подряд

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Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

REGNUM04:56

Brent подорожала до $29,35 за баррель после падения котировок в среду

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Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 15 мая в 12:01 MSK составил $31.81 за баррель (+$0.68; +2.18%)

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Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов четверга

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Новости кризиса 15 мая: из ФНБ потратили уже 450 млрд, каждая третья компания в России обанкротится

URA.Ru00:00

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:19
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Ситуация по приросту новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России является относительно стабильной, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
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