Как отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, «министр энергетики Саудовской Аравии приказал Saudi Aramco в июне снизить добычу нефти еще на 1 млн баррелей в день, что доведет общее сокращение до 4,8 млн баррелей в день от апрельского уровня».

Авто Автоэксперт назвал особенности покупки нового автомобиля у дилера «Даже если вы берете новый автомобиль у официального дилера, вам обязательно нужно «просветить» его на наличие повреждений», — рассказал в интервью «НьюИнформ» эксперт Владимир Бахарев.

Общество Власти разрешили снять ограничения в 33 регионах России Вице-премьер отметила, что в некоторых городах можно даже разрешить работу магазинов площадью до 800 квадратных метров и открыть некоторые образовательные учреждения, то есть уже выйти на второй этап снятия ограничений. 696

Общество Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра. 239

Общество Московское метро назвало закупочные цены масок Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях. 1,5K

Космос Обнаружена многослойная структура вихрей в шестиугольнике Сатурна Ученые исследуют устройство шестиугольника Сатурна - удивительной волновой структуры, которая окружает полярную область планеты и имеет четкую геометрическую форму, - пишет eurekalert.org. 2

Политика «Проект»: Кремль планирует ввести голосование на выборах по почте В условиях карантина Центризбирком для «охраны здоровья граждан» сможет вводить голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков.

Здоровье За сутки в 7 округах Подмосковья не выявили новых зараженных По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в МО, за минувшие сутки в Подмосковье выявлено лишь 1 133 новых случая заражения коронавирусом. 1K

Наука Компания Amazon построила робота убивающего коронавирус Американская компания Amazon построила робота, который уничтожает вирус COVID-19 с помощью ультрафиолета.

Здоровье В Саратовской области разрешили гулять и заниматься спортом В Саратовской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции в 5 м и прогулки не более двух человек вместе.

Космос Ученые оценили возможность образования жизни на Марсе Ученые Юго-западного исследовательского института США опубликовали новое исследование, которое ставил под сомнение возможность найти жизнь на Марсе. 1

Общество В Подмосковье продлили некоторые ограничения Глава Московской области Андрей Воробьев на странице в Instagram сообщил, что в регионе некоторые ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, будут продлены. 336

Игры Marvel’s Iron Man VR получила новую дату выхода — 3 июля Sony Interactive Entertainment у себя в микроблоге объявила новую дату выхода своего супергеройского экшена Marvel’s Iron Man VR — игра появится в продаже для PlayStation VR уже 3 июля текущего года. 1

Наука Создан мягкий робот, бегающий как гепард Конструкторы из США создали мягкого робота LEAР, способного передвигаться по суше и воде так же быстро, как и гепард. 24

Кино Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса. 7