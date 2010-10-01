Энергетика
ФинмаркетНефть дорожает в надежде на сокращение избытка на мировом рынке
"Цены на нефть вновь перешли к восстановлению, поскольку рынок получает заверения в том, что грядет масштабное сокращение добычи", - отмечает старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит MarketWatch.
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Столкновение метеоритов сыграло главную роль в формировании Луны
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Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом
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В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
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Microsoft и Intel превратят вирусы в картинки
В рамках проекта STAMINA (STAtic Malware-as-Image Network Analysis) партнеры создают систему, которая преобразует вирусы в черно-белые картинки, а потом изучает их.
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В доме на востоке Москвы обрушились перекрытия
Крупное обрушение перекрытий произошло в доме на востоке Москвы 13 мая.
Известия 22:51
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В Хабаровске задержали сторонника радикального ислама
Сотрудники ФСБ задержали в Хабаровске 26-летнего сторонника радикальных течений ислама, который призывал в интернете к совершению терактов и оправдывал терроризм.
Известия 21:48
Общество
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РИА Новости 15:22
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В Красноярском крае вводят масочный режим
Красноярск, 12 мая 2020, 14:26 — REGNUM Режим ношения масок введён в Красноярском крае, сообщили ИА REGNUM 12 мая в региональном правительстве.
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В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
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Европейские члены СБ ООН и Польша поддержали доклад ОЗХО по Сирии
Великобритания, Бельгия, Эстония, Германия, Франция и Польша поддержали доклад Группы по расследованию и идентификации ОЗХО, который обвинил Сирию в применении химоружия в Сирии в 2017 году, следует из заявления стран.
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Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
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Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников.
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В Приморье сообщили, когда могут принять решение о снятии ограничений
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Экономика
Банки стали тщательней выбирать, кому давать кредиты
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