Энергетика

ФинмаркетФинмаркетНефть дорожает в надежде на сокращение избытка на мировом рынке

"Цены на нефть вновь перешли к восстановлению, поскольку рынок получает заверения в том, что грядет масштабное сокращение добычи", - отмечает старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит MarketWatch.
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Доллар, нефть и коронавирус на 12 мая

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О дополнительных мерах поддержки семей с детьми 12 мая читателям сайта Бердск-Онлайн сообщило отделение ПФР по Новосибирской области.
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Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
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Число заболевших коронавирусом в Приморье превысило 1000

В Приморском крае заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено у 1007 человек. Об этом сообщили в правительстве региона.
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США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах

США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге.
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Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ

Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
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Microsoft и Intel превратят вирусы в картинки

В рамках проекта STAMINA (STAtic Malware-as-Image Network Analysis) партнеры создают систему, которая преобразует вирусы в черно-белые картинки, а потом изучает их.
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В доме на востоке Москвы обрушились перекрытия

Крупное обрушение перекрытий произошло в доме на востоке Москвы 13 мая.
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В Хабаровске задержали сторонника радикального ислама

Сотрудники ФСБ задержали в Хабаровске 26-летнего сторонника радикальных течений ислама, который призывал в интернете к совершению терактов и оправдывал терроризм.
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На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

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Европейские члены СБ ООН и Польша поддержали доклад ОЗХО по Сирии

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Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом

Летом в России может возрасти число природных катаклизмов, ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в некоторых регионах засуха.
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«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

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Пелоси назвала коронавирус «величайшей катастрофой» в истории США

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Наемник рассказал о роли Гуайдо в подготовке переворота в Венесуэле

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В Приморье сообщили, когда могут принять решение о снятии ограничений

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Банки стали тщательней выбирать, кому давать кредиты

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