"Цены на нефть вновь перешли к восстановлению, поскольку рынок получает заверения в том, что грядет масштабное сокращение добычи", - отмечает старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит MarketWatch.

Нефть дорожает в надежде на сокращение избытка на мировом рынке

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