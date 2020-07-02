Энергетика
Экономика сегодняСтоимость нефти Brent подскочила до 42,37 доллара за баррель
По состоянию на 13:07 по московскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов североморской нефти марки Brent увеличилась на 2,7%, до 42,37 доллара за баррель. Августовские фьючерсы техасской нефти сорта WTI торгуются по 40,37 доллара за баррель (+2,8%).
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Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия вчера в 20:35
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
Футбол
Футбольный матч между «Оренбургом» и «Уралом» отменен
Футбольный матч «Оренбург» — «Урал», который должен был пройти сегодня, 1 июля, не состоится.
Prooren.ru вчера в 05:16
Экономика
Экс-глава Evraz Степанов назначен гендиректором «ВСМПО-Ависма»
Сергей Степанов, ранее руководивший угольным дивизионом Evraz, назначен генеральным директором крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».
Коммерсантъ 02:13
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Политика
NYT назвала имя главного посредника между Россией и талибами
Главным посредником между Россией и движением «Талибан» (запрещено в России) был Рахмат Азизи, который ранее работал контрабандистом наркотиков, сообщили источники The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 22:48
Игры
Разработчики Cyberpunk 2077 сообщили о технических ограничениях игры
Разработчик сказал, что ПК-версия Cyberpunk 2077 будет поддерживать только компонент интерфейса программирования приложений DirectX 12, и что игру можно будет запустить только на операционных системах Windows 7 и Windows 10.
REGNUM 02:04
Здоровье
Врач-диетолог назвал пять самых вредных продуктов в магазинах
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков назвал самые вредные продукты, которые можно приобрести в магазинах.
Известия Мордовии вчера в 09:15
Политика
ЦИК обработал 99,52% протоколов и сообщил новые данные
Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области. К этому часу специалисты ЦИК обработали 99,52% протоколов.
Российская газета вчера в 21:28
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Гаджеты
Никаких 120-герцевых дисплеев в линейке iPhone 12 не будет? Если так, остаётся надеяться на поддержку хотя бы 90 Гц
Правда, про режим 90 Гц Янг ничего не сказал, так что можно надеяться, что хотя бы такие экраны iPhone 12 Pro и 12 Pro Max всё же получат, потому что уже сейчас отсутствие подобных дисплеев является ощутимым недостатком текущего поколения флагманов Apple.
iXBT.com вчера в 16:07
Общество
На Украине число выявленных случаев коронавируса достигло 45 887
На Украине число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 45 887. За сутки было выявлено 889 новых случаев.
RT на русском 02:17
Культура
Выставка работ Сальвадора Дали откроется в Плёсе
2 июля в в Левитановском культурном центре Плёсского музея-заповедника откроется выставка работ Сальвадора Дали.
Культуромания 30 июня в 08:08
Общество
В Свердловской области закончили голосовать по изменению Конституции
REGNUM вчера в 11:02
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета 30 июня в 06:54
Общество
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.
Медиазона вчера в 09:20
Происшествия
Неизвестные убили 24 пациента реабилитационного центра в Мексике
В декабре прошлого года из аналогичного реабилитационного центра были похищены более 20 пациентов.
Российская газета вчера в 21:15
Общество
В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина
В Екатеринбурге умерла депутат городской думы Елена Дерягина, сообщается на сайте местного парламента.
РБК 02:06
Армия и оружие
Sohu: В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия
В Sohu рассказали о российской системе "Филин". Sohu: В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия.
Piter.tv 00:44
Общество
ВОЗ заявила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса
Всего в мире разрабатывается 141 прототип вакцины от коронавируса, некоторые из них могут быть завершены через несколько месяцев.
РБК 01:27
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Гаджеты
Потенциально самый мощный смартфон в мире Android выйдет 22 июля
Предшественника новинки под названием Asus ROG Phone 2 презентовали 22 июля прошлого года.
Evo-rus.com 01:31
Общество
Серебренников не намерен покидать Россию, пока не выплатит штраф
РИА Новости вчера в 16:16
Общество
Ещё 1055 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
В Москве выписаны ещё 1055 человек, которые были инфицированы коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
RT на русском 02:06
Политика
Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу
Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
Общество
В Казахстане из-за коронавируса введут дополнительные ограничительные меры
Власти Казахстана вводят дополнительные ограничительные меры с 5 июля на 14 дней для стабилизации эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса.
ТАСС 02:27
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
Футбол
Генрих Мхитарян досрочно расторг контракт с «Арсеналом»
Отмечается, что агент Мхитаряна Мина Райола договорился с «Арсеналом» и решил вопрос о досрочном расторжении контракта, истекавшего в 2021 году.
ODDS.ru вчера в 04:20