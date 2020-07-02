По состоянию на 13:07 по московскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов североморской нефти марки Brent увеличилась на 2,7%, до 42,37 доллара за баррель. Августовские фьючерсы техасской нефти сорта WTI торгуются по 40,37 доллара за баррель (+2,8%).

Стоимость нефти Brent подскочила до 42,37 доллара за баррель

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