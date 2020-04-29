Энергетика

Ньюс-НННьюс-ННСтоимость нефти Brent превысила $21 за баррель

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Как пишет RNS, цена июньских фьючерсов на нефть WTI подскочила до $14,77 за баррель.
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Стоимость нефти Brent достигла $21 за баррель

Росбалтвчера в 02:59

Стоимость нефти Brent превысила $21 за баррель

Ньюс-НН27 апреля в 10:59
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Общество

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Общество

Прокуратура проверит закупку масок в Саратовской области по 425 рублей

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить закупку медицинских масок в регионе.
Газета.Ru 03:56
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Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации

RT на русском 04:14
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Происшествия

На Кокорина с Мамаевым подали в суд

Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
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Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

Российская газета вчера в 20:37
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Происшествия

В Нью-Йорке нашли грузовики с десятками разлагающихся трупов

Полиция Нью-Йорка обнаружила тела примерно 60 человек в четырех грузовиках, стоявших на улице в районе Бруклин рядом с похоронным бюро, сообщает СNN.
Газета.Ru 04:32
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Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
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Экономика

X5 перевела персонал сети «Перекресток» на четырехдневную неделю

Сотрудники сети «Перекресток» с 1 мая переходят на четырехдневную рабочую неделю cо снижением заработной платы, сообщил РБК источник, близкий к крупнейшему российскому ретейлеру X5 Retail Group (также развивает магазины «Пятерочка» и «Карусель»).
РБК вчера в 12:57
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Общество

Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков

Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 07:47
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Хоккей

Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»

Inc-news.ru вчера в 13:51
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Финансы

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
Коммерсантъ 03:11
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
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Происшествия

В Приамурье выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Амурской области достигло 56, за сутки зафиксированы 10 новых случаев, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:26
Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Армия и оружие

На Украине обнаружили незаконную бронетехнику и сто тонн боеприпасов

ИА Красная Весна вчера в 15:32
Кино

Скончался известный индийский актер Риши Капур

Мумбаи, Индия, 30 апреля 2020, 10:13 — REGNUM В Мумбаи на шестьдесят восьмом году скончался известный индийский актер Риши Капур.
REGNUM 03:13
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Общество

В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны.
RT на русском 03:59
Экономика

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
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Общество

Росгидромет обещает лето теплее нормы

Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов.
Интерфакс 04:37
1
Здоровье

Работники уфимской больницы записали видеообращение к Владимиру Путину

Работники Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уф записали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину.
ГлавУфа 04:34
33
Здоровье

Врачи провели 100 тысяч консультаций в телемедицинском центре Москвы

В Москве врачи проконсультировали 19 тысяч пациентов, проведя 100 тысяч консультаций в телемедицинском центре, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Газета.Ru 01:24
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Общество

Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков

Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
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Наука

Учёный из Китая спрогнозировал ежегодное возвращение коронавируса

Цзинь Ци спрогнозировал ежегодное возвращение коронавируса, подобно ситуации в настоящий момент с гриппом.
OAnews 28 апреля в 06:20
10
Общество

Тульские власти рассказали о новых случаях коронавируса в регионе

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев, в том числе 70 в Тульской области.
РИА Новости 28 апреля в 05:53
251
Армия и оружие

Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете

Экипаж произвел пуск из противотанкового комплекса BGM-71 TOW, однако в ракету врезалась большая птица, после чего произошел взрыв.
Lenta.ru вчера в 12:55
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Армия и оружие

Иран отослал США в историю: Персидский залив назван нашим именем

«США должны отказаться от своих заговоров против иранского народа, именем которого называется этот залив и который защищал его на протяжении всей своей истории», — сказал Роухани, передаёт новостное агентство Mehr.
Евразия Daily вчера в 07:41
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Общество

Представитель ВОЗ назвала возможные сроки ослабления ограничений в РФ

По данным на 29 апреля, в России подтверждено более 99 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.
НТВ вчера в 13:17
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Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике

Строительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта.
РИА Новости вчера в 10:36
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Происшествия

В Москве задержан администратор чата сторонников Чельдиева

В Москве задержали Арсена Бесолова, администратора чата в телеграме, в котором общались сторонники ранее арестованного оперного певца Вадима Чельдиева, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 03:46
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Здоровье

Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:36
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