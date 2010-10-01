Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки WTI выросла почти на 25%

В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%. По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
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Новые случаи инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили в 83 регионах России.
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В Алтайском крае зарегистрировали 41 новый случай заболевания коронавирусом.
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Общество

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В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
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В России за сутки выявлено 7933 новых случая коронавируса

«За последние сутки в России подтверждено 7933 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 3534 (44,5%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба.
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Общество

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Ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, могут быть усилены после 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Россия выставила США счет почти в 660 тысяч долларов за средства защиты и медицинское оборудование.
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Общество

Опубликованы первые фото Ким Чен Ына после отсутствия

Опубликованы фото лидера КНДР Ким Чен Ына с его первого за 20 дней мероприятия. Кадры появились в официальных северокорейских СМИ.
РЕН ТВ вчера в 20:24
Общество

В России за сутки выявили 9 623 случая коронавируса

В России за сутки выявили 9 623 случая коронавируса в 83 регионах. Об этом в субботу, 2 мая, сообщил оперштаб столицы.
RZN.info 04:52
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Общество

Стало известно о пяти кожных проявлениях коронавируса

Ученые выделили пять групп пациентов с разными кожными высыпаниями — все они могут быть проявлениями коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 03:24
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Минобороны рассекретило документы к 75-летию взятия Берлина

RT на русском 01:00
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Общество

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
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Общество

Собянин: в Москве коронавирусом заболело около 2% горожан

По словам мэра, скрининговые исследования показали, что реальное число заболевших в столице составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.
Коммерсантъ 02:19
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Общество

Общежитие в Красноярске закрыли на карантин из-за коронавируса

Как говорится в постановлении мэра Сергея Еремина, дом расположенный по адресу ул. Краснопресненская, 31 закрыли на карантин.
ТВ-Енисей вчера в 11:04
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Технологии

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Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

Участники работали с преподавателями, с музыкальными продюсерами, чтобы максимально запутать жюри и зрителей.
Собеседник 30 апреля в 03:42
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Здоровье

В Сахалинской области диагностировали еще 4 случая коронавируса

В островном регионе сегодня стало известно еще о четверых гражданах, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
РИА Сахалин-Курилы 03:04
Общество

В России для девятиклассников могут отменить ОГЭ

Ранее все школьники после окончания 9 классов должны были сдавать ОГЭ – Основной государственный экзамен.
Первый Тульский 01:47
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«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
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Общество

Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом

Нагибин заявил, что во избежание риска для работников в пунктах по сортировке мусора нужно срочно создать отдельную цепочку вывоза отходов, в частности поставить отдельные мусорные контейнеры для масок и перчаток.
РБК 00:26
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
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Маск заявил о намерении продать все свои вещи

Известия вчера в 15:22
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Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
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Наука

Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология

Известия вчера в 22:41
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В РПЦ высказались против изображения Сталина в храме Вооруженных сил

Удивило многих и желание разместить в храме изображение президента Владимира Путина.
ФедералПресс вчера в 11:23
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Общество

В Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом

За минувшие сутки в Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 1016 человек.
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«Сочи» подписал контракт с финским нападающим Карьялайненом

«Сочи» подписал контракт с нападающим Ере Карьялайненом.
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Главврач рассказал о молодых пациентах с коронавирусом

Главный врач столичной больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин рассказал о молодых пациентах, заразившихся коронавирусом.
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Средства от штрафов в Москве направят на борьбу с коронавирусом

Все средства, полученные от штрафов в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, на медицину, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Посол Украины отказался возлагать цветы в Берлине с послом России

Посол Украины в Германии отказался от приглашения властей Берлина возложить цветы вместе с послом России по случаю 75-летия Победы.
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Mafia III стала временно бесплатной на Xbox One и в Steam

Издательство 2K объявило, что боевик в открытом мире Mafia III стал временно бесплатным на Xbox One и в Steam.
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