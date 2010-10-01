В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%. По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.

Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%

Общество Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС. 1K

Общество В России за сутки выявлено 7933 новых случая коронавируса «За последние сутки в России подтверждено 7933 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 3534 (44,5%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба.

Общество Попова допустила ужесточение ограничений Ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, могут быть усилены после 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 2,1K

Общество Опубликованы первые фото Ким Чен Ына после отсутствия Опубликованы фото лидера КНДР Ким Чен Ына с его первого за 20 дней мероприятия. Кадры появились в официальных северокорейских СМИ.

Общество В России за сутки выявили 9 623 случая коронавируса В России за сутки выявили 9 623 случая коронавируса в 83 регионах. Об этом в субботу, 2 мая, сообщил оперштаб столицы. 173

Общество Стало известно о пяти кожных проявлениях коронавируса Ученые выделили пять групп пациентов с разными кожными высыпаниями — все они могут быть проявлениями коронавирусной инфекции. 23

Общество Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства. 90

Здоровье В Сахалинской области диагностировали еще 4 случая коронавируса В островном регионе сегодня стало известно еще о четверых гражданах, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.

Общество В России для девятиклассников могут отменить ОГЭ Ранее все школьники после окончания 9 классов должны были сдавать ОГЭ – Основной государственный экзамен. 19

Общество Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом Нагибин заявил, что во избежание риска для работников в пунктах по сортировке мусора нужно срочно создать отдельную цепочку вывоза отходов, в частности поставить отдельные мусорные контейнеры для масок и перчаток. 510

Здоровье Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая. 2,4K

Общество В Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом За минувшие сутки в Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 1016 человек. 65