Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%. По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
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Общество
В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 83 регионах
Новые случаи инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили в 83 регионах России.
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В Алтайском крае зарегистрировали 41 новый случай заболевания коронавирусом.
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Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ
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В России за сутки выявлено 7933 новых случая коронавируса
«За последние сутки в России подтверждено 7933 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 3534 (44,5%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба.
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Ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, могут быть усилены после 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Россия выставила США счет почти в 660 тысяч долларов за средства защиты и медицинское оборудование
Россия выставила США счет почти в 660 тысяч долларов за средства защиты и медицинское оборудование.
Эхо Москвы 02:30
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Опубликованы фото лидера КНДР Ким Чен Ына с его первого за 20 дней мероприятия. Кадры появились в официальных северокорейских СМИ.
РЕН ТВ вчера в 20:24
Общество
В России за сутки выявили 9 623 случая коронавируса
В России за сутки выявили 9 623 случая коронавируса в 83 регионах. Об этом в субботу, 2 мая, сообщил оперштаб столицы.
RZN.info 04:52
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Стало известно о пяти кожных проявлениях коронавируса
Ученые выделили пять групп пациентов с разными кожными высыпаниями — все они могут быть проявлениями коронавирусной инфекции.
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Минобороны рассекретило документы к 75-летию взятия Берлина
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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
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Собянин: в Москве коронавирусом заболело около 2% горожан
По словам мэра, скрининговые исследования показали, что реальное число заболевших в столице составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.
Коммерсантъ 02:19
Общество
Общежитие в Красноярске закрыли на карантин из-за коронавируса
Как говорится в постановлении мэра Сергея Еремина, дом расположенный по адресу ул. Краснопресненская, 31 закрыли на карантин.
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Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
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В Сахалинской области диагностировали еще 4 случая коронавируса
В островном регионе сегодня стало известно еще о четверых гражданах, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Ранее все школьники после окончания 9 классов должны были сдавать ОГЭ – Основной государственный экзамен.
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Нагибин заявил, что во избежание риска для работников в пунктах по сортировке мусора нужно срочно создать отдельную цепочку вывоза отходов, в частности поставить отдельные мусорные контейнеры для масок и перчаток.
РБК 00:26
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Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
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Маск заявил о намерении продать все свои вещи
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Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
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Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология
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В РПЦ высказались против изображения Сталина в храме Вооруженных сил
Удивило многих и желание разместить в храме изображение президента Владимира Путина.
ФедералПресс вчера в 11:23
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В Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом
За минувшие сутки в Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 1016 человек.
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«Сочи» подписал контракт с финским нападающим Карьялайненом
«Сочи» подписал контракт с нападающим Ере Карьялайненом.
Спорт-Экспресс 04:22
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Главврач рассказал о молодых пациентах с коронавирусом
Главный врач столичной больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин рассказал о молодых пациентах, заразившихся коронавирусом.
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Средства от штрафов в Москве направят на борьбу с коронавирусом
Все средства, полученные от штрафов в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, на медицину, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Посол Украины отказался возлагать цветы в Берлине с послом России
Посол Украины в Германии отказался от приглашения властей Берлина возложить цветы вместе с послом России по случаю 75-летия Победы.
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