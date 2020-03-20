Энергетика
Реальное времяСтоимость нефти Brent превысила $30 за баррель
Сегодня стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent выросла на 6% и достигла отметки в $30,2 за баррель на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE). Цена на нефть марки WTI составила $27,3 за баррель.
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с чего всё началось
На лондонской бирже ICE майские фьючерсы стоили $30,12 в 9.57 мск, их цена выросла на 5,7%. Майские фьючерсы WTI подорожали на 5,4% до $27,39 за баррель.Ведомостивчера в 03:20
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Происшествия
Еще один случай заражения коронавирусом выявлен в Подмосковье за сутки
В Подмосковье всего 18 выявленных случаев заражения коронавирусом, за последние сутки диагноз поставили еще одному человеку, сообщает в субботу пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
Ушла из жизни известный украинский социолог Ирина Бекешкина
На 69 году жизни скончалась украинский социолог Ирина Бекешкина, сообщил Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива 21 марта "Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина — известная украинская социолог, директор, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, один из самых авторитетных ученых", — сказано в сообщении.
Наука
Теорию об искусственном происхождении коронавируса не подтвердили
Ученые из Scripps Research оценили возможность искусственного создания появившегося в Китае в декабре 2019 года и ставшего причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Экономика
Силуанов: рост ВВП в России в январе-феврале составил 2,3%
В январе-феврале рост ВВП в России составил 2,3%, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Общество
В Госдуме предложили сделать ЕГЭ-2020 дистанционным
Из-за пандемии коронавируса основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году могут сделать дистанционным.
Общество
В Киеве полностью остановят общественный транспорт
В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта.
Общество
Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти
Издание Forbes в статье привело шесть причин, почему США не стоит вводить санкции, эмбарго и предпринимать другие "принудительные действия", связанные с попыткой стабилизировать нефтяной рынок.
Армия и оружие
ВМС Украины планируют разместить военную базу в Бердянске
Общество
Врач объяснил эффективность мыла в борьбе с коронавирусом
Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал, почему мыло эффективно в борьбе с коронавирусом.
Политика
Лукашенко потребовал бросить безответственных туристов за границей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что чиновники не должны направлять чартерные самолеты за гражданами, которые выехали за границу, несмотря на постоянные предупреждения властей об опасности заражения новым типом коронавируса.
Общество
Японский диетолог восхитилась русской колбасой
Как отметила диетолог, если завернуть кусочки "русской колбасы" и сыра в пельменное тесто и запечь в духовке, то получится весьма необычная закуска.
Армия и оружие
Назван способ США убрать Россию из Сирии
Сивков считает, что сирийская кампания России продемонстрировала потребность страны в авианосце.
Финансы
Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов
Сегодняшним решением Банк России фактически прервал цикл снижения ключевой ставки: с июня 2019 года по февраль 2020 года регулятор понизил ставку в общей сложности на 1,75 процентного пункта.
Энергетика
Сечин спрогнозировал цену на нефть на уровне $60 до конца года
Цены на нефть скорректируются в течение полугода, к концу 2020 года могут вернуться к уровню $60 за баррель.
Общество
Рекордное распространение коронавируса в Италии объяснила Малышева
Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, почему коронавирус нанёс столь сильный урон Италии.
Общество
Онищенко оценил действия инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал действия главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, скрывшей от руководства посещение Испании.
Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Здоровье
Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер
Генеральный директор сетей клиник «Ниармедик» и «Доктор Рядом» Мария Коломенцева подтвердила в разговоре с РБК, что они получили поручение от Минздрава зарегистрировать или актуализировать информацию об организации в федеральном реестре медицинских организаций, а также актуализировать сведения обо всех медицинских работниках.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Здоровье
Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса
Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Шоу-бизнес
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Политика
Что будет написано в бюллетене для голосования по Конституции
ЦИК РФ согласовал общий вид бюллетеня для голосования по внесению поправок в Конституцию.
Авто
Известны характеристики нового Ford Bronco Sport
Более упрощенный экземпляр внедорожника Ford Bronco Sport имеет платформу Escape, а также двигатели на 1,5 и 2,0 литра.
Общество
В России за сутки зарегистрировали 54 случая заболевания коронавирусом
На сегодняшний день подтверждено три случая заражения коронавирусной инфекцией, то есть за последние сутки было выявлено два новых случая.
Армия и оружие
Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира
В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Общество
Мишустин заявил о разработке в России шести вакцин от коронавируса
В России проводятся испытания сразу шести вакцин от коронавируса.