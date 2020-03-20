с чего всё началось

Сегодня стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent выросла на 6% и достигла отметки в $30,2 за баррель на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE). Цена на нефть марки WTI составила $27,3 за баррель.

Происшествия Еще один случай заражения коронавирусом выявлен в Подмосковье за сутки В Подмосковье всего 18 выявленных случаев заражения коронавирусом, за последние сутки диагноз поставили еще одному человеку, сообщает в субботу пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Общество Ушла из жизни известный украинский социолог Ирина Бекешкина На 69 году жизни скончалась украинский социолог Ирина Бекешкина, сообщил Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива 21 марта "Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина — известная украинская социолог, директор, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, один из самых авторитетных ученых", — сказано в сообщении.

Наука Теорию об искусственном происхождении коронавируса не подтвердили Ученые из Scripps Research оценили возможность искусственного создания появившегося в Китае в декабре 2019 года и ставшего причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Политика Лукашенко потребовал бросить безответственных туристов за границей Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что чиновники не должны направлять чартерные самолеты за гражданами, которые выехали за границу, несмотря на постоянные предупреждения властей об опасности заражения новым типом коронавируса.

Общество Японский диетолог восхитилась русской колбасой Как отметила диетолог, если завернуть кусочки "русской колбасы" и сыра в пельменное тесто и запечь в духовке, то получится весьма необычная закуска.

Финансы Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов Сегодняшним решением Банк России фактически прервал цикл снижения ключевой ставки: с июня 2019 года по февраль 2020 года регулятор понизил ставку в общей сложности на 1,75 процентного пункта.

Общество Онищенко оценил действия инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал действия главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, скрывшей от руководства посещение Испании.

Здоровье Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер Генеральный директор сетей клиник «Ниармедик» и «Доктор Рядом» Мария Коломенцева подтвердила в разговоре с РБК, что они получили поручение от Минздрава зарегистрировать или актуализировать информацию об организации в федеральном реестре медицинских организаций, а также актуализировать сведения обо всех медицинских работниках.

Здоровье Академик спрогнозировал спад коронавируса в России Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.

Здоровье Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.

Общество На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.