Энергетика
ГЛАС.RUМировые цены на нефть ускорили рост
В ходе торгов цены на нефтяную смесь «Brent» выросли на 6%, превысив отметку в 30 долларов за баррель. Баррель нефтепродуктов сорта «WTI» подорожал на 7%, до 27 долларов. Отметим, что мировые цены на нефть растут уже второй день.
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В Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в Красноярском крае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
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Инженерам NASA удалось починить марсоход ударом лопаты с Земли
Находящийся на Марсе американский посадочный аппарат InSight удалось починить дистанционно инженерам NASA.
Экономика
В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.
Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Экономика
Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса
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Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в девяти регионах России
Москва, 20 марта 2020, 19:04 — REGNUM 54 новых случая заражения коронавирусом было выявлено за минувшие сутки в девяти регионах России.
Экономика
Глава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом
ВТБ гарантирует клиентам выполнение обязательств перед ними в полном объеме и делает все необходимое для обеспечения непрерывной работы банка, следует из письма главы кредитной организации Андрея Костина, опубликованного пресс-службой ВТБ.
Происшествия
СМИ: Мужчина убил жену и ее родителей на глазах у детей в столице
Мужчина убил жену, тещу и тестя на глазах у детей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Общество
Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Футбол
«Вестерн Сидней Уондерерс» — «Сидней»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч в Австралии
Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Австралии «Вестерн Сидней Уондерерс» — «Сидней».
Общество
Роскомнадзор потребовал от СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе
«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию», — говорится в сообщении.
Кино
Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе
Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Политика
Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса.
Здоровье
Ляшко: украинцы начали заражать коронавирусом друг друга
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.
Общество
Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса
Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Музыка
Представитель Little Big прокомментировала отмену «Евровидения-2020»
18 марта организаторы песенного конкурса «Евровидение» официально объявили, что конкурс, намеченный на 12-16 мая в Роттердаме, не состоится из-за коронавируса.
Экономика
NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису
Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Политика
В Италии юристы призвали отменить антироссийские санкции
"Наша позиция противоречит санкциям, их ужесточению и обострению торговых и политических отношений с Россией: в таком климате Италия понесет самые большие потери", — отметил он.
Политика
США обвинили Россию во враждебных действиях в энергетической сфере
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что "в надлежащее время" собирается подключиться к обсуждению ситуации вокруг разногласий РФ и Саудовской Аравии по нефти.
Происшествия
На Урале осудили лихача, сбившего ребенка на тротуаре
Общество
Кабмин разрешил отсрочку арендных платежей для бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение для Росимущества и федеральных органов исполнительной власти, утвердив механизм поддержки малого бизнеса через отсрочку арендных платежей за пользование госимуществом в этом году.
Армия и оружие
Российские военные помогли восстановить мечеть в Сирии
Здоровье
Эксперт рассказал, когда Россия справится с эпидемией коронавируса
Эпидемия коронавируса COVID-19 на территории Российской Федерации может пойти на спад через два месяца.
Энергетика
Нефть может подешеветь до 5 долларов за баррель
Аналитики считают, что первым делом цена на нефть WTI может опуститься до 20 долларов за баррель - это себестоимость американской сланцевой добычи.