Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUМировые цены на нефть ускорили рост

В ходе торгов цены на нефтяную смесь «Brent» выросли на 6%, превысив отметку в 30 долларов за баррель. Баррель нефтепродуктов сорта «WTI» подорожал на 7%, до 27 долларов. Отметим, что мировые цены на нефть растут уже второй день.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Цена нефти Brent на торгах в Лондоне упала на 4%

РБКвчера в 14:48

Цены нефти ринулись вверх, превысив $30

ПРАЙМвчера в 03:08

Баррель нефти Brent подешевел до $26

Известиявчера в 14:38

Цена нефти Brent снизилась до $26,94 за баррель

ТАССвчера в 14:54

На бирже в Москве дорожает рубль

Эхо Москвывчера в 03:30

Цена нефти марки Brent достигла отметки в $26,94 за баррель

Красная веснавчера в 15:09

Цены на нефть ускорили рост после трех сессий сильного снижения

РИА Новости19 марта в 13:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 01:32, Ашберн

Комментарии

Автоспорт

«Формула-1» запустит виртуальный чемпионат среди гонщиков серии

Bookmaker-ratings.ru 01:21
Происшествия

В Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Красноярском крае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
РБК 01:07
Космос

Инженерам NASA удалось починить марсоход ударом лопаты с Земли

Находящийся на Марсе американский посадочный аппарат InSight удалось починить дистанционно инженерам NASA.
РЕН ТВ 19 марта в 23:12
Экономика

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.
РБК 00:31
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 07:04
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 19 марта в 00:02
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru 18 марта в 23:21
Экономика

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Lenta.ru 01:17
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в девяти регионах России

Москва, 20 марта 2020, 19:04 — REGNUM 54 новых случая заражения коронавирусом было выявлено за минувшие сутки в девяти регионах России.
REGNUM вчера в 12:04
Экономика

Глава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом

ВТБ гарантирует клиентам выполнение обязательств перед ними в полном объеме и делает все необходимое для обеспечения непрерывной работы банка, следует из письма главы кредитной организации Андрея Костина, опубликованного пресс-службой ВТБ.
Rambler News Service вчера в 13:36
Происшествия

СМИ: Мужчина убил жену и ее родителей на глазах у детей в столице

Мужчина убил жену, тещу и тестя на глазах у детей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Вечерняя Москва 00:52
Общество

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 16:52
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Футбол

«Вестерн Сидней Уондерерс» — «Сидней»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч в Австралии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Австралии «Вестерн Сидней Уондерерс» — «Сидней».
Чемпионат 01:00
Общество

Роскомнадзор потребовал от СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе

«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 06:12
Кино

Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе

Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Evo-rus.com 19 марта в 03:07
Политика

Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 20:20
Здоровье

Ляшко: украинцы начали заражать коронавирусом друг друга

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.
Shraibikus News вчера в 03:55
Общество

Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Evo-rus.com 19 марта в 11:06
Музыка

Представитель Little Big прокомментировала отмену «Евровидения-2020»

18 марта организаторы песенного конкурса «Евровидение» официально объявили, что конкурс, намеченный на 12-16 мая в Роттердаме, не состоится из-за коронавируса.
MOS.news 18 марта в 23:23
Экономика

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
Газета.Ru вчера в 16:45
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета вчера в 09:12
Политика

В Италии юристы призвали отменить антироссийские санкции

"Наша позиция противоречит санкциям, их ужесточению и обострению торговых и политических отношений с Россией: в таком климате Италия понесет самые большие потери", — отметил он.
РИА Новости вчера в 22:42
Политика

США обвинили Россию во враждебных действиях в энергетической сфере

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что "в надлежащее время" собирается подключиться к обсуждению ситуации вокруг разногласий РФ и Саудовской Аравии по нефти.
ТАСС вчера в 21:45
Происшествия

На Урале осудили лихача, сбившего ребенка на тротуаре

Российская газета вчера в 05:35
Общество

Кабмин разрешил отсрочку арендных платежей для бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение для Росимущества и федеральных органов исполнительной власти, утвердив механизм поддержки малого бизнеса через отсрочку арендных платежей за пользование госимуществом в этом году.
Российская газета вчера в 08:12
Армия и оружие

Российские военные помогли восстановить мечеть в Сирии

РЕН ТВ вчера в 22:02
Здоровье

Эксперт рассказал, когда Россия справится с эпидемией коронавируса

Эпидемия коронавируса COVID-19 на территории Российской Федерации может пойти на спад через два месяца.
Вести.Ru 01:00
Энергетика

Нефть может подешеветь до 5 долларов за баррель

Аналитики считают, что первым делом цена на нефть WTI может опуститься до 20 долларов за баррель - это себестоимость американской сланцевой добычи.
РЕН ТВ вчера в 02:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное