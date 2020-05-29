Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 29 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,54%, составив $33,19 за баррель.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Шоу-бизнес
Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым
Слово и Дело 10:03
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
Политика
Посольство России направило ноту протеста в Госдеп
Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском 15:00
Игры
Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью
В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 13:21
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Общество
Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
Футбол
Санчо установил новый рекорд Бундеслиги
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо установил новое достижение в Бундеслиге.
Soccer.ru 14:16
Общество
В Крыму отменили плату за обсерваторы для приезжающих без цели
Власти Крыма отменили плату за размещение в обсерваторах для прибывающих на полуостров без конкретной цели.
ТАСС 14:28
Космос
Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
РИА Новости 10:37
Политика
Трамп хотел бы участия представителей России в саммите G7
Президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него дополнительно несколько стран, в том числе Россию.
Чистовик 06:31
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Религия
В Подмосковье разрешили посещать храмы
Известия 12:15
Футбол
Вячеслав Малафеев заявил об уходе из «Зенита»
Телеканал Санкт-Петербург 06:32
Здоровье
Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками
Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо 02:05
Общество
Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса
Строительные респираторы — наиболее эффективное средство защиты от коронавируса, заявил ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью "Говорит Москва".
РИА Новости 12:47
Единоборства
Усман, Гэтжи, Джонс и другие бойцы оценили победу Бернса над Вудли
Бред Таварес: Просто с ума сойти, если подумать, что Бернс пришел из легкого веса, сражается с довольно крупным полусредневесом Вудли и выглядит крупнее Джастин Гэтжи: У Вудли есть шанс для двойного бонуса.
Allboxing.ru 00:24
Шоу-бизнес
Татуированный сын Елены Яковлевой озвучил причину развода с женой
В эфире шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Денис озвучил причину развода с супругой.
WMJ.ru 11:45
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
Игры
По секрету всему свету: 38 игр, которые выйдут на PlayStation 5
Moi-portal.ru 29 мая в 12:45
Происшествия
В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана
В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
Армия и оружие
Морская авиация Балтийского флота готовится к участию в Параде Победы
Отмечается, что после прохождения колонны техники, в небе пролетит морская авиация Балтийского флота.
ИА Красная Весна 09:16
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних
Полицейские задержали жителей Санкт-Петербурга, которых подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершенных на территории города в течение шести лет.
ТАСС 15:19
Футбол
Крыховяк прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива»
Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поблагодарил за совместную работу тренера Юрия Сёмина, покидающего пост наставника железнодорожников.
RT на русском 13:35
Музыка
Губерниев выпустил музыкальный альбом
Всего в альбом вошло восемь композиций в стиле рок, одну из которых комментатор посвятил биатлону.
Piter.tv 14:33
Кино
Российский «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии
Боевик российского режиссера Егора Баранова "Аванпост" станет одним из первых фильмов, который откроет японский прокат после пандемии коронавирусной инфекции.
Экономика сегодня 13:20
Общество
Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка
Российская газета вчера в 21:57