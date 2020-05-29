Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 29 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,54%, составив $33,19 за баррель.
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Цена нефти Brent превысила 38 долларов за баррель

Комсомольская правда29 мая в 14:44

Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель

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Цена нефти Brent поднялась выше $38

ТАСС29 мая в 14:45

Цены на нефть по итогам мая показали максимальный месячный рост за всю историю наблюдений

ПРАЙМ29 мая в 15:54

Нефть увеличила падение, Brent - $34,41 за баррель

Финмаркет29 мая в 07:44

Котировки Brent и WTI падают из-за роста напряженности

Росбалт29 мая в 07:55

Цена нефти WTI превысила $35 за баррель

RT на русском29 мая в 14:56
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Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
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Посольство России направило ноту протеста в Госдеп

Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском 15:00
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Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью

В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
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Общество

Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
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Санчо установил новый рекорд Бундеслиги

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо установил новое достижение в Бундеслиге.
Soccer.ru 14:16
Общество

В Крыму отменили плату за обсерваторы для приезжающих без цели

Власти Крыма отменили плату за размещение в обсерваторах для прибывающих на полуостров без конкретной цели.
ТАСС 14:28
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Космос

Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС

Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
РИА Новости 10:37
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Политика

Трамп хотел бы участия представителей России в саммите G7

Президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него дополнительно несколько стран, в том числе Россию.
Чистовик 06:31
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Общество

Песков рассказал о своих симптомах коронавируса

BFM.ru 04:41
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Общество

Быков обратился к Путину из СИЗО

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
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В Подмосковье разрешили посещать храмы

Известия 12:15
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Футбол

Вячеслав Малафеев заявил об уходе из «Зенита»

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Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками

Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо 02:05
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Общество

Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса

Строительные респираторы — наиболее эффективное средство защиты от коронавируса, заявил ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью "Говорит Москва".
РИА Новости 12:47
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Усман, Гэтжи, Джонс и другие бойцы оценили победу Бернса над Вудли

Бред Таварес: Просто с ума сойти, если подумать, что Бернс пришел из легкого веса, сражается с довольно крупным полусредневесом Вудли и выглядит крупнее Джастин Гэтжи: У Вудли есть шанс для двойного бонуса.
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Татуированный сын Елены Яковлевой озвучил причину развода с женой

В эфире шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Денис озвучил причину развода с супругой.
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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
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По секрету всему свету: 38 игр, которые выйдут на PlayStation 5

Moi-portal.ru 29 мая в 12:45
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Происшествия

В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана

В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
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Морская авиация Балтийского флота готовится к участию в Параде Победы

Отмечается, что после прохождения колонны техники, в небе пролетит морская авиация Балтийского флота.
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Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних

Полицейские задержали жителей Санкт-Петербурга, которых подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершенных на территории города в течение шести лет.
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Крыховяк прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поблагодарил за совместную работу тренера Юрия Сёмина, покидающего пост наставника железнодорожников.
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Губерниев выпустил музыкальный альбом

Всего в альбом вошло восемь композиций в стиле рок, одну из которых комментатор посвятил биатлону.
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В «Мерседесе» не проголосуют за идею с реверсивной стартовой решёткой

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Боевик российского режиссера Егора Баранова "Аванпост" станет одним из первых фильмов, который откроет японский прокат после пандемии коронавирусной инфекции.
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Дубль Савицкого помог брестскому «Динамо» в гостях разгромить «Рух»

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Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка

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