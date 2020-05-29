Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
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Здоровье
Пенсионерам Ульяновской области юридическую помощь окажут бесплатно
Всего в Ульяновской области проживает около 330 тыс. пожилых граждан, в прошлом году бесплатная юридическая помощь понадобилась 5 тыс. неработающих пенсионерам.
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Маск: человечество может гордиться кораблём Crew Dragon
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Новую пандемию, которая будет опаснее коронавируса, предсказал учёный
Майкл Грегор, ученый из Великобритании, предсказал возможность возникновения новой пандемии.
РИА ОмскПресс вчера в 18:44
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Раскрыты нововведения в Windows 10 в 2021 году
Весной следующего года Microsoft должна выпустить Windows 10 21H1. На днях были раскрыты нововведения в операционной системе в 2021 году.
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Политика
Захарова назвала протесты в США «национальной трагедией»
Кадры с мест массовых беспорядков в США вызывают "ужас и оторопь", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов
РИА Новости вчера в 07:19
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В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый образец бронетехники
В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый бронеавтомобиль.
Дни24 вчера в 01:30
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Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
Происшествия
ПСО: коронавирусом заразились двое близких родственников росгвардейцев
4 человека покинули инфекционный госпиталь, врачи диагностировали клиническое выздоровление, результаты подтверждены лабораторно.
Сахалин.Инфо вчера в 23:40
Происшествия
Протестующие сожгли машину около Белого дома
Московский Комсомолец вчера в 23:57
Авто
Объявлена дата продаж конкурента Toyota Highlander от Geely
Напомним, флагманский вседорожник Geely позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили 29 мая в 00:33
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В Украине заявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле
Представители Министерства обороны Украины объявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле Р-60, являющимся кораблём Черноморского флота ВМФ России.
Avia.pro вчера в 12:26
Армия и оружие
В Китае назвали преимущества новой российской подлодки
В Китае назвали преимущества новой российской подлодки пятого поколения проекта 545 «Лайка».
Ferra 29 мая в 13:03
Наука
Эксперты создали искусственные реснички
Искусственные реснички сделаны из термопластического полиуретана, куда «зашиты» микрочастицы магнитного железа.
Goroday.ru 29 мая в 07:00
Игры
В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5
Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.
Российская газета 28 мая в 06:28
Космос
Раскрыта загадка потерянной материи во Вселенной
Астрономы раскрыли загадку потери большого количества обычной (барионной) материи во Вселенной, существование которой предсказывалось, но которая никогда ранее не наблюдалась.
Lenta.ru 28 мая в 13:51
Авто
Названы самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей
Автоновости дня 29 мая в 05:00
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о чувствах к Петросяну после развода
Елена сообщила, "давно простила" Евгения Петросяна и желает ему "радостной и светлой" жизни. Петросян и Степаненко развелись в 2018 году.
РЕН ТВ вчера в 17:37
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На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
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Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах
Модель заметили при въезде на территорию Научно-технического центра «ВАЗа».
Tvoe-avto.com вчера в 10:49
Армия и оружие
Китай изгнал американский эсминец из своих территориальных вод
В Южном военном округе КНР рассказали о провокации, которую устроили США у китайских территориальных вод.
ГЛАС.RU вчера в 02:53
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АвтоВАЗ рассказал, когда обновится самая дорогая Lada 4x4
Накануне "Известия" со ссылкой на представителя АвтоВАЗа Наталью Костенок рассказали, когда наконец-то появится рестайлинговая Lada 4x4 Bronto.
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Путешествия
В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах
Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронировали туристы на период до сентября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Натальи Стамбульниковой.
Газета.Ru 00:55
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Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
Футбол
Роспотребнадзор согласовал с РПЛ проведение матчей со зрителями
Роспотребнадзор согласовал c РПЛ возможность проведения матчей со зрителями. Об этом сообщает телеграм-канал «Около спорта».
Татар-информ 28 мая в 08:48
Шоу-бизнес
Екатерина Климова возбудила подписчиков сексуальной уборкой
Российская актриса Екатерина Климова сняла видео с домашней уборкой, которым взбудоражила аудиторию в Instagram.
Слово и Дело вчера в 10:45
Политика
COVID-19 не остановил праймериз «Единой России»
Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов Выборы идут в онлайн Однако главный вопрос, который связан с онлайн-праймериз "Единой России", основанных на платформах блокчейна, заключается вовсе не в результатах голосования за партийных кандидатов на выборы.
News.ru вчера в 17:04
Гаджеты
Смартфон Honor Play4 5G появился в базе TENAA
Известный сетевой информатор под ником Digital Chat Station утверждает, что это смартфон Honor Play4 5G.
ITZine.ru 28 мая в 04:50
Здоровье
На Алтае СК проверит информацию о сокращении врачей
Следователи СК в Алтайском крае организовали проверку информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства, сообщает в субботу следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости вчера в 04:20