Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent поднялась выше $38

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
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