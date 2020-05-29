Энергетика
Life.ruСтоимость нефти Brent превысила $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE достигла отметки $38,17 за баррель, судя по данным торговой площадки по состоянию на 21:28 мск. Этот показатель на 6% превышает данные с закрытия предыдущих торгов.
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Происшествия
В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков
В ингушском городе Сунжа в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков.
РБК вчера в 13:27
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru вчера в 15:45
Общество
В Миннесоте из-за беспорядков впервые полностью мобилизуют Нацгвардию
ИА Красная Весна вчера в 11:31
Гаджеты
Определен лучший процессор для современного бюджетного компьютера
Энтузиасты задались вопросом, какой процессор в бюджетных компьютерах будет справляться с поставленными задачами лучше.
Любимый город вчера в 14:08
Политика
Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР
Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter.
REGNUM вчера в 23:16
Общество
В России предложили штрафовать за отказ от обязательной вакцинации
Москва, 30 мая 2020, 11:12 — REGNUM В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится пункт, который устанавливает штрафы для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
REGNUM вчера в 04:12
Здоровье
В Госдуме предложили включить лечение от курения в программу ОМС
Никотиновая зависимость признана болезнью, поэтому ее лечение нужно включить в программу госгарантий.
Известия вчера в 21:24
Общество
В Кузбассе выявлены новые случаи заражения коронавирусом — оперштаб
Всего в регионе официально зарегистрированы 495 пациентов с коронавирусом: 196 выздоровели, семеро скончались, медицинскую помощь получают 292 пациента.
REGNUM 29 мая в 01:15
Политика
Трамп заявил, что отложит G7 до сентября и пригласит на него Россию
В свою очередь, директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить вопросы, связанные с КНР.
РИА Новости вчера в 20:01
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Красноярском крае
Известия вчера в 22:44
Происшествия
ПСО: коронавирусом заразились двое близких родственников росгвардейцев
4 человека покинули инфекционный госпиталь, врачи диагностировали клиническое выздоровление, результаты подтверждены лабораторно.
Сахалин.Инфо вчера в 23:40
Общество
Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих
Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru вчера в 14:47
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru вчера в 15:04
Общество
Доктор Мясников назвал все способы передачи коронавируса
По словам теледоктора, доказанным способом передачи коронавируса является воздушно-капельный путь.
Волгоградская правда вчера в 15:31
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 29 мая в 01:33
Общество
Михаил Мурашко назвал сроки появления вакцины от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вакцина от коронавируса может появиться в стране уже к концу лета.
ГТРК Башкортостан вчера в 10:17
Общество
В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона
Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия вчера в 13:26
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru вчера в 00:25
Происшествия
В Новосибирской области коронавирусом заболели ещё 104 человека
В Новосибирской области коронавирусом заболели ещё 104 человека, сообщили в оперштабе региона: — На утро 31 мая в Новосибирской области за сутки выявлено 104 случая заражения COVID-19.
НГС вчера в 23:20
Происшествия
В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости вчера в 22:34
Общество
В Минпросвещения назвали дату школьных выпускных
SM News 29 мая в 09:50
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Шоу-бизнес
Экс-солист «Отпетых мошенников» стал таксистом из-за безденежья
РИА Новости вчера в 19:33
Общество
В Китае выдвинули новую версию о происхождении коронавируса
Теория, согласно которой источником распространения коронавируса стал продуктовый рынок «Хуанань» в Ухане, оказалась ошибочной.
НТВ вчера в 01:36
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ
Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 29 мая в 10:05
Общество
Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений
Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM 29 мая в 12:34
Политика
Депутат рады заявила о потребности Украины в российском рынке
Спасти украинскую промышленность может возвращение на рынок России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады Наталья Королевская.
Известия вчера в 22:30