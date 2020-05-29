Энергетика

REGNUMREGNUMЦена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель

На Межконтинентальной бирже (ICE) стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent временно поднималась более чем на 5% — до $38,17 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне в начале марта 2020 года.
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Цены на нефть по итогам мая показали максимальный месячный рост за всю историю наблюдений

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Цена нефти Brent поднялась выше $38

ТАССвчера в 14:45

Цена нефти Brent поднялась выше 38 долларов

Телеканал 360°вчера в 15:43

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Стоимость барреля Brent впервые с 6 марта превысила $38

РБКвчера в 15:42

Нефть увеличила падение, Brent - $34,41 за баррель

Финмаркетвчера в 07:44

Нефть подешевела на фоне роста напряженности между США и КНР

Интерфаксвчера в 01:24
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Московские медики направлены в Псковскую и Владимирскую области

Как сообщается на сайте столичного депздрава, для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом выехали две бригады врачей, сформированные из 13 работников стационаров.
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Глава комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев объяснил, почему в скором времени российские футбольные лиги могут быть переименованы.
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В начале апреля Минздрав сообщил о распространении в социальных сетях информации о якобы положительном эффекте некоторых лекарств против коронавируса и призвал не заниматься самолечением.
РБК 03:29
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Общество

Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП

Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
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Чэнду, Китай, 30 мая 2020, 08:58 — REGNUM С китайского космодрома «Сичан» стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-11» с двумя экспериментальными спутниками.
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Происшествия

В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца

Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
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Здоровье

В Свердловской области заразились коронавирусом еще 268 человек

Еще 268 случаев заражения коронавирусом выявили в Свердловской области, заявили 28 мая в оперштабе региона.
ИА Красная Весна 28 мая в 03:56
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Общество

В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса

РИА Новости вчера в 18:57
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Происшествия

В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

Российская газета вчера в 03:15
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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Здоровье

Врач назвала влияющий на силу второй волны коронавируса фактор

Ранее главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова сообщила, что вторая волна эпидемии будет слабее первой, так как у большей части населения выработается иммунитет.
РБК 04:19
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Общество

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 12:33
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Шоу-бизнес

Валерия рассказала о «дебильной аудитории»

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Наука

Биологи создали лекарство от кокаиновой зависимости

Ученые из США создали лекарство для лечения кокаиновой зависимости, не вызывающее тяжелых побочных эффектов.
Goroday.ru 04:10
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Происшествия

На границе ДНР и ЛНР взорвалась бомба

В городе Красный Луч в Луганской области Украины, который расположен на границе между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и контролируется ЛНР, взорвалась бомба.
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Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
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Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

Вести.Ru 00:25
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Общество

Ещё 3599 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Ещё 3599 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 78 324, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
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Общество

Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен

Вчера, 29 мая на очередном собрании регионального оперативного штаба было вынесено решение о продлении режима самоизоляции в Волгоградской области до 16 июня 2020 года.
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) установлен для граждан из группы риска штраф до 7 тысяч рублей за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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«Ак Барс» объявил о продлении контракта с Яруллиным

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Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Крыму за минувшие сутки.
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Политика

Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа

Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
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Здоровье

До 19 июня продлены основные ограничительные меры в Псковской области

До 19 июня в Псковской области продлены основные ограничительные меры, введённые в связи с распространением коронавируса, сообщили «АиФ-Псков» в пресс-службе администрации региона.
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Bethesda начала бесплатно раздавать игру Arx Fatalis студии Arkane

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Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
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Трамп ограничил въезд в страну ученым и аспирантам из Китая

Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в страну ученым и аспирантам из Китая.
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Общество

Для борющихся с COVID-19 медиков учредят награды

Для медиков, которые отличились в борьбе с коронавирусной инфекцией, учредят специальные ведомственные награды.
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