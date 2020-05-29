Энергетика
REGNUMЦена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель
На Межконтинентальной бирже (ICE) стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent временно поднималась более чем на 5% — до $38,17 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне в начале марта 2020 года.
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Шоу-бизнес
Анна Седокова намекнула на беременность от Яниса Тиммы
Актуальные Новости вчера в 15:30
Здоровье
Московские медики направлены в Псковскую и Владимирскую области
Как сообщается на сайте столичного депздрава, для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом выехали две бригады врачей, сформированные из 13 работников стационаров.
Вести.Ru 04:17
Футбол
В России футбольные лиги могут получить новые названия
Глава комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев объяснил, почему в скором времени российские футбольные лиги могут быть переименованы.
Bookmaker-ratings.ru 04:22
Общество
Профессор РАН предостерег от самолечения коронавируса
В начале апреля Минздрав сообщил о распространении в социальных сетях информации о якобы положительном эффекте некоторых лекарств против коронавируса и призвал не заниматься самолечением.
РБК 03:29
Общество
Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП
Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 27 мая в 10:49
Космос
В Китае запустили два экспериментальных спутника
Чэнду, Китай, 30 мая 2020, 08:58 — REGNUM С китайского космодрома «Сичан» стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-11» с двумя экспериментальными спутниками.
REGNUM 01:58
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
Здоровье
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 268 человек
Еще 268 случаев заражения коронавирусом выявили в Свердловской области, заявили 28 мая в оперштабе региона.
ИА Красная Весна 28 мая в 03:56
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
РИА Новости вчера в 18:57
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
Российская газета вчера в 03:15
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Здоровье
Врач назвала влияющий на силу второй волны коронавируса фактор
Ранее главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова сообщила, что вторая волна эпидемии будет слабее первой, так как у большей части населения выработается иммунитет.
РБК 04:19
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 12:33
Шоу-бизнес
Валерия рассказала о «дебильной аудитории»
РИА Новости вчера в 21:23
Наука
Биологи создали лекарство от кокаиновой зависимости
Ученые из США создали лекарство для лечения кокаиновой зависимости, не вызывающее тяжелых побочных эффектов.
Goroday.ru 04:10
Происшествия
На границе ДНР и ЛНР взорвалась бомба
В городе Красный Луч в Луганской области Украины, который расположен на границе между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и контролируется ЛНР, взорвалась бомба.
Lenta.ru 04:20
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
Общество
Ещё 3599 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Ещё 3599 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 78 324, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
RT на русском 03:03
Общество
Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен
Вчера, 29 мая на очередном собрании регионального оперативного штаба было вынесено решение о продлении режима самоизоляции в Волгоградской области до 16 июня 2020 года.
Evo-rus.com 04:18
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) установлен для граждан из группы риска штраф до 7 тысяч рублей за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Газета.Ru 04:25
Хоккей
«Ак Барс» объявил о продлении контракта с Яруллиным
Sport24.ru 04:30
Общество
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Крыму за минувшие сутки.
Krym.News 28 мая в 03:14
Политика
Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа
Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Здоровье
До 19 июня продлены основные ограничительные меры в Псковской области
До 19 июня в Псковской области продлены основные ограничительные меры, введённые в связи с распространением коронавируса, сообщили «АиФ-Псков» в пресс-службе администрации региона.
АиФ Псков вчера в 13:00
Игры
Bethesda начала бесплатно раздавать игру Arx Fatalis студии Arkane
Piter.tv вчера в 15:19
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Политика
Трамп ограничил въезд в страну ученым и аспирантам из Китая
Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в страну ученым и аспирантам из Китая.
Эхо Москвы 01:34
Общество
Для борющихся с COVID-19 медиков учредят награды
Для медиков, которые отличились в борьбе с коронавирусной инфекцией, учредят специальные ведомственные награды.
Коммерсантъ 04:22