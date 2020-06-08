Как пишет «Ридус», по данным на 8.20 по московскому времени, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,90 доллара (2,13%) к уровню закрытия пятницы и торговались у 43,2 доллара за баррель.

Нефть марки Brent подорожала до 43,2 доллара за баррель

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