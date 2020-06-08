Энергетика
ФАННефть марки Brent подорожала до 43,2 доллара за баррель
Как пишет «Ридус», по данным на 8.20 по московскому времени, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,90 доллара (2,13%) к уровню закрытия пятницы и торговались у 43,2 доллара за баррель.
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Футбол
Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»
Московский футбольный клуб "Локомотив" расторг контракт с чемпионом мира в составе сборной Германии защитником Бенедиктом Хёведесом.
ТАСС Спорт вчера в 10:22
Происшествия
Умер пострадавший в аварии с участием Ефремова водитель
Водитель фургона Сергей Захаров, пострадавший в аварии с участием российского актера Михаила Ефремова, умер.
Lenta.ru 01:09
Политика
Путин присвоил Захаровой ранг посла
REGNUM вчера в 06:51
Общество
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 07:23
Музыка
Юрий Лоза предсказал Киркорову потерю песен
Российский исполнитель Юрий Лоза в ответ на высказывание Киркорова пообещал тому скорую потерю песен.
Территория новостей вчера в 12:11
Путешествия
«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%
Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии.
ТАСС 00:39
Общество
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
Общество
Путин подписал закон о переносе туров
Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, предусматривающий возможность переноса выполнения обязательств по предоставлению туристических услуг.
Travel Russian News вчера в 10:56
Футбол
«Челси» хочет приобрести Кая Хаверца
Вести.Ru 01:25
Происшествия
Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро
Нефтепродукты после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске попали в озеро Пясино.
РБК 02:27
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Здоровье
Роскачество рассказало, как быстро похудеть после режима самоизоляции
Специалисты Роскачества рассказали, как быстро сбросить лишний вес после режима самоизоляции.
Вечерняя Москва 02:57
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru вчера в 17:56
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru 07 июня в 11:14
Общество
Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман госпитализирован с коронавирусом
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известия 01:08
Шоу-бизнес
Фадеев назвал «мерзкими» воспоминания от работы с группой Serebro
В Instagram одна из подписчиц обратилась к Фадееву с просьбой вернуть эту распущенную группу.
Московский Комсомолец вчера в 17:56
Политика
Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом и самоизолироваться, чтобы убедить граждан в опасности инфекции.
Lenta.ru 02:08
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
Общество
В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию
Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом.
ТАСС вчера в 12:45
Армия и оружие
В Балтийском море начались учения НАТО
Военнослужащие альянса проверяют готовность к совместным действиям в Балтийском море. В Балтийском море начались учения НАТО.
Piter.tv вчера в 05:12
Футбол
ФК «Васко да Гама» отказался продавать «Краснодару» форварда Магно
ФК «Краснодар» был готов заплатить 20 млн евро за 100% прав на форварда Таллеса Магно и при этом предоставить бразильскому клубу несколько процентов от суммы последующей продажи нападающего, пишет Sports.ru.
Кубань 24 вчера в 01:45
Общество
В Подмосковье после коронавируса выздоровели более 12 тысяч человек
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области заявили, что в регионе более 12 тыс. человек излечились от коронавируса.
RT на русском вчера в 03:21
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Гаджеты
Visionox запустила массовое производство подэкранных селфи-камер
Китайская компания Visionox, специализирующаяся на производстве OLED-дисплеев, начала массовое производство подэкранных фронтальных камер для смартфонов.
News.ru вчера в 09:44
Происшествия
Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Общество
Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения
В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс 07 июня в 23:28
Происшествия
Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга
Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
Здоровье
Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое
Мороженое может нанести вред организму не только из-за того, что оно холодное, но и из-за большого содержания сахара, рассказала врач-терапевт Ольга Кашубина.
Известия вчера в 23:02
Футбол
Стерлинг указал на отсутствие темнокожих тренеров в АПЛ
Soccer.ru вчера в 23:49