Отмечается, что в последний раз стоимость нефти этого сорта была больше $43 за баррель 6 марта 2020 года. Кроме того, нефть сорта WTI также подорожала на 1,7% и торговалась на уровне $40,22 за баррель.

Общество В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. 147

Экономика В Екатеринбурге скорректировали бюджет-2020 Екатеринбург, 9 июня 2020, 08:48 — REGNUM Екатеринбургская городская дума приняла поправки в бюджет города на 2020 год. 2

Происшествия Раскрыт налет на инкассаторов Сбербанка в Красноярске Раскрыт налет на инкассаторов Сбербанка в Красноярске В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов Сбербанка, которое произошло 30 мая. 137

Политика В системе электронного голосования Госдумы произошел сбой Сбой произошел в системе электронного голосования Госдумы, депутаты работают в соответствии с регламентом, несмотря на неполадки, передает корреспондент ТАСС.

Политика Три фракции подготовили документ о недоверии председателю Мосгордумы Москва, 9 июня 2020, 11:04 — REGNUM Ряд депутатов Московской городской думы подготовили проект постановления о недоверии председателю Законодательного собрания столицы Алексею Шапошникову. 19

Общество Собянин отменил пропуска и график прогулок С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин. 5K

Политика Путин проведет публичное мероприятие в День России Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в публичном мероприятии 12 июня, в День России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Общество Путин разрешил расторгать аренду в одностороннем порядке 8 июня президент Владимир Путин подписал закон, который даёт малому и среднему бизнесу право расторгать арендный договор без штрафных санкций. 2

Финансы Залили деньгами: ФРС может обвалить мировые рынки Чтобы поддержать экономику в условиях пандемии, Федеральная резервная система США в конце марта объявила о беспрецедентной скупке активов.

Футбол В РФС рассказали, как определят хозяина матча кубка «Спартак» - «Зенит» Место проведения полуфинального матча Кубка России между московским "Спартаком" и санкт-петербургским "Зенитом" определится в том числе с учетом эпидемиологической обстановки в регионах, заявил заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Политика Захарова получила высший дипломатический ранг посла Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг. 1,5K

Здоровье Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое. Об этом терапевт Ольга Кашубина заявила в интервью для журналистов радио Sputnik. 26

Происшествия Уроженец Севастополя осужден на десять лет за шпионаж Севастопольский городской суд приговорил уроженца города к десяти годам строгого режима по обвинению в шпионаже.

Происшествия Усс рассказал о первых донесениях из Норильска о разливе топлива Губернатор Красноярского края Александр Усс утверждает, что донесения о разливе дизельного топлива в Норильске в первые сутки были дезинформацией и скрывали масштабы катастрофы. 17