Энергетика
Моя Москва.онлайнСтоимость нефти Brent превысила $43
Отмечается, что в последний раз стоимость нефти этого сорта была больше $43 за баррель 6 марта 2020 года. Кроме того, нефть сорта WTI также подорожала на 1,7% и торговалась на уровне $40,22 за баррель.
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Дочь Ефремова отреагировала на ДТП с участием отца
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Оксана Самойлова перевоплотилась в блондинку
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Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
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РИА Новости вчера в 10:57
Экономика
В Екатеринбурге скорректировали бюджет-2020
Екатеринбург, 9 июня 2020, 08:48 — REGNUM Екатеринбургская городская дума приняла поправки в бюджет города на 2020 год.
REGNUM 01:48
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые ответил на разговоры о разводе
Супруг певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе, которые прозвучали в СМИ в середине мая.
Газета.Ru вчера в 06:37
Происшествия
Раскрыт налет на инкассаторов Сбербанка в Красноярске
Раскрыт налет на инкассаторов Сбербанка в Красноярске В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов Сбербанка, которое произошло 30 мая.
Коммерсантъ вчера в 10:12
Происшествия
В Петербурге начнется процесс над историком Соколовым
РИА Новости вчера в 17:59
Политика
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Сбой произошел в системе электронного голосования Госдумы, депутаты работают в соответствии с регламентом, несмотря на неполадки, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:58
Политика
Три фракции подготовили документ о недоверии председателю Мосгордумы
Москва, 9 июня 2020, 11:04 — REGNUM Ряд депутатов Московской городской думы подготовили проект постановления о недоверии председателю Законодательного собрания столицы Алексею Шапошникову.
REGNUM 04:04
Происшествия
Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте
«По предварительным данным, дети погибли от колотых ран, несовместимых с жизнью, женщина покончила с собой», — говорится в сообщении ведомства.
Известия вчера в 12:25
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Политика
Путин проведет публичное мероприятие в День России
Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в публичном мероприятии 12 июня, в День России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:06
Армия и оружие
Минобороны приобрело три полка С-400 и четыре комплекта С-350
Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны договорились о поставке трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь".
Газета.Ru 05:42
Общество
Путин разрешил расторгать аренду в одностороннем порядке
8 июня президент Владимир Путин подписал закон, который даёт малому и среднему бизнесу право расторгать арендный договор без штрафных санкций.
Право.ру вчера в 10:46
Происшествия
К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками
В Петербурге начались обыски в автосалоне официального дилера Mercedes на Приморском проспекте, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 05:24
Финансы
Залили деньгами: ФРС может обвалить мировые рынки
Чтобы поддержать экономику в условиях пандемии, Федеральная резервная система США в конце марта объявила о беспрецедентной скупке активов.
РИА Новости вчера в 01:00
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Футбол
В РФС рассказали, как определят хозяина матча кубка «Спартак» - «Зенит»
Место проведения полуфинального матча Кубка России между московским "Спартаком" и санкт-петербургским "Зенитом" определится в том числе с учетом эпидемиологической обстановки в регионах, заявил заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
РИА Новости 07 июня в 15:39
Здоровье
У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус
Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
Известия вчера в 10:57
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ вчера в 07:15
Шоу-бизнес
Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной
РИА Новости вчера в 19:07
Киберспорт
Игру «Geneshift: Battle Royale Turbo» раздают в Steam
Онлайн-сервис Steam начал временную бесплатную раздачу игры "Geneshift: Battle Royale Turbo".
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Здоровье
Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое
Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое. Об этом терапевт Ольга Кашубина заявила в интервью для журналистов радио Sputnik.
Piter.tv 00:53
Здоровье
Роскачество рекомендует, как похудеть после самоизоляции
Специалисты Роскачества дали свои рекомендации, как можно быстрее похудеть после режима самоизоляции.
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Происшествия
Уроженец Севастополя осужден на десять лет за шпионаж
Севастопольский городской суд приговорил уроженца города к десяти годам строгого режима по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 04:41
Происшествия
Усс рассказал о первых донесениях из Норильска о разливе топлива
Губернатор Красноярского края Александр Усс утверждает, что донесения о разливе дизельного топлива в Норильске в первые сутки были дезинформацией и скрывали масштабы катастрофы.
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Энергетика
Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения
В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК вчера в 14:09
Здоровье
В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде
19-летнюю девушку, которая продолжала до последнего работать в рамках проекта "Мы вместе", в то время как у нее была 4-я стадия рака, хотят представить к федеральной награде.
РЕН ТВ 06 июня в 10:41