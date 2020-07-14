Энергетика
НТВЦена нефти Brent превысила 43 доллара за баррель
Цены на североморскую смесь нефти Brent поднялись выше отметки в 43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE в 8:56 по московскому времени сентябрьские фьючерсы стоили 43,06 доллара за баррель (плюс 0,373%).
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Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
Экономика
Российские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей
Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны.
REGNUM 05:14
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
RT на русском вчера в 14:55
Наука
Пораженные легкие восстановлены соединением с живыми свиньями
Ученые из Колумбийского университета смогли восстановить легкое донора с помощью перекрестной циркуляции крови между свиньей и эксплантированным органом.
Live24 06:44
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Политика
Верховная рада назначила местные выборы на 25 октября
Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, соответствующий проект постановления поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, при этом выборы не состояться на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
РИА Новости 06:38
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
Футбол
АПЛ объявила сроки летнего трансферного окна
Акционеры АПЛ договорились о сроках летнего трансферного окна 2020 года.
Soccer.ru 07:05
Футбол
Дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с Шюррле
Российская газета 06:39
Шоу-бизнес
Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей
Территория новостей 05:44
Политика
Путин 16 июля примет участие в закладке боевых кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Крыму, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российская газета 05:39
Экономика
Работающим пенсионерам в России пообещали увеличение выплат
Работающим пенсионерам пообещали увеличение выплат.
Lenta.ru 12 июля в 06:57
Общество
ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов на связь
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против мобильного оператора Tele2 за необоснованное повышение тарифов на связь во время пандемии.
Коммерсантъ 06:18
Здоровье
Патологоанатом рассказал, что видит при вскрытии умерших от COVID-19
Патологоанатомы до сих пор не понимают патогенез, то есть механизм развития новой коронавирусной инфекции, несмотря на то, что за время эпидемии сложились взгляды на причины смерти от COVID-19.
Росбалт вчера в 10:23
Политика
В Баку демонстранты ворвались в здание парламента
Lenta.ru вчера в 20:58
Кино
Российская актриса Анна Уколова снимется в британском сериале
Sibnet Новости 00:42
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Политика
Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
RT на русском 06:02
Происшествия
В дом ведущей Первого канала пришла полиция
Lenta.ru 06:08
Экономика
Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.
Газета.Ru 05:46
Футбол
В «Спартаке» создан тренерский совет по вопросам молодежного футбола
Под руководством Газизова был создан еще один новый орган - тренерский совет, в который войдут пять человек (о них чуть позже).
CT news 01:21
Путешествия
Первые восемь стран начали принимать туристов из России
Восемь стран официально объявили о том, что готовы принимать туристов из России.
НДН.инфо вчера в 07:50
Политика
Госдума единогласно признала отчуждение части РФ экстремизмом
Согласно тексту, нарушение территориальной целостности и отчуждение части российской территории будут приравнены к экстремизму.
Вести.Ru вчера в 13:42
Происшествия
В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам
Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
REGNUM 05:10
Космос
Орбиту МКС скорректировали перед запуском «Прогресса МС-15»
Специалистами была проведена корректировка орбиты Международной космической станции, высота ее полета снизилась на один километр для стыковки грузового корабля «Прогресс МС-15».
Военное дело 13 июля в 04:08
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли переизбиранного на второй срок президента Польши Анджея Дуду.
Газета.Ru 06:35