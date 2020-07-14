Энергетика

НТВНТВЦена нефти Brent превысила 43 доллара за баррель

Цены на североморскую смесь нефти Brent поднялись выше отметки в 43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE в 8:56 по московскому времени сентябрьские фьючерсы стоили 43,06 доллара за баррель (плюс 0,373%).
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Рост котировок Brent и WTI ускорился в ожидании данных из США

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Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Rambler News Service04:15

Мировые цены на нефть остаются в минусе из-за опасений вокруг спроса

РЕН ТВвчера в 07:13

Рост цен на нефть ускорился до 1% в ожидании данных минэнерго США по запасам сырья

ПРАЙМ06:48

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:23

Нефть подорожала на данных о резком снижении запасов в США

Взгляд.ру01:11

Цены на нефть вновь снизились

Газета.Ruвчера в 01:58
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Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
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Общество

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
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Экономика

Российские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны.
REGNUM 05:14
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Общество

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

RT на русском вчера в 14:55
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Наука

Электрические сигналы идут по скрытой подземной сети от растения к растению

Goroday.ru 02:18
Наука

Пораженные легкие восстановлены соединением с живыми свиньями

Ученые из Колумбийского университета смогли восстановить легкое донора с помощью перекрестной циркуляции крови между свиньей и эксплантированным органом.
Live24 06:44
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Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
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Политика

Верховная рада назначила местные выборы на 25 октября

Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, соответствующий проект постановления поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, при этом выборы не состояться на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
РИА Новости 06:38
Происшествия

«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании

В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
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Футбол

АПЛ объявила сроки летнего трансферного окна

Акционеры АПЛ договорились о сроках летнего трансферного окна 2020 года.
Soccer.ru 07:05
Футбол

Дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с Шюррле

Российская газета 06:39
Шоу-бизнес

Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей

Территория новостей 05:44
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Политика

Путин 16 июля примет участие в закладке боевых кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Крыму, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российская газета 05:39
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Экономика

Работающим пенсионерам в России пообещали увеличение выплат

Работающим пенсионерам пообещали увеличение выплат.
Lenta.ru 12 июля в 06:57
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Общество

ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов на связь

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против мобильного оператора Tele2 за необоснованное повышение тарифов на связь во время пандемии.
Коммерсантъ 06:18
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Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Газета.Ru 06:30
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Здоровье

Патологоанатом рассказал, что видит при вскрытии умерших от COVID-19

Патологоанатомы до сих пор не понимают патогенез, то есть механизм развития новой коронавирусной инфекции, несмотря на то, что за время эпидемии сложились взгляды на причины смерти от COVID-19.
Росбалт вчера в 10:23
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Происшествия

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его полицейским

Интерфакс 07:18
Политика

В Баку демонстранты ворвались в здание парламента

Lenta.ru вчера в 20:58
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Кино

Российская актриса Анна Уколова снимется в британском сериале

Sibnet Новости 00:42
Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
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Политика

Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
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Происшествия

В дом ведущей Первого канала пришла полиция

Lenta.ru 06:08
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Экономика

Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд

Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.
Газета.Ru 05:46
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Футбол

В «Спартаке» создан тренерский совет по вопросам молодежного футбола

Под руководством Газизова был создан еще один новый орган - тренерский совет, в который войдут пять человек (о них чуть позже).
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Путешествия

Первые восемь стран начали принимать туристов из России

Восемь стран официально объявили о том, что готовы принимать туристов из России.
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Политика

Госдума единогласно признала отчуждение части РФ экстремизмом

Согласно тексту, нарушение территориальной целостности и отчуждение части российской территории будут приравнены к экстремизму.
Вести.Ru вчера в 13:42
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Происшествия

В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам

Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
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Орбиту МКС скорректировали перед запуском «Прогресса МС-15»

Специалистами была проведена корректировка орбиты Международной космической станции, высота ее полета снизилась на один километр для стыковки грузового корабля «Прогресс МС-15».
Военное дело 13 июля в 04:08
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Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли переизбиранного на второй срок президента Польши Анджея Дуду.
Газета.Ru 06:35
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