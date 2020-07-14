Энергетика
НТВЦена нефти Brent превысила 43 доллара за баррель
Цены на североморскую смесь нефти Brent поднялись выше отметки в 43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE в 8:56 по московскому времени сентябрьские фьючерсы стоили 43,06 доллара за баррель (плюс 0,373%).
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Армия и оружие
В Китае создали новую модификацию истребителя пятого поколения J-20
Актуальные Новости вчера в 14:06
Общество
Bloomberg: Sony планирует вдвое увеличить производство Playstation 5
Производство игровой консоли Playstation 5 японской корпорации Sony будет удвоено, 15 июля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в корпорации.
ИА Красная Весна 04:04
Авто
В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander
Фотография прототипа нового Mitsubishi Outlander появилась в аккаунте @creative0311 в Твиттере.
Тарантас Ньюс вчера в 04:24
Авто
В РФ Toyota RAV4 стал доступен в двух новых версиях
До модификаций автомобиль RAV4 в комплектации «Престиж Safety» был доступен только со старшим двигателем мощностью 2,5 литра.
ToDay News Ufa 03:59
Технологии
Приложение Spotify стало доступно для скачивания в России
Приложение шведского музыкального стримингового сервиса Spotify стало доступно для скачивания в App Store и Google Play, свидетельствуют данные онлайн-магазинов.
Rambler News Service вчера в 12:25
Здоровье
На иммунитет к коронавирусу проверили 2688 жителей Иркутской области
В Иркутской области завершаются исследования по оценке иммунитета населения к коронавирусу, сообщает 15 июля 2020 года пресс-служба регионального правительства.
Областная газета (г. Иркутск) 00:56
Авто
Kia начала производить в России новую модель K5
В Калининграде стартовало производство седана Kia Optima нового поколения, который переименовали в K5.
AutoNews 04:02
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Японская компания Nissan сегодня утром провела онлайн-презентацию нового электрического кроссовера Ariya.
Car.ru 02:51
Авто
Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000
Live24 вчера в 13:52
Армия и оружие
Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22
Актуальные Новости 03:08
Гаджеты
В РФ стартуют заказы на Realme X3 SuperZoom с 60-кратным зумом
В РФ стартуют заказы на Realme X3 SuperZoom с 60-кратным зумом, который будет представлен в двух конфигурациях с разным объемом памяти.
Astera вчера в 15:17
Авто
Внешность нового Mercedes-Benz S-Class показали на рендерах
В компании Mercedes-Benz недавно поделились некоторыми деталями о салоне нового премиального седана Mercedes-Benz S-Class.
Faktom 01:55
Кино
Стартовали съёмки экранизации Uncharted
CyberSport.ru 04:56
Общество
Россия и Турция возобновляют авиасообщение с 15 июля
Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения между странами с 15 июля.
Вести.Ru 05:26
Авто
Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России
Китайская компания JAC сертифицировала в России потенциального конкурента нижегородской «ГАЗели» – JAC Sunray.
Тарантас Ньюс вчера в 05:11
Авто
УАЗ «Патриот» получил патент на передний бампер «Русского Prado»
Работы над глубоко модернизированным УАЗ "Патриот", за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо", продолжаются, хотя прежде в Сети появились данные об остановке проекта.
Новые автомобили 13 июля в 09:58
Авто
Volkswagen Polo стал самым затратным в обслуживании доступным седаном
Лидером по затратности моделей бюджетного B-сегмента признан седан Volkswagen Polo, оснащенный 1,6-литровым мотором с отдачей 106 л.с. Сумма затрат на него за пять лет эксплуатации в среднем составила 873,9 тысячи рублей или 14 565 рублей ежемесячно.
Picsnews.net 04:06
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально
Avtovesti.com 02:50
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
РИА Новости 00:17
Авто
Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Kia Seltos
Накануне на портале "Росстандарта" появилась информация об отзыве 5 128 вседорожников Seltos, которые сошли с конвейера в декабре 2019 года, а также в период с января по июнь 2020 года.
Новые автомобили 13 июля в 23:17
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
Кино
В трейлере пятого сезона «Люцифера» создатели раскрыли детали сюжета
Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер пятого сезона сериала «Люцифер».
Комсомольская правда вчера в 08:29
Общество
В России предложили запретить однополым парам усыновлять детей
Freepressa.ru вчера в 14:57
Авто
KIA привезет в Россию новый минивэн Carnival
Компания KIA Motors приняла решение привезти в Россию минивэн Carnival четвертого поколения.
Автостат вчера в 09:09
Армия и оружие
Японский танк Type 10 впервые показали изнутри
На 2020 год запланирована поставка батальонного комплекта основных боевых танков Type 10 Силам самообороны Японии.
Популярная механика вчера в 10:30
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Происшествия
Силовики пришли с обысками к депутату Заксобрания Ленобласти Зевакову
Санкт-Петербург, 15 июля 2020, 11:50 — REGNUM Сотрудники силовых структур пришли с обысками к депутату Законодательного собрания от «Единой России» Олегу Зевакову и офис его бывшей дорожной компании в Санкт-Петербурге.
REGNUM 04:50