Энергетика

НТВНТВЦена нефти Brent превысила 43 доллара за баррель

Цены на североморскую смесь нефти Brent поднялись выше отметки в 43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE в 8:56 по московскому времени сентябрьские фьючерсы стоили 43,06 доллара за баррель (плюс 0,373%).
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Доллар, нефть и коронавирус на 15 июля

Право.ру05:21

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Rambler News Service04:15

Мировые цены на нефть остаются в минусе из-за опасений вокруг спроса

РЕН ТВвчера в 07:13

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:23

Цены на нефть перешли к росту после падения на 2% утром

ПРАЙМвчера в 11:48

Стоимость нефти Brent превысила $43 за баррель

Росбалт02:59

Цены на нефть вновь снизились

Газета.Ruвчера в 01:58
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Армия и оружие

В Китае создали новую модификацию истребителя пятого поколения J-20

Актуальные Новости вчера в 14:06
8
Общество

Bloomberg: Sony планирует вдвое увеличить производство Playstation 5

Производство игровой консоли Playstation 5 японской корпорации Sony будет удвоено, 15 июля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в корпорации.
ИА Красная Весна 04:04
1
Авто

В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander

Фотография прототипа нового Mitsubishi Outlander появилась в аккаунте @creative0311 в Твиттере.
Тарантас Ньюс вчера в 04:24
9
Шоу-бизнес

Авербух начал встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия

VSE42.RU 05:35
Авто

В РФ Toyota RAV4 стал доступен в двух новых версиях

До модификаций автомобиль RAV4 в комплектации «Престиж Safety» был доступен только со старшим двигателем мощностью 2,5 литра.
ToDay News Ufa 03:59
4
Технологии

Приложение Spotify стало доступно для скачивания в России

Приложение шведского музыкального стримингового сервиса Spotify стало доступно для скачивания в App Store и Google Play, свидетельствуют данные онлайн-магазинов.
Rambler News Service вчера в 12:25
Здоровье

На иммунитет к коронавирусу проверили 2688 жителей Иркутской области

В Иркутской области завершаются исследования по оценке иммунитета населения к коронавирусу, сообщает 15 июля 2020 года пресс-служба регионального правительства.
Областная газета (г. Иркутск) 00:56
Авто

Kia начала производить в России новую модель K5

В Калининграде стартовало производство седана Kia Optima нового поколения, который переименовали в K5.
AutoNews 04:02
4
Авто

Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya

Японская компания Nissan сегодня утром провела онлайн-презентацию нового электрического кроссовера Ariya.
Car.ru 02:51
1
Авто

Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000

Live24 вчера в 13:52
53
Армия и оружие

Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22

Актуальные Новости 03:08
5
Гаджеты

В РФ стартуют заказы на Realme X3 SuperZoom с 60-кратным зумом

В РФ стартуют заказы на Realme X3 SuperZoom с 60-кратным зумом, который будет представлен в двух конфигурациях с разным объемом памяти.
Astera вчера в 15:17
5
Авто

Внешность нового Mercedes-Benz S-Class показали на рендерах

В компании Mercedes-Benz недавно поделились некоторыми деталями о салоне нового премиального седана Mercedes-Benz S-Class.
Faktom 01:55
1
Кино

Стартовали съёмки экранизации Uncharted

CyberSport.ru 04:56
10
Общество

Россия и Турция возобновляют авиасообщение с 15 июля

Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения между странами с 15 июля.
Вести.Ru 05:26
140
Шоу-бизнес

Гарику Харламову «приписывают» роман со «звездой с выдающейся грудью»

Дни24 02:16
Авто

Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России

Китайская компания JAC сертифицировала в России потенциального конкурента нижегородской «ГАЗели» – JAC Sunray.
Тарантас Ньюс вчера в 05:11
60
Авто

УАЗ «Патриот» получил патент на передний бампер «Русского Prado»

Работы над глубоко модернизированным УАЗ "Патриот", за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо", продолжаются, хотя прежде в Сети появились данные об остановке проекта.
Новые автомобили 13 июля в 09:58
981
Авто

Volkswagen Polo стал самым затратным в обслуживании доступным седаном

Лидером по затратности моделей бюджетного B-сегмента признан седан Volkswagen Polo, оснащенный 1,6-литровым мотором с отдачей 106 л.с. Сумма затрат на него за пять лет эксплуатации в среднем составила 873,9 тысячи рублей или 14 565 рублей ежемесячно.
Picsnews.net 04:06
32
Авто

Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально

Avtovesti.com 02:50
39
Армия и оружие

В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении

РИА Новости 00:17
478
Авто

Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Kia Seltos

Накануне на портале "Росстандарта" появилась информация об отзыве 5 128 вседорожников Seltos, которые сошли с конвейера в декабре 2019 года, а также в период с января по июнь 2020 года.
Новые автомобили 13 июля в 23:17
30
Религия

Монастырь схиигумена Сергия запустит автобусы для паломников

Политсовет 01:17
Общество

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
254
Кино

В трейлере пятого сезона «Люцифера» создатели раскрыли детали сюжета

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер пятого сезона сериала «Люцифер».
Комсомольская правда вчера в 08:29
24
Общество

В России предложили запретить однополым парам усыновлять детей

Freepressa.ru вчера в 14:57
2,4K
Авто

KIA привезет в Россию новый минивэн Carnival

Компания KIA Motors приняла решение привезти в Россию минивэн Carnival четвертого поколения.
Автостат вчера в 09:09
46
Армия и оружие

Японский танк Type 10 впервые показали изнутри

На 2020 год запланирована поставка батальонного комплекта основных боевых танков Type 10 Силам самообороны Японии.
Популярная механика вчера в 10:30
17
Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
23
Происшествия

Силовики пришли с обысками к депутату Заксобрания Ленобласти Зевакову

Санкт-Петербург, 15 июля 2020, 11:50 — REGNUM Сотрудники силовых структур пришли с обысками к депутату Законодательного собрания от «Единой России» Олегу Зевакову и офис его бывшей дорожной компании в Санкт-Петербурге.
REGNUM 04:50
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Как работают Яндекс.Новости?
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