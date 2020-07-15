Энергетика
НТВЦена нефти Brent превысила 43 доллара за баррель
Цены на североморскую смесь нефти Brent поднялись выше отметки в 43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE в 8:56 по московскому времени сентябрьские фьючерсы стоили 43,06 доллара за баррель (плюс 0,373%).
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Здоровье
Россиянам посоветовали навсегда привыкнуть к маскам
Россиянам посоветовали привыкнуть к медицинским маскам и носить их всегда, когда есть высокий риск распространения респираторных заболеваний.
Lenta.ru вчера в 23:49
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Гоша Куценко, являющийся знаменитым российским актером, выступит в составе обновленного коллектива в постановке Андрея Кончаловского.
CT news вчера в 10:45
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС 13 июля в 12:28
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Футбол
Бывший нападающий «Зенита» Халк решил покинуть чемпионат Китая
Бразильский форвард Халк, выступающий за «Шангхай СИПГ», принял решение покинуть чемпионат Китая.
Советский спорт 01:30
Футбол
Тренер академии «Локо» предложил игрокам главной команды купить квартиру семье Самохвалова
Тренер академии «Локомотива» Игорь Дрыков организовал сбор средств в пользу семьи умершего игрока «Казанки» Иннокентия Самохвалова.
Чемпионат 03:36
Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии
Сусанин вчера в 08:11
Кино
Двух главных героев потерял российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com 13 июля в 05:43
Происшествия
На IT-директора «Почты России» завели уголовное дело
Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 03:24
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 13 июля в 08:53
Культура
Рыбаков: «Хабаровск — мощный сигнал всем губернаторам не делать ничего в отношении хозяйствования»
Писатель Владимир Торин поговорил с миллиардером Игорем Рыбаковым и политологами Игорем Минтусовым и Евгением Минченко, о том, смогут ли события в Хабаровске запустить волну протестов по всей стране.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:21
Происшествия
Квартира в жилом доме загорелась в Московском районе Петербурга
Квартира загорелась в жилом пятиэтажном доме в Московском районе Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 02:22
Общество
Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях
Антипов уверен, что воздушное судно разрушено вследствие взрывов на борту, доказательство чего он приводит в своей статье.
Evo-rus.com 01:18
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Здоровье
235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки
За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com 13 июля в 02:10
Общество
В России зафиксировано 6 422 случая коронавируса за сутки
За сутки на территории России было зафиксировано 6 422 случаев коронавируса, из которых 628 приходится на Москву, 264 на Санкт-Петербург, 263 на Свердловскую область, 251 на Ханты-Манскийский автономный округ и 246 на Алтайский край.
Московский Комсомолец 04:04
Политика
ЦИК Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты
Центризбирком Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты.
Gazeta.SPb вчера в 07:48
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
Общество
Меган Маркл прокомментировала свой уход из королевской семьи
Свой выход из королевской семьи вместе с принцем Гарри прокомментировала герцогиня Сассекская Меган Маркл 15 июля в видеообращении, приуроченному к онлайн-саммиту Girl Up, сообщает Daily Star.
ИА Красная Весна 04:04
Шоу-бизнес
Максим Фадеев назвал вид спорта для быстрого похудения
После стремительной потери лишнего веса, Максим Фадеев решил поменять контент своего Instagram и раздавать советы на тему правильного питания, спорта и похудения в целом, сообщают «Дни.ру».
Пятый канал 03:16
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 13 июля в 12:50
Происшествия
В Волгограде найден крупный арсенал оружия и боеприпасов
45-летний мужчина подозревается в незаконном хранении оружия, частей его и боеприпасов.
Вечерний Волгоград 02:35
Происшествия
В Ставрополе пенсионерка избила пару за секс в кустах
7 новостей 02:53
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42
Здоровье
263 случая коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
В Свердловской области выявлено 263 случая коронавируса за минувшие сутки.
Уральский меридиан 03:50
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10