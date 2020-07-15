Цены на североморскую смесь нефти Brent поднялись выше отметки в 43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE в 8:56 по московскому времени сентябрьские фьючерсы стоили 43,06 доллара за баррель (плюс 0,373%).

Здоровье Россиянам посоветовали навсегда привыкнуть к маскам Россиянам посоветовали привыкнуть к медицинским маскам и носить их всегда, когда есть высокий риск распространения респираторных заболеваний. 81

Происшествия Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы. 293

Футбол Тренер академии «Локо» предложил игрокам главной команды купить квартиру семье Самохвалова Тренер академии «Локомотива» Игорь Дрыков организовал сбор средств в пользу семьи умершего игрока «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

Происшествия На IT-директора «Почты России» завели уголовное дело Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. 237

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 1,3K

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 145

Здоровье 235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений. 683

Общество В России зафиксировано 6 422 случая коронавируса за сутки За сутки на территории России было зафиксировано 6 422 случаев коронавируса, из которых 628 приходится на Москву, 264 на Санкт-Петербург, 263 на Свердловскую область, 251 на Ханты-Манскийский автономный округ и 246 на Алтайский край.

Общество Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС. 83

Общество Меган Маркл прокомментировала свой уход из королевской семьи Свой выход из королевской семьи вместе с принцем Гарри прокомментировала герцогиня Сассекская Меган Маркл 15 июля в видеообращении, приуроченному к онлайн-саммиту Girl Up, сообщает Daily Star.

Шоу-бизнес Максим Фадеев назвал вид спорта для быстрого похудения После стремительной потери лишнего веса, Максим Фадеев решил поменять контент своего Instagram и раздавать советы на тему правильного питания, спорта и похудения в целом, сообщают «Дни.ру». 7

Происшествия В Волгограде найден крупный арсенал оружия и боеприпасов 45-летний мужчина подозревается в незаконном хранении оружия, частей его и боеприпасов.