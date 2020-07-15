Энергетика

НТВНТВЦена нефти Brent превысила 43 доллара за баррель

Цены на североморскую смесь нефти Brent поднялись выше отметки в 43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE в 8:56 по московскому времени сентябрьские фьючерсы стоили 43,06 доллара за баррель (плюс 0,373%).
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