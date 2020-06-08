Цена на нефть марки Brent поднялась выше $43 за баррель впервые с начала марта текущего года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). Так, по состоянию на 8:54 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent составила $43,07 за баррель.

Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $43 за баррель

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