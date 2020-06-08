Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent впервые с марта превысила $43 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $43 за баррель впервые с начала марта текущего года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). Так, по состоянию на 8:54 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent составила $43,07 за баррель.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 07:34, Ашберн
Происшествия
Актеру Ефремову вызвали скорую помощь
ИА Красная Весна 06:50
Общество
Патрушев назвал причину обрушения моста под Мурманском
Российская газета 06:42
Происшествия
Экс-глава саратовского ГУ МЧС оправдан по делу о превышении полномочий
СаратовБизнесКонсалтинг 06:59
Происшествия
Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания
Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 13:19 — REGNUM Защитник историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, добился в суде удовлетворения ходатайства о переносе слушания по делу, поскольку второй адвокат подсудимого не успел ознакомиться с материалами дела и уликами, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:19
Происшествия
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова
RT на русском 06:08
Общество
Роспотребнадзор надеется, что школы смогут вернуться к очному обучению 1 сентября
Роспотребнадзор надеется, что школы смогут вернуться к очному обучению 1 сентября - Попова.
ТАСС 07:21
Общество
Академик оценил силу второй и последующих волн коронавируса
Третья и последующие волны коронавируса могут оказаться незаметными, а сила второй будет зависеть от подготовки к ней и принимаемых мер.
Lenta.ru 07:01
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной отрицает новости о разводе
Исхаков уверяет, что никакого развода не было. Напоминаем, что слухи о расставании пары появились в середине мая текущего года.
Gazeta.SPb вчера в 19:31
Политика
Зеленский уклонился от ответа на вопрос, считает ли Бандеру героем
Президент Владимир Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он националиста Степана Бандеру героем.
ТАСС 05:05
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
Общество
В Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска
Со вторника отменяются два самых главных и долго существовавших ограничения: режим самоизоляции и пропуска.
РИА Новости вчера в 17:24
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Происшествия
Полиция оцепила дом Михаила Ефремова
Полицейские оцепили дом актера Михаила Ефремова в Казарменном переулке.
Вести.Ru 07:09
Происшествия
Шендерович призвал поддержать семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Публицист Виктор Шендерович призвал оказать финансовую поддержку родственникам Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова.
Взгляд.ру 04:39
Происшествия
В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, отобранных у инкассаторов
В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, которые грабители отобрали у инкассаторов 30 мая, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 06:21
Общество
Новосибирский избирком пригрозил забастовкой
Матосов и Нефедов указывают, что в день голосования, который назначен на 1 июля, каждому члену избиркома придется контактировать с тысячами голосующих, что чревато неконтролируемым распространением COVID-19, которая нередко приводит к гибели больных пенсионного возраста.
Newvz.ru 04:21
Происшествия
Потерявшуюся в Пермском крае двухлетнюю девочку нашли живой
Двухлетняя девочка, которая потерялась в понедельник в поселке Лемзер Усольского района Пермского края, нашлась живой.
ТАСС 05:06
Игры
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
Коммерсантъ вчера в 18:04
Здоровье
Сразу 803 нижегородца вылечились от коронавируса
Как уточнили в пресс-службе областного правительства, около 4,2 тысячи нижегородцев сейчас находятся на амбулаторном лечении, так как коронавирус у них протекает бессимптомно или в легкой форме.
Ньюс-НН 03:46
Происшествия
Володин рассказал, как нужно наказать Ефремова за пьяное ДТП
Московский Комсомолец 07:13
Общество
Голикова рассказала о больных коронавирусом детях
Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что дети до 18 лет составляют 7,5% заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 06:51
Общество
Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан
Закон о поддержке граждан и бизнеса во время борьбы с пандемией коронавируса подписал президент Росси Владимир Путин.
ИА Красная Весна вчера в 06:55
Экономика
Эксперт дал прогноз по курсам валют
«Приятным сюрпризом для фондовых площадок стали данные по рынку труда США, которые усилили уверенность инвесторов в том, что американская экономика идёт по пути восстановления намного быстрее, чем ожидалось ранее», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
RT на русском 06:27
Экономика
Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы
Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
Общество
Трамп заявил, что не допустит роспуска полиции США
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти не будут распускать полицию или сокращать её финансирование.
Life.ru вчера в 20:43
Общество
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
Космос
Советские космонавты на Марсе, что остановило запланированный полет
Почему не состоялся долгожданный полет на Марс Гений отечественной космонавтики Сергей Королев мечтал о межпланетной экспедиции.
SM News вчера в 15:42