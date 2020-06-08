Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent впервые с марта превысила $43 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $43 за баррель впервые с начала марта текущего года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). Так, по состоянию на 8:54 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent составила $43,07 за баррель.
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Нефть дешевеет на 2-2,5% на укреплении доллара и опасениях за переизбыток предложения

ПРАЙМ06:40

Цена нефти Brent превысила $43

Коммерсантъ07 июня в 20:11

Цена Brent опустилась ниже $41

ТАССвчера в 10:38

Цены на нефть начали падать

Известиявчера в 09:07

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Газета.Ruвчера в 02:08

Цена нефти Brent упала ниже $40 впервые после встречи ОПЕК+ 6 июня

РБК05:16

Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта

РИА Новости07 июня в 19:15
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Происшествия

Актеру Ефремову вызвали скорую помощь

ИА Красная Весна 06:50
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Общество

Патрушев назвал причину обрушения моста под Мурманском

Российская газета 06:42
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Происшествия

Экс-глава саратовского ГУ МЧС оправдан по делу о превышении полномочий

СаратовБизнесКонсалтинг 06:59
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Происшествия

Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания

Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 13:19 — REGNUM Защитник историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, добился в суде удовлетворения ходатайства о переносе слушания по делу, поскольку второй адвокат подсудимого не успел ознакомиться с материалами дела и уликами, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:19
17
Происшествия

К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками

Интерфакс 05:24
52
Происшествия

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова

RT на русском 06:08
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Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

РБК 00:41
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Общество

Роспотребнадзор надеется, что школы смогут вернуться к очному обучению 1 сентября

Роспотребнадзор надеется, что школы смогут вернуться к очному обучению 1 сентября - Попова.
ТАСС 07:21
Общество

Академик оценил силу второй и последующих волн коронавируса

Третья и последующие волны коронавируса могут оказаться незаметными, а сила второй будет зависеть от подготовки к ней и принимаемых мер.
Lenta.ru 07:01
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной отрицает новости о разводе

Исхаков уверяет, что никакого развода не было. Напоминаем, что слухи о расставании пары появились в середине мая текущего года.
Gazeta.SPb вчера в 19:31
11
Политика

Зеленский уклонился от ответа на вопрос, считает ли Бандеру героем

Президент Владимир Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он националиста Степана Бандеру героем.
ТАСС 05:05
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
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Общество

В Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска

Со вторника отменяются два самых главных и долго существовавших ограничения: режим самоизоляции и пропуска.
РИА Новости вчера в 17:24
Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
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Происшествия

Полиция оцепила дом Михаила Ефремова

Полицейские оцепили дом актера Михаила Ефремова в Казарменном переулке.
Вести.Ru 07:09
5
Происшествия

Шендерович призвал поддержать семью погибшего в ДТП с Ефремовым

Публицист Виктор Шендерович призвал оказать финансовую поддержку родственникам Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова.
Взгляд.ру 04:39
Происшествия

В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, отобранных у инкассаторов

В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, которые грабители отобрали у инкассаторов 30 мая, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 06:21
Общество

Новосибирский избирком пригрозил забастовкой

Матосов и Нефедов указывают, что в день голосования, который назначен на 1 июля, каждому члену избиркома придется контактировать с тысячами голосующих, что чревато неконтролируемым распространением COVID-19, которая нередко приводит к гибели больных пенсионного возраста.
Newvz.ru 04:21
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Происшествия

Потерявшуюся в Пермском крае двухлетнюю девочку нашли живой

Двухлетняя девочка, которая потерялась в понедельник в поселке Лемзер Усольского района Пермского края, нашлась живой.
ТАСС 05:06
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Игры

Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня

Коммерсантъ вчера в 18:04
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Здоровье

Сразу 803 нижегородца вылечились от коронавируса

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, около 4,2 тысячи нижегородцев сейчас находятся на амбулаторном лечении, так как коронавирус у них протекает бессимптомно или в легкой форме.
Ньюс-НН 03:46
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Происшествия

Володин рассказал, как нужно наказать Ефремова за пьяное ДТП

Московский Комсомолец 07:13
Общество

Голикова рассказала о больных коронавирусом детях

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что дети до 18 лет составляют 7,5% заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 06:51
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Общество

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан

Закон о поддержке граждан и бизнеса во время борьбы с пандемией коронавируса подписал президент Росси Владимир Путин.
ИА Красная Весна вчера в 06:55
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Происшествия

Усс рассказал о первых донесениях из Норильска о разливе топлива

РИА Новости 02:44
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Экономика

Эксперт дал прогноз по курсам валют

«Приятным сюрпризом для фондовых площадок стали данные по рынку труда США, которые усилили уверенность инвесторов в том, что американская экономика идёт по пути восстановления намного быстрее, чем ожидалось ранее», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
RT на русском 06:27
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Экономика

Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы

Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
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Общество

Трамп заявил, что не допустит роспуска полиции США

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти не будут распускать полицию или сокращать её финансирование.
Life.ru вчера в 20:43
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Общество

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
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Космос

Советские космонавты на Марсе, что остановило запланированный полет

Почему не состоялся долгожданный полет на Марс Гений отечественной космонавтики Сергей Королев мечтал о межпланетной экспедиции.
SM News вчера в 15:42
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