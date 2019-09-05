Энергетика
Телеканал 360°Стоимость нефти Brent превысила $62 за баррель
Стоимость фьючерсов на WTI поднялась на 2,26% до 57,53 доллара. Стоит отметить, что в последний раз цена за баррель нефти Brent находилась выше 62 долларов 2 августа.
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Здоровье
Пять аукционов на закупку вакцины от бешенства были сорваны в Москве в 2019 году
Департамент здравоохранения Москвы в течение года опубликовал пять заявок на проведение конкурсных процедур на поставку вакцины и иммуноглобулина от бешенства, однако производители и поставщики не приняли участие ни в одной конкурсной процедуре.
ТАСС вчера в 14:28
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Футбол
Семак отреагировал на УДО Кокорина
Газета.Ru 05:15
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Роберта Мугабе
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования действующему президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве в связи со смертью экс-главы государства Роберта Мугабе.
Коммерсантъ 06:50
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года
В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.
РБК 06:41
Политика
Илон Маск заявил, что не дарил Tesla Лукашенко
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не дарил электрокар Tesla президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Газета.Ru 06:43
Авто
Названы цены обновленного Lexus GX 460
Evo-rus.com 00:41
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Баскетбол
Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу
Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Происшествия
Таксиста из Волгограда убили в Калмыкии
На территории Целинного района в трёх километрах от автодороги «Волгоград — Элиста» полицейские обнаружили сгоревшую машину потерпевшего, а ещё в 15 километрах от неё — тело мужчины.
REGNUM 07:27
Происшествия
Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку
В Вологодской области волонтёры на третий день поисков обнаружили живой двухлетнюю девочку, пропавшую в селе Красное Тарногского района после того, как мать оставила её без присмотра в песочнице.
RT на русском 06:48
Кино
Марио Касас лично представил в Москве новый сериал «Влечение»
Мероприятие посетил лично исполнитель главной роли, звезда фильма «Три метра над уровнем неба», актер Марио Касас.
ОК! 06:23
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Гаджеты
Apple запустила тестовую веб-версию Apple Music
Американская компания Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music, предназначенного для работы в браузере без программы iTunes.
Известия вчера в 22:33
Хоккей
Лукашенко предложил провести Олимпиаду с Россией или Украиной
Спортивный азарт, который всегда сопутствует Александру Лукашенко, белорусский руководитель проявил и на юбилейных торжествах 6 сентября в Бресте, предложив совместно провести международную Олимпиаду с Россией или Украиной.
Российская газета 07:15
Театры
Театр им. Е.Вахтангова открыл 99-й сезон
В свою очередь художественный руководитель театра Римас Туминас сообщил, что театр открывает новый сезон 7 сентября премьерой спектакля «Пер Гюнт» Юрия Бутусова по пьесе Генрика Ибсена.
Агентство Москва 07:22
Экономика
Лермонтовский ГМЗ наращивает объёмы выпуска удобрений
Соответственно, перспективы развития лермонтовского завода связываются с тем, что спрос на выпускаемые им водорастворимые удобрения заметно превышает текущие возможности предприятия.
Ставропольская правда 07:06
Транспорт
Авиапассажиров могут начать взвешивать перед рейсами
Gazeta.SPb 02:15
Армия и оружие
В Пентагоне пожаловались на избыточный вес солдат ВМС США
В Пентагоне пожаловались на избыточный вес солдат Военно-морских сил ВМС США. Об этом сообщает Washington Examiner.
Газета.Ru 03:52
Армия и оружие
«Бьет сильно»: в США оценили российскую ракету «Булава»
Публикация, посвященная российской ракете "Булава", появилась в американском издании We are the mighty.
Российская газета 07:08
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военный из Волгодонска
5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.
РБК 05:27
Общество
Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя
Принадлежащее структурам РПЦ ООО "Мезыбь" 3 сентября 2019 года получило лицензию на производство и поставку спирта и алкогольной продукции, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфакс 04:40
Политика
Путин прибыл в Амурскую область, где посетит космодром «Восточный»
Президент России Владимир Путин прибыл в Амурскую область, где на космодроме "Восточный" проведет совещание по вопросам развития его инфраструктуры.
РИА Новости 05:50
Гаджеты
Продано уже более 3 млн наушников Redmi AirDots
Напомним, продажи наушников стартовали в апреле.
iXBT.com вчера в 05:19