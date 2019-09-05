Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $62 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). В ходе торгов дневной максимум был установлен на уровне $62,4 за баррель.
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Автоматически обработан 6981 источник, обновлено в 09:18, Вашингтон
Финансы
ЦБ РФ спрогнозировал инфляцию в первые месяцы 2020 года в 3,5-4%
ЦБ РФ прогнозирует инфляцию в России в первые месяцы 2020 года в интервале 3,5-4%, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Интерфакс 08:14
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ
Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.
Общественная служба новостей вчера в 06:28
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
RT на русском 05:22
Политика
Бывшему гендиректору «Рустави 2» предъявили новые обвинения
Генеральная прокуратура Грузии предъявила новые обвинения бывшему генеральному директору телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии, передает 6 сентября «Первый канал грузинского телевидения».
REGNUM 06:53
Гаджеты
Xiaomi разработала новую технологию беспроводной зарядки
Astera вчера в 08:49
Происшествия
В Крыму женщину с затонувшего катера нашли мертвой
Московский Комсомолец 07:07
Политика
Россия осудила Болгарию за критику вклада СССР в победу над нацизмом
Ранее в МИД Болгарии не поддержали тезис о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма В официальном сообщении ведомства говорится, что "советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах".
Телеканал 360° 04 сентября в 00:44
Футбол
Во ФСИН рассказали о поведении Кокорина и Мамаева
Уралинформбюро 03 сентября в 00:12
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Идлибе
Сообщения о гибели российских военнослужащих в сирийском Идлибе не соответствуют действительности, заявила пресс-служба Минобороны России.
ФАН вчера в 11:05
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа»
Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:57
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Хоккей
Лукашенко захотел провести Олимпиаду совместно с Россией или Украиной
Белоруссия могла бы принять Олимпийские игры в сотрудничестве с Россией или Украиной.
Труд 07:28
Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Хоккей
Крылов: «Скрытая аренда — это обычай КХЛ! Бороться бессмысленно»
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о своем отношении к аренде игроков.
Sport24.ru 07:13
Кино
Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel
Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.
Российская газета 07:19
Происшествия
На Ямале подросток под видом девушки выманил сто тысяч рублей
Подросток в Ямало-Ненецком автономном округе стал фигурантом дела о мошенничестве после того, как выманил у двух мужчин почти 100 тысяч рублей, представляясь в социальных сетях Ангелиной, сообщает региональное управление МВД.
РИА Новости 08:29
Общество
Собянин оценил вклад Москвы в российскую экономику
Российская экономика получает благодаря Москве каждый пятый рубль.
РБК 07:35
Технологии
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru вчера в 09:14
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк планирует рассказать правду о своем здоровье
Актриса Анастасия Заворотнюк планирует сообщить зрителям правду о своем здоровье, в настоящее время она выбирает площадку для интервью.
Вечерняя Москва 06:06
Энергетика
«Нафтогаз Украины» начинает закупать газ на кредитные средства ЕБРР
В компании «Нафтогаз Украины» заявили о намерении закупить газ у европейских поставщиков на кредитные средства, предоставленные украинской госкомпании ЕБРР.
REGNUM 08:36
Футбол
Пике: «Месси имеет право покинуть „Барселону“, когда он захочет»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал информацию о том, что нападающий каталонцев Лионель Месси имеет право расторгнуть контракт с «Барселоной» в одностороннем порядке в конце этого сезона и покинуть клуб бесплатно.
Sport24.ru 06:21
Космос
Сенсация: что ждет всех землян через 10 дней
По мнению экспертов, уже в ближайшие 10 дней Земля погрузится в полную тьму и улетит в космос, где подвергнется атаке астероидов.
НТР 02:44
Футбол
Сборная России сыграет с шотландцами в белой форме
Сборная России по футболу сыграет с командой Шотландии в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года в белой форме.
РИА Новости 07:30
Футбол
Жена Икарди: «Даже наши дети не знали о переходе Мауро в „ПСЖ“»
Агент и жена нападающего Мауро Икарди Ванда Нара рассказала о переходе мужа в «ПСЖ».
Матч ТВ 01:56
Происшествия
В Польше девочка родилась через 56 дней после смерти матери
Новый Калининград.Ru вчера в 08:43
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News вчера в 01:15
Политика
Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Lenta.ru 01:37
Армия и оружие
В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ
Женщина получила ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 02:50