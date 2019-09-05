Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $62 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). В ходе торгов дневной максимум был установлен на уровне $62,4 за баррель.
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Нефти придала уверенность сильная статистика из США

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Нефть Brent поднялась выше $62 впервые с августа

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Стоимость нефти Brent стабилизировалась на уровне $60,68 за баррель

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Нефть дорожает на снижении запасов сырья в США и ослаблении торговых опасений

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Цена на Brent впервые c начала августа превысила $62 за баррель

РБКвчера в 12:22

Цена нефти превысила $62 за баррель

ТАССвчера в 11:20

Цены на нефть рванули вверх на новостях из Китая и США

Expert.ru02:19
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Автоматически обработан 6981 источник, обновлено в 09:18, Вашингтон
Финансы

ЦБ РФ спрогнозировал инфляцию в первые месяцы 2020 года в 3,5-4%

ЦБ РФ прогнозирует инфляцию в России в первые месяцы 2020 года в интервале 3,5-4%, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Интерфакс 08:14
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ

Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.
Общественная служба новостей вчера в 06:28
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
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Происшествия

На дом Памфиловой совершено нападение

RT на русском 05:22
Политика

Бывшему гендиректору «Рустави 2» предъявили новые обвинения

Генеральная прокуратура Грузии предъявила новые обвинения бывшему генеральному директору телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии, передает 6 сентября «Первый канал грузинского телевидения».
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Гаджеты

Xiaomi разработала новую технологию беспроводной зарядки

Astera вчера в 08:49
Происшествия

В Крыму женщину с затонувшего катера нашли мертвой

Московский Комсомолец 07:07
Политика

Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста

РИА Новости 05:57
Политика

Россия осудила Болгарию за критику вклада СССР в победу над нацизмом

Ранее в МИД Болгарии не поддержали тезис о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма В официальном сообщении ведомства говорится, что "советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах".
Телеканал 360° 04 сентября в 00:44
Футбол

Во ФСИН рассказали о поведении Кокорина и Мамаева

Уралинформбюро 03 сентября в 00:12
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Идлибе

Сообщения о гибели российских военнослужащих в сирийском Идлибе не соответствуют действительности, заявила пресс-служба Минобороны России.
ФАН вчера в 11:05
Происшествия

Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа»

Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:57
Здоровье

Врачи оспорили миф о вреде соли

"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Хоккей

Лукашенко захотел провести Олимпиаду совместно с Россией или Украиной

Белоруссия могла бы принять Олимпийские игры в сотрудничестве с Россией или Украиной.
Труд 07:28
Политика

Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции

Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Хоккей

Крылов: «Скрытая аренда — это обычай КХЛ! Бороться бессмысленно»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о своем отношении к аренде игроков.
Sport24.ru 07:13
Кино

Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel

Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.
Российская газета 07:19
Происшествия

На Ямале подросток под видом девушки выманил сто тысяч рублей

Подросток в Ямало-Ненецком автономном округе стал фигурантом дела о мошенничестве после того, как выманил у двух мужчин почти 100 тысяч рублей, представляясь в социальных сетях Ангелиной, сообщает региональное управление МВД.
РИА Новости 08:29
Общество

Собянин оценил вклад Москвы в российскую экономику

Российская экономика получает благодаря Москве каждый пятый рубль.
РБК 07:35
Технологии

К концу сентября в России закончатся IP-адреса

В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru вчера в 09:14
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк планирует рассказать правду о своем здоровье

Актриса Анастасия Заворотнюк планирует сообщить зрителям правду о своем здоровье, в настоящее время она выбирает площадку для интервью.
Вечерняя Москва 06:06
Энергетика

«Нафтогаз Украины» начинает закупать газ на кредитные средства ЕБРР

В компании «Нафтогаз Украины» заявили о намерении закупить газ у европейских поставщиков на кредитные средства, предоставленные украинской госкомпании ЕБРР.
REGNUM 08:36
Футбол

Пике: «Месси имеет право покинуть „Барселону“, когда он захочет»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал информацию о том, что нападающий каталонцев Лионель Месси имеет право расторгнуть контракт с «Барселоной» в одностороннем порядке в конце этого сезона и покинуть клуб бесплатно.
Sport24.ru 06:21
Космос

Сенсация: что ждет всех землян через 10 дней

По мнению экспертов, уже в ближайшие 10 дней Земля погрузится в полную тьму и улетит в космос, где подвергнется атаке астероидов.
НТР 02:44
Футбол

Сборная России сыграет с шотландцами в белой форме

Сборная России по футболу сыграет с командой Шотландии в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года в белой форме.
РИА Новости 07:30
Футбол

Жена Икарди: «Даже наши дети не знали о переходе Мауро в „ПСЖ“»

Агент и жена нападающего Мауро Икарди Ванда Нара рассказала о переходе мужа в «ПСЖ».
Матч ТВ 01:56
Происшествия

В Польше девочка родилась через 56 дней после смерти матери

Новый Калининград.Ru вчера в 08:43
Политика

Собчак в Киеве рассказала, чей Крым

По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
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Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

Lenta.ru 01:37
Армия и оружие

В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ

Женщина получила ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 02:50
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