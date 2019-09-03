Энергетика
Lenta.ruМировые цены на нефть рванули вниз
Цены на нефть ускорили снижение до месячного минимума на фоне сообщений о том, что новый раунд переговоров США и Китая может не состояться, так как стороны пока не сумели даже согласовать дату.
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Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 08:21, Вашингтон
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 7%
«Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. — до 7% годовых», — говорится в заявлении.
RT на русском 06:31
Политика
Медведев заявил об углублении интеграции РФ и Белоруссии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на встрече со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом о готовности программы действий и перечня «дорожных карт» по углублению экономической интеграции РФ и Белоруссии.
Известия 08:12
Политика
Путин: Турция после покупки С-400 надежно защищена
Инфорос вчера в 10:12
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Lenta.ru 05:21
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Происшествия
В Кузбассе в жилом доме произошёл взрыв
Вечером 5 сентября в жилом доме на улице Воронежской в Ленинске-Кузнецком произошёл взрыв.
Газета Кемерова вчера в 22:53
Хоккей
Матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания в память о погибших игроках «Локомотива»
Матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые пройдут 7 сентября, начнутся с минуты молчания в память об игроках ярославского "Локомотива", погибших в авиакатастрофе в 2011 году.
ТАСС 07:53
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.
Вести.Ru 03 сентября в 11:40
Происшествия
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск
Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск, Следственный комитет России (СКР) просит суд арестовать его заочно.
Известия 05:04
Гаджеты
Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры
Megaobzor.com вчера в 14:25
Экономика
Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
Коммерсантъ 06:19
Происшествия
В Крыму найдено тело пропавшей после крушения катера женщины
В Крыму спасатели обнаружили тело женщины, которая пропала после крушения прогулочного катера у берегов Судака в Чёрном море.
RT на русском 08:04
Гаджеты
Huawei Mate 20 Pro подешевел сильнее всего
На первом месте Huawei Mate 20 Pro, версия 6/128GB: стоимость упала почти на 24%, с 54 тыс. 900 до 41 тыс. 800 руб.
TelecomDaily 05:04
Футбол
Футболистов Кокорина и Мамаева освобождают по УДО
Приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий и младший брат Кокорина Кирилл получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно.
СоцИнформБюро 04:47
Политика
Новый посол Германии рассказал о большой симпатии к России
Новый посол ФРГ Геза Андреас фон Гейр заявил, что приехал работать в Москву, испытывая большую симпатию к России, ее людям и культуре.
РИА Новости 06:21
Политика
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Авто
«АвтоВАЗ» сменил поставщика воздушных фильтров двигателя Lada Vesta
«АвтоВАЗ» сменил поставщика воздушных фильтров двигателя Lada Vesta и Lada XRay.
Автоновости дня 01:43
Политика
Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает "БелТА".
Газета.Ru 06:53
Общество
В Индии 74-летняя женщина родила двойню
РИА Новости вчера в 22:19
Политика
Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе
RT на русском 01:17
Здоровье
В Тверскую область поступят 16 новых автомобилей скорой помощи
Московский Комсомолец 06:04
Баскетбол
Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу
Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Политика
Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности
По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя из-за фильма о Беслане
Neva.Today 07:35
Общество
Издевающихся над детьми Навальных могут лишить родительских прав
Опубликованное журналистами Федерального агентства новостей (ФАН) расследование на основе полученной редакцией переписки дочери скандального политического блогера Алексея Навального – Дарьи Навальной, раскрыло серьёзные проблемы в семье «борца с системой».
Слово и Дело 07:38
Политика
Путин заявил, что нужно снижать ставки по ипотеке по всей стране
Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо добиваться снижения ставок по ипотеке по всей стране.
Политика Сегодня 04:06
Общество
Собянин оценил вклад Москвы в российскую экономику
Российская экономика получает благодаря Москве каждый пятый рубль.
РБК 07:35
Автоспорт
Квят показал шестое время в первой практике Гран-при Италии
Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в первой практике свободных заездов Гран-при Италии.
ProstoProSport 06:39