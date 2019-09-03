Энергетика

Lenta.ruLenta.ruМировые цены на нефть рванули вниз

Цены на нефть ускорили снижение до месячного минимума на фоне сообщений о том, что новый раунд переговоров США и Китая может не состояться, так как стороны пока не сумели даже согласовать дату.
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Нефть Brent поднялась выше $62 впервые с августа

Известиявчера в 11:22

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:01

Мировые цены на нефть рванули вниз

Lenta.ru03 сентября в 12:12

Цена на Brent впервые c начала августа превысила $62 за баррель

РБКвчера в 12:22

Цена нефти превысила $62 за баррель

ТАССвчера в 11:20

Стоимость нефти Brent превысила $62 за баррель

Телеканал 360°вчера в 14:45

Стоимость нефти марки Brent превысила $62 за баррель

Национальная служба новостейвчера в 13:42
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Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 08:21, Вашингтон
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Маск опроверг слова Лукашенко о подаренной президенту Белоруссии Tesla

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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 7%

«Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. — до 7% годовых», — говорится в заявлении.
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Медведев заявил об углублении интеграции РФ и Белоруссии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на встрече со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом о готовности программы действий и перечня «дорожных карт» по углублению экономической интеграции РФ и Белоруссии.
Известия 08:12
Политика

Путин: Турция после покупки С-400 надежно защищена

Инфорос вчера в 10:12
Происшествия

На дом Эллы Памфиловой совершено нападение

Lenta.ru 05:21
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Происшествия

В Кузбассе в жилом доме произошёл взрыв

Вечером 5 сентября в жилом доме на улице Воронежской в Ленинске-Кузнецком произошёл взрыв.
Газета Кемерова вчера в 22:53
Хоккей

Матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания в память о погибших игроках «Локомотива»

Матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые пройдут 7 сентября, начнутся с минуты молчания в память об игроках ярославского "Локомотива", погибших в авиакатастрофе в 2011 году.
ТАСС 07:53
Общество

Самый опасный город России находится в Ростовской области

Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.
Вести.Ru 03 сентября в 11:40
Происшествия

Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск

Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск, Следственный комитет России (СКР) просит суд арестовать его заочно.
Известия 05:04
Гаджеты

Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры

Megaobzor.com вчера в 14:25
Экономика

Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
Коммерсантъ 06:19
Происшествия

В Крыму найдено тело пропавшей после крушения катера женщины

В Крыму спасатели обнаружили тело женщины, которая пропала после крушения прогулочного катера у берегов Судака в Чёрном море.
RT на русском 08:04
Гаджеты

Huawei Mate 20 Pro подешевел сильнее всего

На первом месте Huawei Mate 20 Pro, версия 6/128GB: стоимость упала почти на 24%, с 54 тыс. 900 до 41 тыс. 800 руб.
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Футбол

Футболистов Кокорина и Мамаева освобождают по УДО

Приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий и младший брат Кокорина Кирилл получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно.
СоцИнформБюро 04:47
Политика

Новый посол Германии рассказал о большой симпатии к России

Новый посол ФРГ Геза Андреас фон Гейр заявил, что приехал работать в Москву, испытывая большую симпатию к России, ее людям и культуре.
РИА Новости 06:21
Политика

Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста

Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Авто

«АвтоВАЗ» сменил поставщика воздушных фильтров двигателя Lada Vesta

«АвтоВАЗ» сменил поставщика воздушных фильтров двигателя Lada Vesta и Lada XRay.
Автоновости дня 01:43
Политика

Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает "БелТА".
Газета.Ru 06:53
Общество

В Индии 74-летняя женщина родила двойню

РИА Новости вчера в 22:19
Политика

Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

RT на русском 01:17
Здоровье

В Тверскую область поступят 16 новых автомобилей скорой помощи

Московский Комсомолец 06:04
Баскетбол

Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу

Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
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Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
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Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности

По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
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Соловьев раскритиковал Дудя из-за фильма о Беслане

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Общество

Издевающихся над детьми Навальных могут лишить родительских прав

Опубликованное журналистами Федерального агентства новостей (ФАН) расследование на основе полученной редакцией переписки дочери скандального политического блогера Алексея Навального – Дарьи Навальной, раскрыло серьёзные проблемы в семье «борца с системой».
Слово и Дело 07:38
Политика

Путин заявил, что нужно снижать ставки по ипотеке по всей стране

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо добиваться снижения ставок по ипотеке по всей стране.
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Собянин оценил вклад Москвы в российскую экономику

Российская экономика получает благодаря Москве каждый пятый рубль.
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Квят показал шестое время в первой практике Гран-при Италии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в первой практике свободных заездов Гран-при Италии.
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