Энергетика
Телеканал 360°Стоимость нефти Brent превысила $62 за баррель
По состоянию на 18:00 по московскому времени цена фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 2,52% и составила 62,38 доллара за баррель. Стоимость фьючерсов на WTI поднялась на 2,26% до 57,53 доллара.
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Стоимость барреля нефти Brent впервые с начала августа поднялась выше 62 долларов
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Московский Комсомолец03 сентября в 22:47
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REGNUM 04 сентября в 06:00
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РИА Новости вчера в 10:35
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Известия вчера в 23:38
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UfacityNews.ru 03 сентября в 04:02
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РБК вчера в 09:37
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RT на русском вчера в 14:47
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Румыния — Испания 1:2 (2-й тайм)
LiveSport.ru вчера в 16:42
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ТАСС 00:22
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Путин намерен принять участие в едином дне голосования
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин намерен принять участие в едином дне голосования 8 сентября.
RT на русском вчера в 23:28
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Интерфакс 03 сентября в 23:17
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Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.
РИА Новости вчера в 16:51